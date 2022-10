WHITEHORSE, YT, le 14 oct. 2022 /CNW/ - Les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise sont une bouée de sauvetage pour les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe (VFS) et sont des services de soutien essentiels. Les taux de VFS au Yukon sont trois fois plus élevés que la moyenne nationale.

Aujourd'hui, Jenna Sudds, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé une aide de 500 000 dollars aux lignes d'assistance téléphonique en cas de crise dans l'ensemble du Yukon. Elle était accompagnée de l'honorable Jeanie McLean, ministre responsable de la direction générale des femmes et de l'équité des genres pour annoncer l'accord bilatéral.

Ce financement aidera les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise au Yukon à répondre aux besoins urgents des Canadiennes et des Canadiens. Les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise offriront des services, des ressources et un soutien accru pour prévenir l'escalade de la violence fondée sur le sexe.

L'aide accordée constitue l'un des accords bilatéraux récemment signés avec les provinces et les territoires. Au cours des prochains mois, le gouvernement du Canada travaillera avec d'autres provinces et territoires pour signer des accords bilatéraux similaires.

La secrétaire parlementaire a également annoncé que le Yukon Aboriginal Women's Council recevra un peu plus de 400 000 dollars pour fournir des services et un soutien pour la prévention de la violence fondée sur le genre.

Les annonces s'appuient sur l'engagement du gouvernement du Canada à fournir environ 300 millions de dollars en financement d'urgence pour lutter contre la COVID-19 afin de soutenir les personnes victimes de violence fondée sur le sexe. Depuis avril 2020, plus de 240 millions de dollars ont été versés en fonds d'urgence pour lutter contre la COVID-19 à 1 400 centres d'hébergement pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et autres organismes, y compris près de 140 organisations qui servent les personnes autochtones.

« Un financement en temps opportun pour les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise est nécessaire. Il est crucial d'appuyer ces services, notamment au Yukon, où le taux d'agressions sexuelles est supérieur à la moyenne nationale. Grâce à cet investissement, les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise peuvent continuer à fournir leur service vital pour les femmes qui fuient la violence. Notre gouvernement demeure engagé à rendre notre pays plus sûr pour les Canadiennes et les Canadiens d'un océan à l'autre. »

Jenna Sudds, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Les femmes et les filles sont touchées de façon disproportionnée par la violence fondée sur le sexe, et nous savons que la pandémie n'a fait qu'accroître la violence familiale au pays. Il est important que nous continuions de fournir des ressources aux personnes victimes de violence fondée sur le sexe, en particulier aux femmes et aux filles autochtones et à celles qui s'identifient comme LGBTQQIA2E+. Ces lignes d'assistance téléphonique, appuyées par des organismes locaux, aident à faire en sorte que toutes les personnes au Yukon aient la possibilité de parler à quelqu'un au sujet des options qui leur sont offertes, peu importe où elles habitent dans le territoire. »

L'honorable Jeanie McLean, ministre responsable de la direction générale des femmes et de l'équité des genres

« La violence fondée sur le sexe n'est jamais acceptable. Bien qu'elle touche de manière disproportionnée les femmes et les filles, chaque Yukonnaise et Yukonnais mérite de se sentir en sécurité, quel que soit leur sexe identifié ou perçu. Les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise constituent une ressource essentielle et accessible pour les personnes cherchant de l'aide durant les moments les plus difficiles de leur vie. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui se tient aux côtés de nos homologues du Yukon pour signer une autre entente historique pour soutenir les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise. »

Brendan Hanley, député pour le Yukon

Les fonds reçus par le Yukon Aboriginal Women's Council proviennent de l'appel de propositions totalisant 55 millions de dollars lancé plus tôt cette année.





L'appel de propositions fait partie des fonds d'environ 3 milliards de dollars sur 5 ans engagés par le gouvernement du Canada dans le cadre du budget de 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe, dont 601,3 M$ sur 5 ans pour la mise en œuvre d'un Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.





Depuis avril 2020, le gouvernement du Canada a versé plus de 240 millions de dollars en fonds d'urgence pour lutter contre la COVID-19 à 1 400 centres d'hébergement pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et autres organismes, y compris près de 140 organisations qui servent les personnes autochtones.





De 2016 à 2021, le Yukon s'est classé premier pour sa croissance démographique au pays (augmentation de 12,1 % avec une population de 40 232). C'est également le seul territoire qui a connu une croissance plus rapide que le Canada dans son ensemble.





La VFS touche de manière disproportionnée les femmes et les filles. Certaines populations intersectionnelles connaissent également des niveaux élevés de violence, ou sont mal desservies en matière de soutien pour la VFS, comme les femmes et les filles autochtones, les femmes noires et racisées, les immigrantes et les réfugiées, les membres des communautés 2ELGBTQQIA+, les personnes en situation de handicap et les femmes vivant dans les collectivités nordiques, rurales et éloignées.





Les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise dans l'ensemble du Canada ont enregistré une hausse spectaculaire des appels de juin à octobre 2020, lorsqu'il y a eu un premier assouplissement des mesures de confinement liées à la COVID.





Les organismes qui gèrent les lignes d'assistance téléphonique au Yukon ont signalé que le volume des appels a augmenté au cours de la pandémie. Les victimes de violence et celles qui demandent des services connexes ont éprouvé des obstacles perçus et réels à accéder aux services de façon sécuritaire.

