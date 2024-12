VANCOUVER, BC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - En 2023, la Colombie-Britannique a été le théâtre de la saison de feux de forêt la plus destructrice de son histoire, laquelle a entraîné des évacuations massives, la perte de biens personnels et l'endommagement d'infrastructures essentielles. Ces événements se sont produits à la suite de graves feux de forêt qui se sont déclarés en 2022 et qui ont menacé des collectivités dans toutes les régions de la province. De plus, au printemps 2023, des collectivités de la Colombie-Britannique ont également connu des inondations et des glissements de terrain.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a annoncé le versement de plus de 148 millions de dollars à la province par l'intermédiaire du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) afin de l'aider à couvrir les coûts liés à l'intervention et au rétablissement suite aux feux de forêt de 2022 et de 2023 et aux inondations de 2023.

Lorsqu'une catastrophe naturelle de grande ampleur se produit, le gouvernement du Canada fournit une aide financière aux provinces et aux territoires par l'intermédiaire du programme des AAFCC. Grâce à cette aide, le gouvernement du Canada couvre les dépenses admissibles liées à l'intervention et au rétablissement en cas de catastrophe soumises par la province ou le territoire et qui dépassent ce à quoi l'on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils couvrent par eux-mêmes.

Les phénomènes météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles constituent une menace croissante pour la sécurité et la stabilité économique des communautés canadiennes. Le gouvernement du Canada a travaillé et continuera de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de la Colombie-Britannique pour répondre aux catastrophes comme les récents feux de forêt et les inondations, et pour s'en remettre.

Citations

« Alors que les effets des changements climatiques augmentent la fréquence des catastrophes comme les feux de forêt et les inondations ayant frappé la Colombie-Britannique au cours des deux dernières années, nous nous engageons à soutenir les Canadiens et les Canadiennes et à assurer leur sécurité. Sécurité publique travaille en étroite collaboration avec la province pour soutenir les citoyens de la Colombie-Britannique. Le paiement anticipé annoncé aujourd'hui aidera la Colombie-Britannique dans ses efforts de rétablissement et de reconstruction, alors que nous travaillons ensemble pour nous adapter aux effets des changements climatiques. En accordant la priorité à notre résilience face aux catastrophes récurrentes, nous renforcerons notre capacité à nous adapter et à mieux nous rétablir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« En raison des changements climatiques, les habitants et les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique sont confrontés à des situations d'urgence liées aux conditions météorologiques extrêmes, comme les feux de forêt, les glissements de terrain et les inondations. Ces phénomènes n'ont jamais été aussi fréquents qu'aujourd'hui. Cette aide financière essentielle du gouvernement du Canada permet de soutenir les mesures d'intervention et de rétablissement de la Colombie-Britannique face aux urgences climatiques majeures, ainsi que les travaux en cours visant à créer des communautés plus résilientes. »

- L'honorable Kelly Greene, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique de la Colombie-Britannique

Faits en bref

La saison des feux de forêt en Colombie-Britannique a débuté le 1 er avril 2023 et s'est poursuivie jusqu'au 9 octobre 2023. Au cours de cette période, 2 245 feux de forêt ont brûlé environ 2,8 millions d'hectares de terres dans la province. La saison des feux de forêt a commencé tôt en raison de la sécheresse qui a touché l'ensemble de la province de l'automne 2022 au printemps 2023. Un printemps précoce accompagné de vagues de chaleur avec des températures de six à dix degrés supérieures à la normale a également contribué à la fonte rapide de la neige dans les zones à haute altitude susceptibles d'être frappées par la foudre. En date du 29 août 2023, environ 208 ordres d'évacuation avaient été émis, ce qui a eu un impact sur environ 48 000 personnes. On estime que 386 alertes d'évacuation ont été émises, touchant environ 137 000 personnes. Pour cet événement, le gouvernement du Canada a versé un paiement anticipé de 132 484 006 dollars.

Du 30 juin au 7 septembre 2022, la Colombie-Britannique a été le théâtre d'environ 1 757 feux de forêt, lesquelles ont menacé des communautés dans les régions du centre, du sud-est et du nord-est. Les températures supérieures à la normale dans les régions du centre et du sud-est ont provoqué le plus grand nombre d'incendies, tandis que les conditions estivales plus sèches ont fait durer la saison des incendies jusqu'à l'automne. Environ 1 837 personnes se sont inscrites aux Services de soutien d'urgence pour recevoir un soutien de base à court terme pendant cette période. Un total de 15 ordres d'évacuation et de 45 alertes d'évacuation ont été émis, touchant environ 7 000 résidents et 4 860 propriétés. Pour cet événement, le gouvernement du Canada a versé un paiement anticipé de 12 299 630 dollars .

. Du 27 avril au 22 mai 2023, la Colombie-Britannique a subi des inondations qui ont favorisé des glissements de terrain en raison de l'arrivée précoce des températures chaudes et des accumulations de neige supérieures à la moyenne qui se sont accumulées au cours de l'hiver 2022-2023. Les fortes précipitations, la fonte rapide des neiges et un dôme de chaleur localisé à l'intérieur de la Colombie-Britannique ont provoqué une crue rapide qui a entraîné le déversement d'une grande quantité de neige dans les cours d'eau en l'espace de trois semaines. Des inondations et des glissements de terrain ont touché des collectivités de la Colombie-Britannique, en particulier dans les districts régionaux de Thompson-Nicola, de Central Okanagan, d'Okanagan-Similkameen, de Kootenay Boundary, de Cariboo et de la région du Nord-Ouest. Pour cet événement, le gouvernement du Canada a versé un paiement anticipé de 4 034 091 dollars.

Au Canada, les urgences sont d'abord gérées au niveau municipal et, si une aide est nécessaire, la municipalité fait une demande à la province ou au territoire concerné. Si la situation d'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent demander une aide au gouvernement fédéral.

Les AAFCC apportent une aide lorsque les coûts d'intervention et de rétablissement dépassent ce que les provinces ou les territoires pourraient assumer seul. Les paiements du gouvernement fédéral sont calculés par habitant et sont partagés avec la province ou le territoire. Le montant du partage des coûts est déterminé selon une formule établie allant de 50 % jusqu'à 90 % des coûts des dépenses admissibles.

Voici une liste non exhaustive des dépenses admissibles dans le cadre des AAFCC : les opérations d'évacuation, la restauration d'infrastructures et de travaux publics dans leur état antérieur à la catastrophe, la restauration ou le remplacement d'habitations principales non assurables de particuliers, la restauration de petites entreprises et de fermes et les mesures d'atténuation visant à réduire la vulnérabilité future des infrastructures réparées ou remplacées.

En vertu des AAFCC, les provinces et les territoires disposent d'un délai de six mois après la fin d'une catastrophe pour demander une aide financière au gouvernement fédéral. Une fois qu'un événement a été désigné en vertu des AAFCC, les provinces et les territoires ont jusqu'à cinq ans pour présenter leur demande finale.

Une demande de paiement en vertu des AAFCC est traitée immédiatement après la réception de la documentation requise sur les dépenses provinciales et territoriales et un examen effectué par des vérificateurs fédéraux. Il est également possible de présenter une demande de paiement anticipé ou de paiement provisoire, lequel peut représenter jusqu'à 50 % ou 60 % de la part fédérale prévue, dans un délai de cinq ans.

Depuis la création du programme en 1970, les AAFCC ont été une source fiable de soutien pour les provinces et les territoires. En date de mars 2024, le gouvernement du Canada a fourni plus de 9 milliards de dollars aux provinces et aux territoires pour les aider à couvrir les coûts d'intervention et à restaurer les infrastructures et les biens dans leur état antérieur à la catastrophe.

Comme l'indique le budget de 2023, le gouvernement du Canada investit 48,1 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2023-2024, pour identifier les zones inondables à haut risque et mettre en œuvre un programme modernisé des AAFCC qui encouragerait les efforts d'atténuation. Ces travaux s'appuient sur les conclusions et les recommandations d'un comité consultatif indépendant et sur les commentaires des provinces et des territoires. Le programme modernisé devrait être lancé en avril 2025.

Personnes-ressources: Joanna Kanga, Attachée de presse, Cabinet du président du Conseil privé du roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]