PREMIÈRE NATION DE MEMBERTOU, TERRITOIRE TRADITIONNEL MI'KMAQ NON CÉDÉ, le 12 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure résolu à soutenir toutes les entreprises autochtones pendant la pandémie de COVID-19 et jusqu'à la reprise économique. En juin 2021, le gouvernement du Canada a annoncé le renouvellement du Fonds d'appui aux entreprises communautaires autochtones (FAECA). Cette mesure a permis d'injecter 117 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les micro-entreprises autochtones et les entreprises communautaires ou collectives de tout le pays qui ne sont pas admissibles à d'autres mesures de soutien aux entreprises et dont les revenus ont été touchés par la COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé du soutien au fonctionnement, à la planification et au positionnement pour la reprise des entreprises communautaires autochtones de la région de l'Atlantique au moyen du FAECA. Plus de 13 millions de dollars en contributions financières non remboursables aideront les entreprises communautaires et collectives autochtones à renforcer leurs opérations, à soutenir leur viabilité et à bien les positionner pour la reprise économique.

Le FAECA a permis de soutenir chacune des communautés autochtones de la région de l'Atlantique, notamment en versant 1,5 million de dollars aux entreprises de la Première Nation de Membertou pour contribuer à alléger leurs pressions financières et à garder les employés en poste et les entreprises ouvertes.

L'annonce faite aujourd'hui témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à faire les investissements nécessaires pour aider les communautés autochtones à se sortir de la crise de la pandémie plus fortes qu'avant.

Citations

« Le renouvellement du Fonds d'appui aux entreprises communautaires autochtones permettra aux entreprises et aux micro-entreprises communautaires ou collectives de continuer de progresser vers la reprise économique complète. Ce financement renforcera les économies des communautés autochtones, ce qui contribuera à créer une économie plus résiliente et inclusive dans le Canada atlantique. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Comme beaucoup de Canadiens, notre communauté a ressenti les répercussions de la pandémie de COVID-19. Nos activités ayant été interrompues, le Fonds d'appui aux entreprises communautaires autochtones nous a apporté un soulagement et un soutien importants pendant cette période éprouvante. Le soutien du fonds améliorera grandement notre cheminement vers la reprise après la pandémie. »

Chef Terry Paul

Chef et administrateur général, Première Nation de Membertou

Faits en bref

Membertou est une communauté micmaque d'Unama'ki, sur l'île du Cap-Breton.

est une communauté micmaque d'Unama'ki, sur l'île du Cap-Breton. Membertou compte 1 695 habitants, sur les réserves et hors réserve.

compte 1 695 habitants, sur les réserves et hors réserve. Le budget de 2021 comprenait un certain nombre d'investissements pour soutenir les entrepreneurs, les entreprises et le développement économique autochtones. Ces mesures comprennent :

33,4 millions de dollars en 2021-2022 afin d'appuyer le régime d'emprunts en commun de l'Administration financière des Premières Nations.



42 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, afin d'élargir le Programme d'entrepreneuriat autochtone.



2,4 millions de dollars en 2021-2022 à l'Association touristique autochtone du Canada afin d'aider l'industrie du tourisme autochtone à se reconstruire et à se remettre des répercussions de la COVID-19.

afin d'aider l'industrie du tourisme autochtone à se reconstruire et à se remettre des répercussions de la COVID-19.

22 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, afin de soutenir l'initiative pour les femmes autochtones en entrepreneuriat de l'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF) en fournissant les outils, les services et les ressources requis pour augmenter le nombre de femmes entrepreneures. Ce financement aiderait l'ANSAF à atteindre son objectif qui consiste à augmenter de 50 % le nombre de femmes entrepreneures autochtones qui accèdent à un financement par l'intermédiaire d'institutions financières autochtones.

L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute à d'autres mesures disponibles dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 qui soutiennent directement les travailleurs et les entreprises du Canada .

Liens connexes

