LONDON, ON et TERRITOIRE TRADITIONNEL DES ANISHINAABE, HAUDENOSAUNEE, ATTAWANDARON ET WENDAT, le 15 sept. 2020 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie, des mesures ont été prises dans tous les domaines pour protéger les plus vulnérables et soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Des mesures collectives ont été prises par des groupes de femmes, des refuges pour sans-abri et des organisations de santé mentale, et de l'aide pour la livraison de nourriture a été coordonnée par des organisations communautaires partout au pays. Le travail de ces organisations et leur leadership font une différence fondamentale.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, Kate Young, députée de London-Ouest, et Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord, ont annoncé le financement de près de 609 000 $ pour appuyer les organisations suivantes : Atlohsa Family Healing Services, Southwest Ontario Aboriginal Health Access Centre, Four Feathers Housing Cooperative, Première Nation des Chippewas de la Thames, Mnaasged Child and Family Services, Première Nation de Caldwell, Southern First Nation Secretariat et First Farms & Forests Indigenous Food Sovereignty.

Le gouvernement du Canada fournit du financement pour que ces organisations autochtones à London (Ontario) puissent répondre aux besoins essentiels des Autochtones en milieu urbain et des Premières Nations hors réserve durant la crise actuelle. Le financement aidera au chapitre de la sécurité alimentaire, des services de soutien en santé mentale, de l'itinérance et de l'approvisionnement d'urgence et a pour but de veiller à la sécurité et au bien-être des Autochtones.

First Farms & Forests Centre for Indigenous Food Sovereignty (auparavant True Colours Farm) a reçu 204 450 $ en financement essentiel pour améliorer l'accès à des aliments entiers adaptés à la culture pour les personnes à faible revenu et vulnérables, les jeunes Autochtones en milieu urbain, ainsi qu'aux aînés et aux familles à risque dans les régions de Norfolk, Hamilton et Niagara. Le financement appuiera les besoins sanitaires et socioéconomiques des membres vulnérables de la communauté autochtone grâce à l'approche « Mother Earth first, Food is Sacred agro-ecology and agro-entrepreneurship » (Terre mère première, la nourriture est le fruit de l'agroécologie et de l'agro-entrepreneuriat sacrés).

Atlohsa Family Healing Services a obtenu un financement de 170 800 $ pour soutenir davantage les membres de la communauté autochtone en offrant un programme de repas chauds nutritifs et autochtones aux enfants et aux jeunes sur une base quotidienne pendant la pandémie. Le programme, surnommé le Mino Meals, distribue chaque semaine 1 482 repas d'inspiration autochtone à 219 familles d'un bout à l'autre de la ville. En plus du programme de repas, le financement favorisera l'accès à la technologie pour s'assurer que les familles autochtones ne sont pas isolées de leurs fournisseurs de services et que la communication et la planification sont privilégiées tout au long de la pandémie.

Dans le cadre du Fonds de soutien aux communautés autochtones, le gouvernement du Canada a entrepris de distribuer un financement total de 90 millions de dollars aux organisations et communautés autochtones qui fournissent des services aux membres des Premières Nations vivant hors réserve et aux Autochtones vivant en milieu urbain, pour appuyer la prestation de services essentiels aux plus vulnérables et prévenir des éclosions potentielles de COVID-19 et y répondre. Le 12 août, le gouvernement du Canada a annoncé une somme additionnelle de 305 millions de dollars pour la deuxième ronde du Fonds de soutien aux communautés autochtones. Cette plus récente annonce porte le financement total du Fonds de soutien aux communautés autochtones à 685 millions de dollars. Cette somme sera distribuée au moyen d'une combinaison d'affectations versées directement aux dirigeants inuits, métis et des Premières Nations et d'un financement axé sur les besoins, qui sera fondé sur les demandes, et qui sera offert aux communautés et organisations autochtones qui servent les membres des Premières Nations vivant hors réserve ainsi que les Autochtones vivant en milieu urbain. Plus de détails suivront prochainement.

Les organisations susmentionnées font partie des 260 organisations autochtones ayant reçu jusqu'à maintenant du soutien dans le cadre du Fonds de soutien aux communautés autochtones, pour aider à répondre aux besoins essentiels des membres des Premières Nations vivant hors réserve de même que des Autochtones vivant dans les centres urbains partout au pays durant la pandémie.

« L'annonce d'aujourd'hui constitue un nouveau pas en avant pour garantir la santé et la sécurité des Autochtones. Ce financement très nécessaire aidera les organisations autochtones de la région de London à répondre à leurs besoins critiques durant la pandémie. Leur travail acharné et leur dévouement permettent de sauver des vies et de prévenir la propagation de la COVID-19. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« En cette période difficile, rien n'est plus important que vivre dans un milieu sécuritaire et sain. C'est précisément ce que Four Feathers Housing Co-op pourra continuer à offrir aux aînés de sa résidence grâce au Fonds de soutien aux communautés autochtones, et nous sommes très heureux de les aider. »

Kate Young

Députée de London-Ouest

« L'annonce d'aujourd'hui est importante pour notre communauté. Je suis particulièrement content du soutien qui est fourni aux organisations Atlohsa Family Healing Services et Southwest Ontario Aboriginal Health Access Centre. Ces organisations sont une source de soutien essentielle pour les membres de la communauté autochtone à London qui sont dans le besoin durant la pandémie de COVID-19. Leur travail s'avérera crucial pour qu'il y ait une répercussion sociale durable en réponse à la pandémie. »

Peter Fragiskatos

Député de London-Centre-Nord

« Grâce à la contribution de Services aux Autochtones Canada, nous sommes en mesure de faire progresser nos pratiques de restauration biologique des sols afin de les partager avec les communautés partout au Canada, de soutenir la participation des communautés à la culture et à la préparation d'aliments qui répondent à notre test alimentaire basé sur quatre orientations. Nous pouvons ainsi améliorer les services existants aux aînés, aux jeunes et aux membres vulnérables des communautés grâce à la collaboration avec les organisations autochtones et les partenaires régionaux. »

First Farms & Forests Centre for Indigenous Food

« Nous sommes heureux d'avoir l'appui de Services aux Autochtones Canada afin de nous assurer que nos enfants et nos jeunes reçoivent des repas très nutritifs, mais aussi qu'ils soient exposés à des régimes alimentaires sains et autochtones qui, nous l'espérons, vont dorénavant inspirer les familles à réfléchir à une planification créative de repas autochtones. »

Raymond Deleary, directeur exécutif

Atlohsa Family Healing Services

Faits en bref

Ce soutien fait partie du financement de plus de deux milliards de dollars fournis pour appuyer les communautés et les organisations autochtones et nordiques en réponse à la pandémie de COVID-19.

pour appuyer les communautés et les organisations autochtones et nordiques en réponse à la pandémie de COVID-19. Le financement de projet pour le volet urbain et hors réserve du Fonds de soutien aux communautés autochtones a été choisi au moyen d'un processus national d'appel de propositions.

Les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont également accès à d'autres mesures de soutien offertes aux Canadiens et aux entreprises et industries canadiennes, par l'entremise du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 du gouvernement du Canada .

