TORONTO, le 6 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, au nom de l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée de Toronto--St. Paul's (Ontario), ainsi que Pam Damoff, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones et députée d'Oakville-Nord-Burlington (Ontario), ont annoncé l'octroi d'un financement de 13,5 millions de dollars pour appuyer le Toronto Aboriginal Support Services Council (TASSC), l'Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres, l'Indigenous Primary Health Care Council et Anduhyaun Inc. Le financement accordé aidera à répondre aux besoins urgents des populations autochtones durant la pandémie de COVID-19 dans la région du Grand Toronto.

Depuis le début de la pandémie, les organismes communautaires et les leaders communautaires figurent parmi les intervenants de première ligne qui assurent la sécurité et le bien-être des populations autochtones vivant en milieu urbain. Ils ont préconisé et assuré le soutien et les services destinés aux refuges, la distribution de médicaments et de remèdes traditionnels, la livraison de nourriture et une aide financière pour veiller à la coordination immédiate des programmes liés à la COVID-19. Le gouvernement du Canada fournit du financement dans le cadre du volet urbain et hors réserve du Fonds de soutien aux communautés autochtones afin d'offrir les services et les programmes dont les Premières Nations hors réserve et les populations autochtones en milieu urbain ont grandement besoin pour répondre à leurs besoins essentiels durant cette crise et de s'assurer que personne n'est laissé pour compte.

Le Toronto Aboriginal Support Services Council (TASSC) a reçu un financement d'environ 7 millions de dollars pour mettre en place un soutien communautaire d'urgence lié à la COVID-19 afin de veiller à ce que les populations autochtones vivant dans la région du Grand Toronto aient accès aux ressources nécessaires pour limiter la propagation du coronavirus. Ce financement essentiel permettra au TASSC et à ses 18 organisations membres d'acheter de l'équipement de protection, de fournir des services alimentaires, de payer les frais d'hébergement d'urgence à l'hôtel, de fournir des services d'éducation et d'apprentissage aux enfants et aux jeunes et de permettre l'accès à des outils de communication de base comme les minutes d'utilisation d'appareils mobiles ou l'accès aux services Internet.

Le Fonds de soutien aux communautés autochtones a investi un total de 90 millions de dollars dans les organisations autochtones offrant des services aux membres des Premières Nations vivant hors réserve et aux populations autochtones vivant en milieu urbain. À ce jour, environ 260 organisations autochtones de partout au pays ont reçu du soutien dans le cadre du volet urbain et hors réserve du Fonds de soutien aux communautés autochtones.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui permettra aux organisations autochtones de fournir aux populations autochtones de la région du Grand Toronto les services essentiels nécessaires pour assurer la sécurité de tous durant la pandémie de COVID-19. C'est un honneur d'être à vos côtés et de travailler en collaboration avec vous pour veiller à ce que les Premières Nations, les Inuits et les Métis aient accès à des soutiens essentiels que nous pouvons parfois tenir pour acquis, comme la sécurité alimentaire, les services de santé et les équipements de protection pour prévenir d'autres éclosions de COVID-19. »

Pam Damoff

Secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones

et députée

« Nous sommes très reconnaissants de la quantité incroyable de travail accompli par les organisations autochtones urbaines depuis le début de la pandémie pour protéger les Premières Nations, les Métis et les Inuits vivant dans la région du Grand Toronto. Elles ont veillé à ce que les familles ne se privent pas de nourriture, elle ont mises en place des mesures pour garantir aux personnes itinérantes un environnement sécuritaire pour dormir la nuit et elles ont fourni l'équipement de protection nécessaire pour contrer la propagation du virus. Leur travail a été exemplaire en aidant à sauver des vies et en limitant la propagation de la COVID-19. Nous sommes fiers de les avoir pour partenaires afin de protéger la santé et la sécurité des Premières Nations, des Inuits et des Métis vivant dans la région du Grand Toronto. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« En tant qu'organisation dirigée par des Autochtones travaillant en collaboration avec nos 18 organisations membres dans la région du Grand Toronto, nous sommes reconnaissants de recevoir ce financement grandement nécessaire dans le cadre du Fonds de soutien aux communautés autochtones. Ce financement essentiel nous permettra de répondre aux besoins sociaux et en matière de santé. Il contribuera également à améliorer et à renforcer les perspectives socio-économiques et le bien-être culturel des populations autochtones vivant dans la ville de Toronto en ces temps difficiles. »

Toronto Aboriginal Support Services Council (TASSC)

Faits en bref

Le financement permettra d'appuyer l'offre de services essentiels aux personnes les plus vulnérables, ainsi que de prévenir les éclosions de COVID-19 et d'y répondre.

Cette aide fait partie des 1,7 milliard de dollars qui ont été engagés pour appuyer expressément les collectivités et les organisations autochtones et nordiques en réponse à la pandémie de COVID-19.

Les projets financés par le volet urbain et hors réserve du Fonds de soutien aux communautés autochtones ont été sélectionnés dans le cadre d'un processus d'appel de propositions national.

Les Premières Nations, les Inuit et les Métis ont également accès à d'autres mesures de soutien offertes aux particuliers, aux entreprises et aux industries du pays dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19.

Liens connexes

Fonds de soutien aux communautés autochtones : Allocations aux communautés et organisations

Fonds de soutien aux communautés autochtones : organisations et communautés autochtones urbaines et hors réserve

Fonds de soutien aux communautés autochtones

Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19

