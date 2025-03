VANCOUVER, BC, le 10 mars 2025 /CNW/ - La santé des océans et des voies navigables est essentielle pour soutenir les espèces et les écosystèmes aquatiques, et elle joue un rôle crucial dans notre propre santé et bien-être. Le Plan de protection des océans du Canada contribue à renforcer les mesures de protection visant à préserver ces importants écosystèmes marins, qui sont soumis à des pressions causées par les changements climatiques, la pollution et le transport maritime.

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 7,6 millions de dollars pour financer quatre projets réalisés en Colombie-Britannique dans le cadre du Fonds de restauration des écosystèmes aquatiques (FREA). Ce Fonds appuie des projets de restauration des milieux aquatiques, visant à s'attaquer aux causes profondes des effets négatifs sur les milieux côtiers et marins, y compris le littoral, les estuaires et les régions intérieures du Canada.

Les projets financés, qui ont été annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Raincoast Conservation Foundation : L'octroi de 2 624 514 $ sur trois ans pour surveiller et restaurer l'habitat dégradé le long du fleuve et de l'estuaire du bas Fraser, en mettant en place un réseau d'habitats mieux interconnectés et plus productifs pour les saumons juvéniles en dévalaison.

L'octroi de 2 624 514 $ sur trois ans pour surveiller et restaurer l'habitat dégradé le long du fleuve et de l'estuaire du bas Fraser, en mettant en place un réseau d'habitats mieux interconnectés et plus productifs pour les saumons juvéniles en dévalaison. Fondation du saumon du Pacifique : L'octroi de 2 242 861 $ sur trois ans pour mettre au point des ressources en libre accès, et des outils d'aide à la décision pour des projets de restauration des zostères, des marais intertidaux et des varechs dans la mer des Salish. Dans le contexte des changements climatiques, ces outils seront utiles pour les praticiens qui souhaitent créer, protéger et restaurer des habitats littoraux essentiels en Colombie-Britannique.

L'octroi de 2 242 861 $ sur trois ans pour mettre au point des ressources en libre accès, et des outils d'aide à la décision pour des projets de restauration des zostères, des marais intertidaux et des varechs dans la mer des Salish. Dans le contexte des changements climatiques, ces outils seront utiles pour les praticiens qui souhaitent créer, protéger et restaurer des habitats littoraux essentiels en Colombie-Britannique. Première Nation des Pacheedaht : L'octroi de 2 307 664 $ sur trois ans pour atténuer la perte d'habitats de marais salés et de zostères, en restaurant l'habitat de trois sites dans les estuaires de la rivière Gordon et de la rivière San Juan. Ce projet permettra de rétablir la capacité de production perdue dans ces milieux littoraux importants, mais dégradés.

L'octroi de 2 307 664 $ sur trois ans pour atténuer la perte d'habitats de marais salés et de zostères, en restaurant l'habitat de trois sites dans les estuaires de la rivière Gordon et de la rivière San Juan. Ce projet permettra de rétablir la capacité de production perdue dans ces milieux littoraux importants, mais dégradés. Guardians of our Salish Estuaries : L'octroi de 435 000 dollars sur trois ans pour réorienter les futurs efforts de restauration des marais salés en modifiant les techniques traditionnelles de piégeage des poissons, de manière à restaurer et à protéger les habitats productifs des marais à carex.

Les projets financés dans le cadre du FREA contribuent aux priorités de restauration dans les zones côtières et en amont, ayant des effets directs sur les écosystèmes aquatiques côtiers. Ils contribuent à élaborer et à mettre en œuvre des plans de restauration aquatique, et favorisent la création de partenariats avec les peuples autochtones, les groupes de protection de la nature et le milieu universitaire pour lutter contre les menaces, qui pèsent sur les espèces et les habitats aquatiques du Canada.

Le FREA est financé par le Plan de protection des océans. Le Plan de protection des océans démontre que la réussite est possible lorsque les peuples autochtones, le secteur industriel, les collectivités, les experts, le milieu universitaire et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre environnement, faire croître notre économie et soutenir de bons emplois partout au pays. Le Plan de protection des océans du Canada permet de préserver la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation et de bâtir un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

Citations

« Je suis fière que notre gouvernement contribue au financement de ces projets essentiels, qui permettent de perfectionner les techniques de restauration et de surveillance, et d'améliorer les habitats littoraux vitaux en Colombie-Britannique. Grâce à une collaboration étroite et une action concertée, nous renforçons notre capacité à lutter contre les changements climatiques par des initiatives de restauration aquatique efficaces et durables. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Grâce à des initiatives comme le Fonds de restauration des écosystèmes aquatiques, le Plan de protection des océans continue de renforcer la protection et la restauration de nos écosystèmes côtiers et des espèces sauvages. Les investissements annoncés aujourd'hui en Colombie-Britannique rendront le transport maritime plus sécuritaire que jamais au Canada. »

L'honorable Anita Anand, ministre des Transports et du Commerce intérieur

Faits en bref

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, ce qui en fait le plus important investissement jamais réalisé par le Canada pour protéger ses côtes et ses voies navigables.

a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, ce qui en fait le plus important investissement jamais réalisé par le pour protéger ses côtes et ses voies navigables. En décembre 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 75 millions de dollars sur cinq ans pour le Fonds de restauration des écosystèmes aquatiques, dans le cadre du Plan de protection des océans élargi, afin d'appuyer des projets de conservation et de restauration de zones aquatiques côtières et en amont jugées prioritaires.

Le gouvernement du Canada a fait des investissements importants dans le pilier de la restauration communautaire au titre du Fonds pour la restauration côtière en 2017, et le Fonds de restauration des écosystèmes aquatiques continue à rassembler les groupes autochtones, les utilisateurs de ressources, les organismes communautaires et d'autres groupes, pour encourager la capacité locale à soutenir la restauration, l'entretien et la revitalisation des habitats aquatiques.

