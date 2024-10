Nancy Déziel renforcera la position de chef de file du Canada dans le domaine des sciences et de la recherche

OTTAWA, ON, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Le secteur canadien des sciences et de la recherche repousse les limites de l'innovation grâce à des installations, à des laboratoires et à de l'équipement de pointe. En collaboration avec les universités, les instituts de recherche et les entreprises, la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) fournit un financement essentiel pour la mise en place d'installations et d'infrastructures de recherche modernes et de haute qualité. En munissant les chercheurs canadiens des outils dont ils ont besoin, la FCI favorise la recherche de solutions aux défis mondiaux d'aujourd'hui, stimule l'innovation et fait progresser les connaissances qui améliorent le bien-être de la population.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé la nomination de Nancy Déziel à titre de présidente du conseil d'administration de la FCI. Son mandat de trois ans est entré en vigueur le 20 septembre 2024.

Mme Déziel possède une vaste expérience dans le secteur des sciences et de la recherche, ayant occupé divers postes de haute direction tout au long de sa carrière. Elle travaille activement avec les centres collégiaux de transfert de technologie depuis 30 ans et était auparavant membre du Conseil du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

Mme Déziel a amorcé sa carrière à titre de technicienne de laboratoire, puis a été responsable de la qualité, chargée de projet, agente au développement des affaires et enfin, directrice générale au Centre national en électrochimie et en technologies environnementales. Elle a contribué à la mise sur pied de laboratoires au Centre technologique des résidus industriels. Elle a également été techno-conseillère au Réseau Trans-tech, ce qui lui a permis de renforcer son expertise en agriculture, en alimentation et en biotechnologie. Elle a aussi été présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan de 2011 à 2013, et vice-présidente du conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec - secteur Nature et technologies de 2011 à 2019. Mme Déziel est active au sein de plusieurs organisations. Elle est notamment administratrice du Réseau des CCTT Synchronex et présidente du Conseil d'administration de l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec.

En plus d'accueillir Mme Déziel dans son nouveau rôle, le ministre Champagne a tenu à remercier la présidente sortante du conseil d'administration, Ingrid Pickering, qui a occupé le poste pendant six ans.

La FCI est un organisme indépendant qui a été constitué en vertu d'une loi fédérale en 1997 pour soutenir l'infrastructure de recherche de pointe dans les universités, les collèges, les hôpitaux de recherche et les établissements de recherche à but non lucratif du Canada. Elle investit dans les installations et l'équipement ultramodernes qui peuvent accroître la capacité du Canada de mener des recherches de haut calibre.

Citations

« Je félicite Mme Déziel pour sa nomination à la présidence du conseil d'administration de la Fondation canadienne pour l'innovation. Elle jouera un rôle essentiel dans la poursuite des efforts de la Fondation visant à améliorer l'écosystème de recherche du Canada, non seulement en soutenant des projets novateurs, mais aussi en favorisant la collaboration entre les établissements. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« La Fondation canadienne pour l'innovation contribue à l'ascension de la recherche et du développement ainsi qu'à la poursuite de l'excellence dans ce domaine, qui est un moteur de l'innovation au Canada. C'est avec fierté que je m'engage dans ce rôle d'envergure au service de l'écosystème dédié à un continuum de l'innovation toujours plus performant, qui est constitué d'universités, de collèges et d'industries et qui concourt à un avenir meilleur pour les citoyens du Canada. Je remercie le ministre François-Philippe Champagne de sa confiance ainsi que toutes celles et tous ceux qui contribuent à ce magnifique écosystème par leur travail. »

- La présidente du conseil d'administration de la Fondation canadienne pour l'innovation, Nancy Déziel

Faits en bref

Le conseil d'administration de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) compte 13 membres, dont 6, y compris la présidente, sont nommés par le gouverneur en conseil à la suite de la recommandation du ministre. Le conseil prend les décisions définitives en ce qui a trait aux projets qui seront financés, et approuve les plans et les objectifs annuels de la FCI. Il évalue aussi chaque année les résultats obtenus en rapport avec ces objectifs. En fournissant une orientation et une supervision stratégiques, le conseil d'administration appuie la FCI dans son mandat qui est d'accroître la capacité du Canada de mener d'importantes activités de recherche scientifique et de développement technologique de calibre mondial, de manière à soutenir la croissance économique et la création d'emplois, grâce à l'innovation.

de mener d'importantes activités de recherche scientifique et de développement technologique de calibre mondial, de manière à soutenir la croissance économique et la création d'emplois, grâce à l'innovation. Le processus de sélection qui a précédé la nomination était axé sur l'ouverture, la transparence et le mérite.

Depuis 2016, le gouvernement fédéral a investi plus de 22 milliards de dollars dans des initiatives de science et de recherche, y compris dans des projets axés sur l'infrastructure et les talents émergents ainsi que dans d'autres mesures de soutien en science et en technologie.

Le budget de 2024 prévoit des investissements de 734 millions de dollars dans l'aménagement d'installations et d'infrastructures de recherche modernes et de calibre supérieur pour appuyer les travaux qui permettront de résoudre des problèmes concrets, d'ouvrir des possibilités économiques, et d'attirer et de former la prochaine génération de talents scientifiques.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez le compte Science canadienne sur les médias sociaux.

Facebook : Science canadienne | Instagram : @sciencecdn

Suivez le Ministère sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Audrey Milette, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]