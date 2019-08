Le gouvernement du Canada nomme un Canadien exceptionnel à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada

OTTAWA, le 15 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire connaître aux Canadiens et Canadiennes les personnes, les lieux et les événements importants qui ont façonné notre pays.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a annoncé la nomination récente de M. David Neufeld à titre de représentant du Yukon à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC).

M. David Neufeld a été l'historien du Yukon et de l'Arctique de l'Ouest au sein de l'Agence Parcs Canada depuis plus de 25 ans. Il a siégé au conseil d'administration du Collège du Yukon pendant huit ans, puis a donné des conférences sur l'histoire du Nord. En tant qu'auteur, il a écrit sur l'histoire du Yukon et il poursuit ses études et ses recherches sur les enjeux des Premières Nations ainsi que sur l'histoire de l'environnement. M. Neufeld est un membre actif d'organismes de mise en valeur du patrimoine dans sa collectivité.

M. Neufeld fera partie de la CLMHC, qui se compose d'un représentant de chaque province et territoire, ainsi que du bibliothécaire et archiviste du Canada, d'un représentant du Musée canadien de l'histoire et d'un représentant de Parcs Canada.

Cette nomination a été faite en conformité avec la nouvelle approche du gouvernement du Canada sur les nominations du gouverneur en conseil. Cette approche fait appel à un processus de sélection ouvert et transparent fondé sur le mérite qui vise à assurer la parité hommes-femmes et à refléter la diversité du Canada. Les ministres obtiennent ainsi des renseignements avérés et des recommandations quant aux nominations pour les postes à doter qui relèvent de leur portefeuille.

Citation

« Les désignations historiques nationales témoignent des moments marquants de l'histoire de notre pays. Je souhaite la bienvenue à M. Neufeld au sein de la Commission, qui célèbre son 100e anniversaire en 2019. Il contribuera à façonner l'avenir de la Commission et à faire en sorte que le patrimoine diversifié du Yukon soit commémoré et mieux compris, maintenant et pour les générations futures. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

Créée en 1919, la CLMHC conseille la ministre de l'Environnement et du Changement climatique au sujet de l'importance historique nationale des lieux, des personnages et des événements qui ont contribué à l'histoire du Canada . De concert avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et à ce que ces histoires importantes soient communiquées aux Canadiens et Canadiennes.

. De concert avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et à ce que ces histoires importantes soient communiquées aux Canadiens et Canadiennes. Jusqu'à maintenant, suivant les recommandations de la CLMHC, le gouvernement du Canada a désigné plus de 2 150 lieux, événements et personnages historiques nationaux. Chacune de ces désignations relate un chapitre unique de la grande histoire du Canada et nous aide à mieux comprendre notre pays ainsi que notre identité. En plus de faire des recommandations concernant des désignations d'importance historique nationale, la CLMHC donne des conseils sur les gares ferroviaires patrimoniales, les lieux de sépulture des premiers ministres du Canada et les phares patrimoniaux.

a désigné plus de 2 150 lieux, événements et personnages historiques nationaux. Chacune de ces désignations relate un chapitre unique de la grande histoire du et nous aide à mieux comprendre notre pays ainsi que notre identité. En plus de faire des recommandations concernant des désignations d'importance historique nationale, la CLMHC donne des conseils sur les gares ferroviaires patrimoniales, les lieux de sépulture des premiers ministres du et les phares patrimoniaux. La Commission des lieux et monuments historiques du Canada célèbre son 100 e anniversaire le 29 octobre 2019.

célèbre son 100 anniversaire le 29 octobre 2019. Le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en place un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil, et ce, afin d'encourager la population à garder confiance en la démocratie canadienne et d'assurer l'intégrité de ses institutions publiques. Le processus de sélection reflète le rôle fondamental que les personnes nommées par le gouverneur en conseil jouent dans notre démocratie, car elles siègent à des commissions, à des conseils, à des sociétés d'État, à des organismes et à des tribunaux partout au pays.

Document connexe

Document d'information : Nouveau membre de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada pour le Yukon

Liens connexes

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Parcs Canada

Nominations actuelles et courantes par le gouverneur en conseil

