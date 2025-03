OTTAWA, ON, le 7 mars 2025 /CNW/ - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, est heureux d'annoncer aujourd'hui la nomination de Macky Tall pour un mandat de quatre ans à la présidence du conseil d'administration de la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC).

M. Tall est largement reconnu comme l'un des principaux investisseurs en infrastructures au Canada et a acquis une expertise inégalée dans divers secteurs, notamment les transports, l'énergie, l'eau et les infrastructures numériques. Sa vaste expertise en matière d'investissement permettra au conseil d'administration de la BIC d'assurer un leadership fort et de continuer à effectuer des investissements significatifs et à long terme dans des projets qui profitent aux Canadiens.

Actuellement conseiller principal chez Carlyle Group, une société d'investissement mondiale réputée, M. Tall occupe également des postes clés au sein de plusieurs conseils d'administration prestigieux. Son leadership et sa connaissance approfondie de l'industrie seront essentiels pour faire avancer la mission de la BIC, qui consiste à accélérer le développement des infrastructures grâce à des solutions de financement novatrices.

Cette nomination a été effectuée dans le cadre du processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite du gouvernement du Canada.

Le gouvernement du Canada tient également à exprimer sa sincère gratitude à Jane Bird pour ses bons et loyaux services en tant que présidente intérimaire. Son leadership, son expertise et son dévouement durant cette période de transition ont été inestimables.

« Fort d'une solide expérience de la gestion de grands projets d'infrastructure et de la promotion des investissements, M. Tall sera capable de faire preuve d'un leadership crucial pour la Banque de l'infrastructure du Canada. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

À propos de la BIC

En tant que société d'État, la BIC est régie par un conseil d'administration indépendant et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. En tirant parti du capital et de l'expertise du secteur privé, la BIC aide les fonds publics à avoir un meilleur rendement en investissant dans des projets d'infrastructure qui génèrent des revenus et qui sont dans l'intérêt public.

En collaboration avec tous les ordres de gouvernement et les partenaires autochtones et les investisseurs privés, la BIC fait progresser, partout au pays, des projets d'infrastructure qui produisent des résultats dans l'intérêt de la population canadienne, notamment en contribuant à la croissance économique durable et à long terme du Canada, en appuyant les infrastructures qui permettent de construire davantage de logements, en soutenant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et en renforçant la connectivité.

