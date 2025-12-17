OTTAWA, ON, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé trois nominations au conseil d'administration du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances (CCDUS).

Le Dr Louis Hugo Francescutti a été désigné président du conseil d'administration pour un mandat de trois ans. Le Dr Francescutti est professeur à l'École de santé publique et professeur adjoint au Département de médecine d'urgence de la Faculté de médecine et de dentisterie de l'Université de l'Alberta. Il exerce également en tant que médecin-urgentiste au Royal Alexandra Hospital et au Northeast Community Health Centre à Edmonton. Il est le promoteur de Bridge Healing, un programme novateur qui héberge immédiatement les patients sans domicile fixe admis aux urgences.

Neil Arao est nommé directeur du conseil d'administration pour un mandat de trois ans. M. Arao est actuellement directeur général de l'Options Community Services Society à Surrey, en Colombie-Britannique. Il a à son actif plus de 20 ans d'expérience en matière de direction dans les secteurs à but non lucratif et de la santé publique, notamment à des postes de haut niveau au sein de la Fraser Health Authority, de la Provincial Health Services Authority et de la Vancouver Coastal Health.

Susan Russell-Csanyi est nommée directrice du conseil d'administration pour un mandat de trois ans. Mme Russell-Csanyi compte plus de dix ans d'expérience dans les secteurs à but non lucratif et des politiques publiques, et a longtemps œuvré auprès des populations marginalisées pour faire évoluer les initiatives en matière de santé globale.

Le CCDUS est un organisme non gouvernemental fondé en 1988 ayant pour objectif d'assurer un leadership national en matière de consommation de substances et de promouvoir des solutions pour lutter contre les risques liés à l'alcool et aux autres drogues au Canada.

Citation

« Je suis ravie d'annoncer ces nominations au conseil d'administration du CCDUS. Les personnes nommées disposent de connaissances approfondies et d'une solide expérience en matière de leadership dans les secteurs à but non lucratif et de la santé publique, ce qui constituera un atout considérable pour l'organisation. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

Faits en bref

Le CCDUS est dirigé par un conseil d'administration composé de 13 membres bénévoles, dont la présidence et les membres sont nommés par le gouverneur en conseil.

Les membres nommés sont recrutés par le conseil d'administration parmi divers secteurs, notamment le milieu des affaires, les groupes de professionnels de la santé et les organisations professionnelles et bénévoles. Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans et peut être prolongé jusqu'à deux mandats supplémentaires.

