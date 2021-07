OTTAWA, ON, le 23 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada tient à ce que les établissements correctionnels fédéraux offrent un environnement sûr et sécuritaire propice à la réadaptation des détenus, à la sécurité du personnel et à la protection du public.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, a annoncé le renouvellement du Comité consultatif sur la mise en œuvre des unités d'intervention structurée (CCUIS) ainsi que la nomination de Howard Sapers à titre de président pour une période de deux ans. Il a aussi annoncé la nomination de M. Anthony Doob à titre de membre de ce Comité.

Le Comité renouvelé représentera un éventail diversifié de perspectives, de connaissances et d'expériences liées aux services correctionnels fédéraux et aux besoins uniques des détenus sous responsabilité fédérale. Les renseignements sur les autres nominations au sein de ce Comité seront diffusés sous peu.

Le ministre a également profité de l'occasion pour remercier M. Anthony Doob, président du CCUIS original qui avait été fondé en septembre 2019 pour un an, et a annoncé que M. Doob a accepté de continuer à siéger au sein du Comité renouvelé. M. Doob avait poursuivi la rédaction et la publication des rapports au sujet des UIS fondés sur les données mises à sa disposition par le gouvernement du Canada.

Une fois rétabli, le nouveau Comité surveillera et évaluera les questions liées à la mise en œuvre continue des unités d'intervention structurée et fera rapport à cet égard. Sécurité publique Canada jouera un rôle de secrétariat à l'appui des travaux du comité et servira d'agent de liaison avec le Service correctionnel du Canada (SCC), si nécessaire.

Citations

« La mise en œuvre des unités d'intervention structurée représente un changement majeur dans le mode de fonctionnement de nos établissements correctionnels fédéraux. Notre gouvernement est engagé dans ce changement et reconnaît qu'il reste du travail à faire pour tenir cette promesse de transformation. M. Sapers est exceptionnellement qualifié et apporte au poste de président un bagage et une profondeur d'expérience inégalés dans le domaine des services correctionnels et du leadership dans la fonction publique. Je remercie également M. Doob pour sa direction du Comité précédent et sa participation continue au nouveau Comité. Je continuerai à travailler avec la commissaire du SCC pour faire en sorte que le nouveau comité dispose de l'information, des ressources et du temps nécessaires pour remplir son mandat. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Il est important que la mise en œuvre d'UIS témoigne de notre engagement à éliminer la ségrégation. Ce changement primordial exige un mécanisme de surveillance et d'examen continu et exhaustif. Je me réjouis de cette occasion de présider le comité et d'appuyer le ministre dans ses efforts pour assurer une analyse externe indépendante. Je consacrerai tous mes efforts à améliorer les soins offerts par le SCC dans un environnement sécuritaire pour tous. »

- Howard Sapers, président du Comité consultatif sur la mise en œuvre des unités d'intervention structurée.

Quelques faits

En plus d'être l'enquêteur correctionnel du Canada , M. Sapers a été nommé par le gouvernement de l' Ontario pour diriger l'examen indépendant des services correctionnels de l' Ontario . Il a été vice-président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (Région des Prairies) et député à l'Assemblée législative de l' Alberta (Edmonton Glenora).

Liens associés

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Madeleine Gomery, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 613‑292‑0370, [email protected]‑sp.gc.ca; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613‑991‑0657, [email protected]

Liens connexes

https://www.publicsafety.gc.ca