OTTAWA, ON, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Le Canada doit soutenir la recherche et l'innovation et favoriser la création de liens entre les chercheurs et les entrepreneurs pour être en mesure de continuer de s'attaquer aux grands défis de notre époque, comme les changements climatiques et la préparation en vue de futures pandémies. Le Conseil national de recherches Canada (CNRC) est au centre de l'écosystème canadien de la recherche. Il fait progresser les connaissances de pointe et travaille de concert avec des innovateurs pour concevoir des solutions créatives et durables qui rehausseront la compétitivité de l'économie nationale.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé la nomination de Mitch Davies à titre de président du CNRC. Il entrera en fonction le 3 janvier 2024, à la suite du départ à la retraite du président actuel, Iain Stewart. Le ministre Champagne a profité de l'occasion pour remercier M. Stewart de son leadership et de ses multiples contributions à l'avancement de la recherche et de l'innovation au Canada.

Au cours des 32 dernières années, M. Davies a occupé divers postes de direction à la fonction publique fédérale, notamment à titre de président par intérim du CNRC. M. Davies a été plus de 16 ans à Industrie Canada et à Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), où il a contribué à façonner des politiques relatives aux sciences et à l'innovation, ainsi que la politique industrielle. Il a aussi contribué à mettre en œuvre des programmes clés. Il a occupé plusieurs postes de sous-ministre adjoint principal à ISDE, dirigeant notamment le Fonds stratégique pour l'innovation et Innovation Canada. M. Davis a également occupé des fonctions de haute direction au Bureau du Conseil privé et à Emploi et Développement social Canada.

Citations

« J'offre mes félicitations à M. Davies à l'occasion de sa nomination à la présidence du Conseil national de recherches Canada. Sous sa direction, le CNRC continuera à s'acquitter de son important mandat en collaborant avec les entreprises afin d'assurer la mise en marché des résultats de la recherche, renforçant ainsi l'écosystème d'innovation du Canada. Je tiens également à remercier Iain Stewart pour le leadership dont il a fait preuve au cours de son mandat de président du CNRC. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Je suis honoré et ravi à l'idée d'effectuer un retour au Conseil national de recherches à titre de président. Nos efforts pour conjuguer les capacités technologiques et de recherche au service de l'innovation seront déterminants pour que le Canada puisse relever les défis qui se présentent à lui et pour garantir la prospérité nationale. J'ai constaté à de nombreuses occasions l'engagement de l'équipe du CNRC à atteindre l'excellence en recherche et en innovation, et je suis impatient de diriger cet organisme dans un souci de fournir des résultats à la population canadienne. »

- Le président du Conseil national de recherches Canada, Mitch Davies

Faits en bref

Le Conseil national de recherches Canada (CNRC) est la plus importante organisation fédérale de recherche-développement au Canada.

national de recherches Canada (CNRC) est la plus importante organisation fédérale de recherche-développement au Canada. Depuis plus de 100 ans, le CNRC fournit des solutions novatrices à l'appui des sciences et de l'industrie, que ce soit en protégeant les troupes canadiennes lors de la Deuxième Guerre mondiale par le perfectionnement de la technologie radar ou en rendant possible le premier vol d'un avion à réaction civil alimenté par du biocarburant pur.

Le mandat de cinq ans de M. Davies couvre la période du 3 janvier 2024 au 2 janvier 2029.

