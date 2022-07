Le financement permettra à la Vancouver Pride Society de diversifier ses activités pendant le festival de la Fierté de Vancouver et par la suite

VANCOUVER,BC, le 31 juill. 2022 /CNW/ - La COVID-19 a eu un impact considérable sur le secteur du tourisme au Canada, les restrictions en matière de voyages au pays et à l'étranger ayant réduit le nombre de visites des attractions. Le gouvernement du Canada a créé le Fonds d'aide au tourisme (FAT) afin d'aider les entreprises et les organisations du secteur touristique comme la Vancouver Pride Society à investir dans la croissance à long terme tout en accueillant à nouveau les visiteurs en toute sécurité.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique du Canada (PacifiCan), a annoncé un financement de 450 000 $ à la Vancouver Pride Society (VPS) pour lui permettre de diversifier ses activités en ajoutant des événements supplémentaires pendant le festival de la Fierté de Vancouver en été ainsi que de nouveaux événements en automne et en hiver.

Depuis plus de quarante ans, la Vancouver Pride Society (VPS) produit des événements essentiels à la défense et à la célébration de la communauté 2SLGBTQAI+ dans le Lower Mainland. En 2022, la programmation phare de la VPS est revenue à des événements en personne orientés vers la collectivité, qui attirent environ 400 000 spectateurs au centre-ville de Vancouver.

Le financement fédéral aidera la VPS à offrir de nouvelles activités qui stimuleront l'économie locale et renforceront la collectivité en attirant plus de 15 000 visiteurs et alliés de la communauté 2SLGBTQAI+ du Canada et du monde entier.

Le gouvernement du Canada poursuit la mise en œuvre de son plan pour une relance économique vigoureuse, notamment en soutenant les entreprises du secteur touristique et les espaces communautaires alors qu'ils reprennent leurs activités en toute sécurité. En Colombie-Britannique, le FAT est administré par PacifiCan, la nouvelle agence de développement régional du gouvernement du Canada vouée au renforcement de l'économie de la Colombie-Britannique.

« Le festival de la Fierté de Vancouver est une célébration emblématique à Vancouver qui fait en sorte que les personnes 2SLGBTQAI+ ainsi que leurs alliés aient des occasions de se réunir et de célébrer leur diversité. Le Fonds d'aide au tourisme aidera la Vancouver Pride Society à offrir en toute sécurité des activités plus variées, tout en renforçant la réputation de Vancouver comme destination de choix pour la communauté 2SLGBTQAI+ au Canada et à l'étranger. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Les festivals de la Fierté partout au Canada sont des occasions importantes pour la communauté LGBTQ2 et ses alliés de se réunir pour célébrer et défendre leurs droits. La ville de Vancouver est reconnue dans le monde entier comme une destination touristique accueillante et inclusive, et notre gouvernement continuera de soutenir la Vancouver Pride Society pour créer un Canada plus équitable. »

- Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« La Vancouver Pride se réjouit d'utiliser ces fonds pour enrichir ses programmes qui célèbrent et renforcent la communauté 2SLGBTQAI+ dans une perspective intersectionnelle. Ces fonds nous permettront de mieux accueillir les visiteurs de notre belle province, de notre pays et du monde entier pour qu'ils participent avec nous à une vaste et riche programmation queer. Nous sommes très reconnaissants envers le personnel de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada pour cette formidable initiative. »

- Lee Keple, directrice exécutive intérimaire de la Vancouver Pride Society

« Notre gouvernement a toujours soutenu les communautés LGBTQ+. Je suis donc heureux de participer à l'annonce de cet investissement de 400 000 $ en faveur de la Vancouver Pride afin qu'elle puisse mener des activités de promotion et organiser davantage d'événements au printemps et tout au long de l'année. Bonne Fierté! »

- L'Honorable Hedy Fry, députée de Vancouver - Centre

« Le secteur du tourisme au Canada continue d'être l'un des plus touchés par la pandémie de COVID-19. Nous nous engageons pleinement à soutenir les entreprises et les organisations en ces temps difficiles, en accordant la priorité absolue à la sécurité tout en nous assurant qu'elles obtiennent l'aide nécessaire pour se rétablir rapidement, innover dans leurs produits et services et prospérer. Le Fonds d'aide au tourisme aidera les entreprises et les organisations à s'adapter, à s'améliorer et à se préparer à accueillir de nouveau leurs clients. Il s'inscrit également dans une stratégie plus large destinée à aider le secteur à survivre à la pandémie, à se relever et à prospérer. L'économie canadienne ne se rétablira pas complètement tant que notre secteur touristique ne se remettra pas. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député fédéral d'Edmonton-Centre

Le FAT contribuera à positionner le Canada comme une destination de choix alors que les voyages nationaux et internationaux rebondissent, soit :

en donnant aux entreprises touristiques les moyens de créer de nouvelles expériences et de nouveaux produits touristiques ou d'améliorer ceux qui existent déjà, afin d'attirer davantage de visiteurs locaux et nationaux;



en aidant le secteur à se repositionner pour accueillir les visiteurs internationaux en offrant les meilleures expériences touristiques canadiennes que nous avons à offrir au monde.

Les demandeurs admissibles comprennent les entités touristiques qui servent principalement les visiteurs, notamment :

les entreprises;



les organismes sans but lucratif, comme les associations touristiques;



les conseils de bande ou d'autres organisations et coopératives autochtones.

PacifiCan est l'agence de développement régional consacrée à la Colombie-Britannique. PacifiCan encourage la croissance et la diversification de l'économie de la Colombie-Britannique en renforçant l'innovation, en améliorant la compétitivité des entreprises et en favorisant une croissance inclusive.

