OTTAWA, ON, le 16 août 2024 /CNW/ - Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Gary Anandasangaree, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Nous devons faire face aux douloureuses vérités de notre passé aux profondes injustices infligées aux peuples autochtones à la suite d'actions coloniales, particulièrement dans le système des pensionnats. Il est essentiel de reconnaître ces torts et de prendre des mesures concrètes pour y remédier si nous voulons avancer ensemble sur la voie de la réconciliation. Le Fonds de soutien communautaire pour les enfants disparus des pensionnats a été créé en 2022 afin d'aider les communautés autochtones et les survivants à diriger les efforts visant à identifier les enfants qui ne sont pas rentrés des pensionnats et à localiser les lieux d'inhumation liés aux anciens pensionnats.

Dès les premières sombres découvertes à Te'Kumlups, nous nous sommes engagés à assurer le soutien indéfectible du Canada aux survivants, à leurs familles et à leurs communautés pour qu'ils entament le parcours de guérison qui commence par la collaboration avec les communautés, la recherche, la recherche de la vérité, l'obligation de rendre des comptes et la commémoration.

Les récents changements apportés par le Canada au Fonds de soutien communautaire des enfants disparus des pensionnats n'ont pas respecté notre engagement solennel de retrouver les enfants.

Après avoir consulté les dirigeants et les communautés autochtones, nous avons entendu leurs préoccupations haut et clair. Notre intention était de financer autant d'initiatives que possible, mais nous reconnaissons que le manque de flexibilité de ces changements a été une erreur. Les communautés savent mieux que quiconque ce qui est nécessaire pour entreprendre cette importante tâche, selon leurs propres conditions. Nous nous sommes engagés à les accompagner à chaque étape du processus. Cet engagement demeure et je m'excuse pour les préjudices ou les traumatismes que ces changements ont pu causer. En réponse à ce que nous avons entendu, nous accordons une plus grande marge de manœuvre au Fonds de soutien communautaire pour les enfants disparus des pensionnats, notamment en levant le plafond de 500 000 $ sur les niveaux de financement que les communautés peuvent demander dans le cadre du Fonds et en supprimant les restrictions récemment annoncées sur le financement.

Nous savons que ce financement et ces mesures de soutien ne suffiront jamais à réparer entièrement les traumatismes intergénérationnels, mais nous devons continuer à reconnaître les préjudices que nous avons causés et la place que nous devons occuper à la table des négociations en vue d'avancer sur la voie de la vérité, de la justice et de la réconciliation avec les peuples autochtones.

Nous sommes à l'écoute des communautés autochtones et des survivants et travaillons avec eux afin de les soutenir dans leur travail d'identification des enfants qui ne sont pas revenus des pensionnats et de localisation des lieux de sépulture anonymes associés à ces établissements.

Nous allons soutenir le plus grand nombre de communautés possible avec ce financement. Pour ceux qui en sont aux premières étapes de ce travail, nous veillerons à ce qu'ils aient un soutien pour commencer. Pour les communautés qui sont à un stade plus avancé et qui sont prêtes à entreprendre des travaux sur le terrain, nous travaillerons en étroite collaboration avec elles afin de nous assurer que nous tirons parti de ces nouvelles flexibilités pour leur permettre d'effectuer leurs activités essentielles. En résumé, nous ferons mieux.

Nous nous engageons à travailler en partenariat avec les communautés afin de garantir que cette approche souple soutienne les communautés dans l'exécution de ce travail essentiel. Au cours des prochaines semaines, nous discuterons avec les survivants et les communautés d'une façon de faire qui est axée sur les survivants et adaptée à la culture.

Grâce à notre collaboration avec nos partenaires autochtones, nous réalisons des progrès significatifs sur la voie de la réconciliation et nous continuerons à soutenir les communautés dans ce travail vital et permanent. »

