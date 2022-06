Le financement permet de sensibiliser les Canadiens aux opportunités de tourisme et de stimuler la demande pour les exploitants du Nord et de créer de bons emplois pour les habitants du Nord

YELLOWKNIFE, NT, le 3 juin 2022 /CNW/ - Les Territoires du Nord-Ouest sont un lieu de tourisme pour les Canadiens et les voyageurs internationaux à la recherche d'une expérience unique. Le territoire a beaucoup à offrir : on peut y découvrir des cultures autochtones uniques, rencontrer des communautés et participer à des événements exceptionnels, explorer de vastes paysages très variés, trouver d'excellents lieux de pêche et contempler des aurores boréales époustouflantes.

La pandémie a eu des conséquences indéniables sur le secteur du tourisme dans les T.N.-O., comme sur l'industrie du voyage partout dans le monde. Le secteur continue à lutter contre certains défis alors que tous dans le monde se remettent à voyager. Les T.N.-O. sont à nouveau une destination prisée par les voyageurs, et les exploitants d'entreprises touristiques sont prêts à profiter de l'occasion et à s'adapter et à croître.

Un secteur du tourisme robuste est essentiel à l'économie des T.N.-O. Ce financement du gouvernement du Canada permettra de soutenir les entreprises, les organisations et les communautés du secteur du tourisme des T.N.-O., afin qu'elles soient véritablement en mesure de se développer de façon durable et d'être prospères à l'avenir.

Un investissement du gouvernement fédéral pour deux projets touristiques dans les T.N.-O.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor, a fait une annonce concernant l'investissement du gouvernement du Canada, par l'entremise de CanNor, de près d'un million de dollars pour favoriser le développement du tourisme dans les Territoires du Nord-Ouest. Ce financement sera accordé aux deux projets suivants :

Tourisme Territoires du Nord-Ouest - Marketing pour la relance du tourisme intérieur

475 000 dollars mobilisés pour soutenir une campagne de marketing nationale de deux ans, menée par Tourisme Territoires du Nord-Ouest dans le but d'attirer davantage de visiteurs canadiens. Le projet prévoit un nouveau partenariat régional visant à favoriser la promotion et le développement du tourisme en Alberta , en se concentrant sur les grandes plaques tournantes de transport du Nord, telles qu' Edmonton . Le développement du marché d' Alberta passera également par des initiatives telles que la promotion de forfaits de voyage alignés sur les nouveaux partenariats formés avec des compagnies aériennes, la création d'un nouveau site Web et la promotion d'escapades routières d'été dans le territoire. Cette campagne permettra de mieux faire connaître le secteur du tourisme des T.N.-O., qui s'apprête à répondre à une demande renouvelée tout en se rétablissant des importantes conséquences économiques de la pandémie.

Société communautaire de Tuktoyaktuk - Orientations stratégiques de Tuktoyaktuk et projet pour son patrimoine

500 000 dollars de CanNor, et 200 000 dollars supplémentaires de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada ont été accordés à la Société communautaire de Tuktoyaktuk pour un projet de deux ans visant à améliorer la préparation de la communauté et à accroître la capacité de son secteur du tourisme. Ce projet compte notamment l'embauche d'un gestionnaire de projet qui appuiera la mise en œuvre de huit recommandations tirées du Plan d'action et des orientations stratégiques de Tuktoyaktuk . Le gestionnaire de projet sera chargé de développer de nouvelles opportunités économiques et de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des membres de la communauté. Il sera accompagné par un coordonnateur de projet chargé de superviser la mise en œuvre d'une stratégie de marketing pour la construction prévue du Centre des arts et de la culture de Tuktoyaktuk , qui contribuera à promouvoir la culture inuvialuit aux touristes. Le coordonnateur organisera également plusieurs séances de consultations des intervenants et de mobilisation de la communauté afin de les sensibiliser au projet et d'obtenir du soutien pour celui-ci.

« Les Territoires du Nord-Ouest ont beaucoup à offrir aux Canadiens et aux visiteurs de partout dans le monde. Notre gouvernement continuera dans son rôle de partenaire des secteurs du tourisme locaux afin d'aider à apporter un nouveau souffle à la croissance économique des T.N.-O.. Les communautés locales des T.N.-O. pouvant à nouveau accueillir des visiteurs, nous mobilisons ces investissements essentiels pour appuyer les entreprises et les organisations du secteur du tourisme qui se préparent à accueillir les voyageurs et à répondre à la demande de manière sécuritaire. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor

« Le secteur canadien du tourisme demeure l'un des plus touchés par la pandémie de COVID-19. Notre gouvernement s'engage pleinement à aider les entreprises, les organisations et les exploitants à traverser cette période difficile, en faisant de la sécurité sa priorité absolue tout en veillant à ce qu'ils bénéficient d'un soutien pour se rétablir rapidement, offrir des produits et des services innovants et prospérer. Ce financement, annoncé dans le cadre de la Semaine nationale du tourisme, permettra aux entreprises de s'adapter, d'apporter des améliorations et d'être prêtes à accueillir de nouveau les visiteurs. Il s'inscrit également dans une stratégie plus vaste visant à aider le secteur à survivre à la pandémie, à se rétablir et à se développer. La pleine relance de l'économie canadienne ne se fera que quand notre secteur touristique sera lui aussi rétabli. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« L'annonce d'aujourd'hui démontre l'engagement de notre gouvernement à aider à positionner l'industrie du tourisme des T.N.-O. pour une reprise solide, tout en faisant la promotion de l'ensemble des endroits et expériences uniques que le Territoire a à offrir. Nos exploitants d'entreprises touristiques, tout comme les résidents des T.N.-O., sont prêts à accueillir de nouveau les visiteurs dans leurs communautés et à leur faire découvrir l'hospitalité nordique. »

- Michael McLeod, député, Territoires du Nord-Ouest

« Alors que nous sortons pas à pas de la pandémie de COVID-19, nous sommes très reconnaissants de recevoir le soutien continu de CanNor. L'aide apportée au programme de marketing pour la relance du tourisme intérieur permettra à Tourisme Territoires du Nord-Ouest d'attirer davantage de visiteurs canadiens dans les T.N.-O., ce qui est bénéfique pour la relance économique de nos membres, pour nos résidents et pour nos nombreuses entreprises touristiques connexes. »

- Harold Grinde, président du conseil d'administration de Tourisme Territoires du Nord-Ouest

« La Société communautaire de Tuktoyaktuk remercie le gouvernement du Canada pour son soutien continu à travers le financement du Plan d'action et des orientations stratégiques de Tuktoyaktuk, ainsi que du projet pour son patrimoine. L'avenir de la communauté repose sur l'amélioration des capacités à long terme, sur des financements de base pour le développement économique et les infrastructures essentielles, ainsi que sur le recrutement dans la communauté de personnes qualifiées ou à former localement pour diriger des projets fondamentaux et y participer. »

- Nellie Cournoyea, vice-présidente, Société communautaire de Tuktoyaktuk

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui est mobilisé dans le cadre de l'ensemble des programmes réguliers de développement économique de CanNor, notamment le Programme d'opportunités économiques pour les Autochtones du Nord (POEAN) et Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord).

Les programmes de CanNor appuient des projets qui favorisent le développement économique communautaire durable, qui stimulent le développement et la croissance des entreprises, et qui facilitent l'innovation.

Tourisme Territoires du Nord-Ouest est un organisme à but non lucratif qui encadre plus de 200 entreprises touristiques membres dans les Territoires du Nord-Ouest. Il s'agit de l'organisation de marketing de destinations pour les T.N.-O. chargée de commercialiser les produits touristiques de Tourisme Territoires du Nord-Ouest (TTNO). TTNO assure la promotion des produits touristiques aux niveaux local, national et international.

