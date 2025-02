VANCOUVER, BC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Lorsque les jeunes sont confrontés à des problèmes de santé mentale, le fait de profiter d'un soutien adéquat peut faire une grande différence pour eux, leurs familles, et leurs communautés. Le Fonds pour la santé mentale des jeunes, le plus important investissement du Canada dans ce domaine, améliorera et agrandira l'accès à des soins bienveillants qui les rejoignent là où ils se trouvent. En aidant les organismes communautaires à étendre leurs services aux jeunes, un plus grand nombre d'entre eux auront accès à des ressources en santé mentale à l'endroit où ils vivent, étudient et passent du temps avec leurs pairs.

Aujourd'hui, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé les six premiers projets qui recevront un financement dans le cadre du Fonds pour la santé mentale des jeunes. Ces projets représenteront un investissement total de plus de 46 millions de dollars sur cinq ans.

Ces projets ont été sélectionnés parce qu'ils sont prêts à être mis en œuvre et qu'ils auront des effets immédiats sur le renforcement et l'expansion des réseaux et des centres des Services intégrés pour les jeunes (SIJ), et qu'ils amélioreront la capacité à soutenir diverses populations de jeunes. Les projets ont également été classés par ordre de priorité afin de répondre aux besoins des jeunes confrontés à des inégalités en matière de santé, tels que les jeunes noirs, autochtones et 2ELGBTQI+.

Par exemple, une initiative menée par le réseau de SIJ Foundry, basé en Colombie-Britannique, soutiendra l'extension des carrefours dans la province, améliorant ainsi l'accès pour les jeunes à une gamme de services en un seul endroit, notamment en matière de santé mentale, de consommation de substances, de santé physique et sexuelle, de soutien par les pairs pour les jeunes et les familles, et de services sociaux. Des projets similaires sont prévus au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Ontario.

Les projets annoncés aujourd'hui représentent la première phase de financement. L'appel à propositions ouvert du Fonds, qui s'est terminé le 22 janvier 2025, a suscité un vif intérêt de la part des organismes communautaires partout au pays. Notre gouvernement se réjouit à l'idée de réaliser d'autres investissements au cours des prochains mois.

Nous nous engageons à travailler avec des partenaires dans tout le pays pour garantir que tous les jeunes aient un accès facile et équitable aux services de santé mentale au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. Grâce à des initiatives telles que le nouveau Fonds pour la santé mentale des jeunes, nous montrons à nos jeunes que leur santé mentale est une priorité.

« Nous devons aller à la rencontre des jeunes là où ils se trouvent, en leur apportant le soutien dont ils ont besoin en matière de santé mentale. L'annonce des premiers projets du Fonds pour la santé mentale des jeunes est une étape importante. Elle témoigne de nos efforts déployés pour répondre aux besoins en matière de santé mentale des jeunes de partout au Canada. Les Services intégrés pour les jeunes changent la donne en regroupant en un seul endroit les services de santé mentale, les services sociaux et les services de santé. L'élargissement de ce modèle grâce au Fonds pour la santé mentale des jeunes permettra à un plus grand nombre de jeunes de recevoir l'aide dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. Nous continuerons d'être présents pour veiller à ce que les organismes communautaires aient accès aux outils dont ils ont besoin pour aider les jeunes à réussir et à s'épanouir. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Nous remercions le gouvernement du Canada pour son engagement envers les besoins en matière de santé et de bien-être des jeunes de ce pays. Cet investissement permettra à Foundry de continuer à travailler à la réalisation de notre vision, qui consiste à créer des espaces de bien-être sûrs, accessibles et sans obstacles pour diverses populations de jeunes en Colombie-Britannique. Lorsque les jeunes sont confrontés à des difficultés dans leur vie, qu'elles soient grandes ou petites, qu'elles soient liées à la santé mentale, à la consommation de substances, à la santé physique ou à leur identité, il peut être facile de se sentir seul et isolé. Mais il est essentiel de disposer d'espaces confidentiels et sûrs pour parler à des professionnels de confiance afin de soutenir les jeunes et leurs proches, aujourd'hui plus que jamais. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons à Foundry, et nous sommes ravis que le Fonds pour la santé mentale des jeunes nous permette d'étendre notre portée et notre soutien à davantage de jeunes dans notre province. »

Le Dr Steve Mathias

Co-directeur général, Foundry BC-Providence Health Care

« Nous avons constaté l'incidence du modèle de services intégrés pour les jeunes ici au Manitoba au cours des dernières années, un modèle qui élimine les obstacles et les cloisonnements et qui va à la rencontre des jeunes là où ils se trouvent. Lorsqu'un jeune franchit la porte d'un centre pour jeunes Huddle, il est accueilli par un personnel attentionné qui l'aide à trouver un large éventail de soins adaptés aux traumatismes et culturellement sûrs, le tout sous un même toit. Grâce à cet investissement considérable, Huddle peut renforcer et étendre la portée de son modèle de services intégrés pour les jeunes dans toute la province, en créant encore plus d'espaces conçus pour les jeunes, par les jeunes. Huddle pourra également aider davantage d'élèves dans leurs écoles à accéder aux soins intégrés dont ils ont besoin. Chaque jeune mérite un soutien facile à trouver, rapide d'accès et conçu pour lui, afin qu'il puisse mener une vie saine et se construire un avenir meilleur. »

Pam Sveinson

Directrice générale, Huddle

« Nous exprimons notre profonde gratitude à Santé Canada pour son investissement dans un modèle provincial de santé mentale des jeunes et de soutien familial et naturel pour Terre-Neuve-et-Labrador. Ce financement aura une incidence importante sur la vie de milliers de jeunes en s'attaquant aux défis de la santé mentale et aux déterminants sociaux de la santé le plus tôt possible dans le parcours d'un jeune. Grâce à cette initiative, nous fournirons gratuitement des services de santé mentale en personne et virtuels ainsi qu'un soutien complet et global aux jeunes et à leurs familles dans toute la province, notamment en matière de logement, de besoins fondamentaux et d'accès à l'emploi et à l'éducation. Grâce à cet investissement, nous pourrons améliorer la santé mentale et le bien-être général des jeunes, tout en favorisant l'accès à l'éducation et à l'emploi et en réduisant les taux de sans-abrisme et de précarité du logement pour les jeunes et leurs familles. »

Jen Crowe

Directrice générale, Choices for Youth

« Les jeunes méritent de recevoir les meilleurs soins possibles et d'être soutenus pour obtenir les meilleurs résultats. Le Fonds pour la santé mentale des jeunes renforcera la capacité des organisations communautaires et des réseaux de SIJ en Ontario à fournir des services intégrés plus équitables et culturellement adaptés aux jeunes et à leurs familles, notamment en matière de santé mentale, de santé liée à la consommation de substances, de soins primaires, de logement, d'emploi, de loisirs et d'autres formes de soutien. Cet investissement important permettra aux jeunes qui sont confrontés aux plus grands obstacles en matière de soins de bénéficier d'espaces plus inclusifs et accueillants où ils pourront accéder à une gamme complète de services intégrés qui répondent à leurs besoins. Ensemble, nous continuons à travailler pour obtenir des résultats positifs avec et pour tous les jeunes du Canada. »

La Dre Jo Henderson

Directrice générale, Carrefours bien-être pour les jeunes de l'Ontario (CBEJO)

Le Budget de 2024 a annoncé un financement de 500 millions de dollars sur cinq ans pour créer le Fonds pour la santé mentale des jeunes (FSMJ).

L'une des priorités centrales du Fonds pour la santé mentale des jeunes est l'expansion du modèle des Services intégrés pour les jeunes (SIJ) et le renforcement des capacités des organismes communautaires qui fournissent des services de santé mentale spécifiques aux jeunes. Les centres SIJ offrent aux jeunes d'environ 12 à 25 ans et à leurs familles un accès rapide et facile à un éventail de services et de soutiens. Ils réunissent une diversité de professionnels pour fournir une gamme de services de santé et de services sociaux par l'intermédiaire d'un centre communautaire à guichet unique soutenu par un réseau régional.

Le Fonds pour la santé mentale des jeunes appuie également les services de soutien et de bien-être mental fondés sur les distinctions et adaptés aux peuples autochtones et répondant aux besoins des jeunes des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Services aux Autochtones Canada travaillera en étroite collaboration avec les partenaires et les communautés autochtones pour administrer le financement destiné à ces populations par le biais des processus et des structures existants.

