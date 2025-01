LÉVIS, QC, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi. Or, l'accession à la propriété et la location sont devenues hors de portée pour de nombreuses personnes partout au pays en raison de la crise du logement sans précédent qui sévit au Canada. Nous devons construire plus de logements, plus rapidement, pour permettre à la population canadienne d'accéder à des logements qui répondent à ses besoins à un prix abordable. C'est pourquoi, dans le Budget de 2024 et dans Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement, le gouvernement fédéral a annoncé le plan le plus ambitieux de l'histoire du Canada au chapitre du logement. Ce plan vise en outre à construire 4 millions d'habitations supplémentaires.

Dans le cadre de ce plan, le gouvernement du Canada recense les propriétés de son portefeuille qui présentent un potentiel de conversion en logements, puis les ajoute activement à la Banque de terrains publics du Canada. Dans la mesure du possible, il procédera à la conversion de ces propriétés en logements au moyen d'un bail à long terme, afin de favoriser les logements abordables et de s'assurer que les terrains publics demeurent publics.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que 6 nouvelles propriétés avaient été ajoutées à la Banque de terrains publics du Canada. Ces propriétés supplémentaires permettront potentiellement de créer environ 1 770 unités de logement pour les Canadiens et Canadiennes de la classe moyenne.

Les 6 nouvelles propriétés ajoutées à la Banque de terrains publics du Canada sont les suivantes :

Dartmouth (Nouvelle-Écosse) - Shannon Park -15, promenade Iroquois , site 2 New Glasgow (Nouvelle-Écosse) - Manège militaire de New Glasgow Lévis (Québec) - 3595, boulevard Guillaume-Couture, ferme Jean-Charles Chapais Ottawa ( Ontario ) - 1745, promenade Alta Vista, centrale de chauffage Kingston ( Ontario ) - 560, rue King Ouest, Pénitencier de Kingston Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) - 5005, 44e Rue

Au total, 90 propriétés fédérales réparties dans 9 provinces et 2 territoires ont été désignées comme pouvant accueillir des logements.

Pour résoudre la crise du logement au Canada, le gouvernement fédéral a adopté une approche pangouvernementale consistant à offrir un guichet unique d'information sur l'aménagement de terrains publics à des fins résidentielles. Nous nous assurons que le tout est accessible en toute transparence à tous les intervenants intéressés, qu'il s'agisse de gros promoteurs, de petites entreprises, de communautés et d'organisations autochtones, d'organismes à but non lucratif, d'établissements universitaires, de provinces, de territoires, de municipalités ou de citoyens canadiens. Grâce à la simplification du processus de présentation de commentaires et de déclaration de l'intérêt et / ou de la capacité à aménager une propriété, nous sommes en mesure d'accélérer le processus d'aliénation en place du gouvernement fédéral.

À ce jour, nous avons reçu plus de 250 demandes de renseignements concernant des propriétés actuellement inscrites dans la banque de terrains, ce qui nous a permis d'obtenir des données importantes sur les marchés pour les besoins de la mise en œuvre du programme. Ces demandes portent sur des propriétés réparties dans la plupart des provinces et des territoires.

Le processus de mobilisation mené ces derniers mois à l'échelle du gouvernement a consisté en ceci :

tenir des discussions avec les représentants de l'ensemble des provinces et des territoires pour obtenir leurs commentaires sur la mise en œuvre

échanger avec les municipalités de tout le pays au sujet d'initiatives de politiques en matière de logement

mener des tables rondes auprès des intervenants de divers secteurs de l'industrie

convier régulièrement les groupes du secteur des coopératives d'habitation et de la fourniture de logements à but non lucratif à des consultations visant à examiner les problèmes et les solutions dans le but d'accroître le nombre de logements abordables

donner la priorité à la mobilisation et à la consultation continues des Autochtones

Pour recueillir des commentaires sur la banque de terrains publics du Canada et ses propriétés, le gouvernement du Canada a lancé un appel de solutions en matière de logement pour les collectivités, auquel on peut accéder sur une plateforme en ligne sécurisée. Plus de 340 répondants, dont des provinces, des territoires et des municipalités, des promoteurs, des défenseurs du droit au logement et des groupes autochtones, ont soumis leurs commentaires. Le tout est présentement examiné. Les renseignements permettront d'aménager et de mettre sur le marché plus de propriétés.

« Trop de Canadiens et Canadiennes n'ont pas accès à des logements sûrs, accessibles et abordables. Je suis heureux de dire que depuis le lancement de la Banque de terrains publics du Canada en août 2024, le nombre de propriétés disponibles n'a pas cessé d'augmenter. À ce jour, nous avons désigné 90 propriétés fédérales comme pouvant accueillir des logements, ouvrant ainsi la voie à la construction de logements abordables partout au pays à un rythme et à une échelle jamais vus depuis des générations. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Je remercie le ministre, monsieur Duclos, de nous annoncer aujourd'hui cette excellente nouvelle qui offrira enfin à la Ville la possibilité d'un développement harmonieux du site incluant du logement social et abordable ainsi que l'identification de grands espaces publics nous permettant entre autres, de concert avec la collectivité, de développer l'un des plus grands jardins communautaires au Québec. C'est un projet rassembleur et porteur d'avenir pour notre communauté. »

Gilles Lehouillier

Maire de Lévis

Les faits en bref



Dans le Budget de 2024 et le plan qui s'intitule Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement , le gouvernement fédéral a annoncé une approche pangouvernementale ambitieuse pour résoudre la crise du logement en construisant plus de logements, en facilitant l'achat ou la location d'une habitation et en aidant les Canadiens et Canadiennes qui n'ont pas les moyens de se loger.

le plan qui s'intitule , le gouvernement fédéral a annoncé une approche pangouvernementale ambitieuse pour résoudre la crise du logement en construisant plus de logements, en facilitant l'achat ou la location d'une habitation et en aidant les Canadiens et Canadiennes qui n'ont pas les moyens de se loger. Un volet important du Plan du Canada sur le logement est le nouveau Plan pour construire des logements sur des terrains publics . Ce plan vise à construire des logements plus rapidement sur des terrains publics excédentaires ou sous-utilisés, partout au pays, en partenariat avec tous les ordres de gouvernement, les constructeurs d'habitations et les fournisseurs de logements.

sur le logement est le nouveau . Ce plan vise à construire des logements plus rapidement sur des terrains publics excédentaires ou sous-utilisés, partout au pays, en partenariat avec tous les ordres de gouvernement, les constructeurs d'habitations et les fournisseurs de logements. Le Plan pour construire des logements sur des terrains publics contribue à l'objectif du gouvernement de créer 250 000 nouveaux logements d'ici 2031.

contribue à l'objectif du gouvernement de créer 250 000 nouveaux logements d'ici 2031. Le Budget de 2024 prévoit également un investissement de 500 millions de dollars, selon la comptabilité de caisse, pour le lancement du nouveau fonds d'acquisition de terrains publics. Ce fonds permettra d'acheter des terrains auprès des autres ordres de gouvernement. Le gouvernement fédéral pourra ainsi acquérir plus de terrains dans le but d'y construire des logements pour la classe moyenne. Des travaux sont déjà en cours en ce qui concerne le fonds, et d'autres renseignements seront communiqués au cours des semaines à venir.

La Banque de terrains publics du Canada a été lancé en août 2024 dans le cadre du Plan pour construire des logements sur des terrains publics . Elle comptait alors 56 propriétés.

a été lancé en août 2024 dans le cadre du . Elle comptait alors 56 propriétés. En date du 30 janvier 2024, la Banque de terrains publics du Canada comptait 90 propriétés, lesquelles représentent un total de 473 hectares de terrain, soit la taille d'environ 3 000 patinoires de hockey ou de 600 terrains de football de la Ligue canadienne de football.

comptait 90 propriétés, lesquelles représentent un total de 473 hectares de terrain, soit la taille d'environ 3 000 patinoires de hockey ou de 600 terrains de football de la Ligue canadienne de football. Jusqu'à présent, la Société immobilière du Canada a inscrit 20 propriétés dans la Banque de terrains publics du Canada . Cinq sites situés à Edmonton , à Calgary , à Toronto , à Ottawa et à Montréal ont été lancés en partenariat avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement, dans le cadre de son Initiative des terrains fédéraux. Des propositions ont été soumises pour les sites d' Edmonton , de Calgary et d' Ottawa et sont en cours d'évaluation; la sélection des proposants est prévue pour 2025. Des demandes d'expressions d'intérêt ont été lancées pour les sites de Toronto et de Montréal, et les évaluations sont en cours. Tous les proposants qui ont présenté une expression d'intérêt et qui répondent aux exigences minimales seront invités à soumettre une proposition dans le cadre de l'étape suivante du processus. Ce processus commencera bientôt en ce qui concerne le site de Toronto . Pour le site de Montréal, il sera lancé au milieu de 2025. En novembre 2024, la Société immobilière du Canada a publié des demandes d'expressions d'intérêt pour 3 sites situés à Calgary , à Ottawa et à Halifax , et a mis en vente 1 site situé à Calgary . La Société immobilière du Canada continuera d'offrir des possibilités.

a inscrit 20 propriétés dans la Banque de terrains publics du . Des appels de propositions ont été lancés pour 2 propriétés de la Commission de la capitale nationale situées dans la région de la capitale nationale. La propriété située au 1200, avenue Ledbury, à Ottawa ( Ontario ), pour laquelle les propositions seront acceptées jusqu'au 28 février 2025. Les propositions reçues à l'égard de la propriété située au 210, rue Laurier , à Gatineau (Québec), sont en cours d'évaluation.



