MEDICINE HAT, AB, le 26 août 2024 /CNW/ - Partout au pays, les collectivités adoptent des stratégies afin de minimiser les émissions de gaz à effet de serre, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre attribuables aux réseaux de transport en commun.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Aaron Nelson, directeur intérimaire du développement communautaire de la Ville de Medicine Hat, et Josipa Petrunic, présidente et directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC), ont annoncé un investissement conjoint de 198 116 $ pour l'élaboration d'une stratégie de transition vers des autobus de transport en commun à zéro émission à Medicine Hat.

Cet investissement permettra à la Ville de Medicine Hat d'examiner la faisabilité économique et les considérations technologiques et environnementales de l'électrification du parc de véhicules, ainsi que de déterminer les risques et les principaux obstacles, et d'effectuer une planification en fonction de ces risques et obstacles.

En investissant dans des réseaux de transport en commun à zéro émission, le gouvernement du Canada soutient des moyens de transport propres et abordables tout en stimulant l'économie de notre pays et en améliorant la qualité de vie des Canadiens.

Citations

« En adoptant les véhicules électriques, nous pouvons contribuer à réduire la pollution et à bâtir une économie plus propre et plus forte. Nous sommes fiers de collaborer avec Medicine Hat et le CRITUC pour mettre en place des réseaux de transport en commun plus écologiques et plus efficaces sur lesquels les Canadiens peuvent compter. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous allons de l'avant et cherchons des solutions pour réduire les émissions de carbone attribuables à notre parc de véhicules de transport en commun. Cette collaboration avec le CRITUC, de même que l'investissement consenti par le gouvernement du Canada dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission sont essentiels pour aider la Ville de Medicine Hat à poursuivre les efforts qu'elle déploie pour bâtir un avenir plus résilient et plus durable. »

Aaron Nelson, directeur intérimaire du développement communautaire de la Ville de Medicine Hat

« Nous sommes fiers d'unir nos forces à celles de la collectivité de Medicine Hat et du gouvernement du Canada pour révolutionner le transport en commun. En avançant ensemble, nous ouvrons la voie à de nouveaux réseaux de transport en commun plus écologiques et plus durables, soutenus grâce à l'innovation du secteur des véhicules électriques. Cette collaboration témoigne de notre engagement commun à réduire les émissions, à favoriser une économie plus propre et à bâtir un avenir plus respectueux de l'environnement pour l'ensemble des Albertains et des Canadiens. »

Josipa Petrunić, présidente et directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC)

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 158 493 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). La contribution de la Ville de Medicine Hat s'élève à 39 623 $.

investit 158 493 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). La contribution de la Ville de s'élève à 39 623 $. Le FTCZE aide les collectivités à faire la transition vers des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte des objectifs de carboneutralité du Canada . En électrifiant leurs parcs d'autobus, les collectivités assainissent l'environnement pour nos enfants, en plus de soutenir le secteur canadien de la fabrication.

. En électrifiant leurs parcs d'autobus, les collectivités assainissent l'environnement pour nos enfants, en plus de soutenir le secteur canadien de la fabrication. Ce fonds est étroitement coordonné avec la Banque de l'infrastructure du Canada , qui s'est engagée, dans le cadre de l'Initiative pour les autobus à zéro émission, à investir plus de 1,5 milliard de dollars dans des projets qui soutiennent le déploiement d'autobus à zéro émission.

, qui s'est engagée, dans le cadre de l'Initiative pour les autobus à zéro émission, à investir plus de 1,5 milliard de dollars dans des projets qui soutiennent le déploiement d'autobus à zéro émission. Dans le cadre d'une entente avec le CRITUC, le gouvernement du Canada investit 10 millions de dollars sur cinq ans au titre du FTCZE afin d'aider les exploitants d'autobus de transport en commun à terminer leurs travaux de planification et à accroître leur niveau de préparation en vue de la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission.

investit 10 millions de dollars sur cinq ans au titre du FTCZE afin d'aider les exploitants d'autobus de transport en commun à terminer leurs travaux de planification et à accroître leur niveau de préparation en vue de la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission. Le CRITUC a pour mission d'appuyer la commercialisation de technologies dans le cadre de projets collaboratifs de recherche, de développement, de démonstration et d'intégration menés par l'industrie et qui apportent une conception innovante à l'écosystème de mobilité intelligente à faibles émissions de carbone du Canada .

Liens connexes

Fonds pour le transport en commun à zéro émission

https://www.infrastructure.gc.ca/zero-emissions-trans-zero-emissions/index-fra.html

Banque de l'infrastructure du Canada - Initiative pour les autobus à zéro émission

https://cib-bic.ca/fr/secteurs/transport-en-commun/

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Alberta

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ab-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Relations avec les médias, Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, (343) 598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Ville de Medicine Hat, [email protected]; Relations avec les médias, Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC), Andrew Slock, Talk Shop Media, [email protected]