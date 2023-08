T'äw Tà'är (Winter Crossing) est un paysage culturel qui témoigne des traditions des Ta'an Kwäch'än.

WHITEHORSE, YT, le 14 août 2023 /CNW/ - T'äw Tà'är, également connu sous le nom de Winter Crossing, est depuis longtemps un lieu de rencontre important sur la rivière Teslin, dans ce qui est aujourd'hui le Yukon. Au croisement de nombreuses routes traditionnelles, ce paysage culturel représente le réseau interconnecté de la nourriture saisonnière, de la famille, des voyages et du commerce pour les Ta'an Kwäch'än. T'äw Tà'är a été choisi par les Ta'an Kwäch'än pour représenter le paysage plus large qui est lié à leur mode de vie traditionnel.

Image de gauche: L’agente de mise en œuvre du Conseil des Ta’an Kwäch’än, Anne-Marie Miller (à gauche), soulève le drapeau ta’an pour révéler la plaque en compagnie de l’aînée Betsy Jackson (au centre) et de l’aînée Nakhela Hazel Bunbury (à droite), spécialiste de la langue dän K'e, qui a traduit le texte de la plaque. Image de droite: L’aînée ta’an Kwäch’än Betsy Jackson a contribué à ce que la plaque pour T’äw Tà’är devienne réalité, poursuivant le travail de sa mère, l’aînée Frances Woolsey qui a joué un rôle de premier plan dans la proposition pour désigner T’äw Tà’är à titre de lieu historique national. (Groupe CNW/Parcs Canada)

Le 10 août 2023, le gouvernement du Canada a commémoré l'importance historique nationale de T'äw Tà'är lors d'une cérémonie spéciale avec le Conseil Ta'an Kwäch'än pour dévoiler la plaque qui sera placée sur le site de la rivière Teslin. La cérémonie s'est déroulée au camp de pêche du Conseil Ta'an Kwäch'än à Tàa'an Mǟn (lac Laberge).

Le lieu historique national du Canada T'äw Tà'är rend hommage au passé et à la relation continue entre les Ta'an Kwäch'än et leurs terres d'origine. L'importance du paysage au sens large n'est pas seulement liée aux récoltes saisonnières de plantes et de poissons et à la chasse saisonnières, mais aussi à la création de bonnes relations avec les peuples voisins Tutchone, Tagish, Tlingit et Kaska du Nord par le biais de mariages, de voyages et d'échanges commerciaux.

Parcs Canada s'est engagé à travailler en collaboration avec les peuples autochtones et à honorer leurs contributions à notre histoire, notre culture et notre avenir communs. En collaboration avec de nombreux groupes autochtones au Canada, Parcs Canada et les peuples autochtones sont des partenaires dans la conservation du patrimoine naturel et culturel et la diffusion des récits de ces lieux précieux.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et les jeunes à se rapprocher de leur passé. Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

« Ce marqueur permanent sera placé au cœur de l'un des principaux centres de rassemblement de nos ancêtres, au confluent de la rivière Teslin et du ruisseau Open (Hutamya Chu). Cette région reste un paysage culturel riche de l'histoire de ceux qui chassaient, piégeaient et pêchaient à T'äw Tà'är ou Winter Crossing. C'est un endroit où beaucoup de nos parents ont vécu, récolté et cultivé des terres, tout en partageant la diversité des cultures et des langues environnantes. Il ne reste aujourd'hui que des vestiges du village d'origine, mais T'äw Tà'är demeure un lien influent avec notre identité en tant que nation, et c'est un site patrimonial et un cimetière sacré que le Conseil Ta'an Kwäch'än continu de préserver du mieux qu'il le peut. La commémoration organisée aujourd'hui par le gouvernement du Canada pour placer un marqueur historique sur ce site représente une étape importante pour notre Première Nation, alors que nous continuons à donner la priorité à la préservation des vastes réseaux de terres et d'eau de notre territoire traditionnel. Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada et la Commission des lieux et monuments historiques pour cette reconnaissance que tous les Canadiens peuvent partager. »

Chef Amanda Leas,

Conseil Ta'an Kwäch'än

« Cette commémoration démontre l'importance de la collaboration continue du gouvernement du Canada avec les peuples autochtones pour définir les moments importants de l'histoire du Canada. La commémoration de l'importance historique nationale de T'äw Tà'är présente un paysage culturel qui reflète l'histoire et le lien des Ta'an Kwäch'än avec leur mode de vie traditionnel si cher et si précieux. Il s'agit d'une histoire importante à raconter aux Canadiens pour favoriser une meilleure compréhension de l'histoire du Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault,

ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Le nom T'äw Tà'är signifie « remontée des ombres » en Dän K'è (langue des Tutchones du Sud) et fait référence à la remontée des ombres arctique qui avait lieu chaque printemps lorsque le site était utilisé comme camp de pêche.

L'automne est une période chargée pour le camp, avec des gens qui passent par là pour chasser l'élan, le mouflon ou le caribou dans les montagnes, ou pour pêcher la truite, le brochet et le grand corégone dans les rivières et les lacs. À d'autres moments de l'année, les gens traversaient la région pour faire du commerce et rendre visite à leurs voisins et à leur famille.

T'äw Tà'är a été désigné site historique national par le gouvernement du Canada en juin 2012.

T'äw Tà'är a été désigné site historique national par le gouvernement du Canada en juin 2012.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique concernant l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus et que ces histoires importantes sont communiquées à la population canadienne.

La grande majorité des propositions d'inscription soumises à l'examen de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada proviennent de membres du public. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application.

