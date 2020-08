OTTAWA, ON, le 21 août 2020 /CNW/ - Chaque Canadien et Canadienne mérite un chez-soi sûr et abordable. Afin d'appuyer les solutions en matière d'offre de logements, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement lancera le premier cycle du Défi d'offre de logement en octobre.

Le premier cycle, Fondé sur les données, cherche des solutions pour combler les lacunes dans les données sur le logement, qui sont souvent désuètes, incohérentes et peu accessibles, ce qui rend plus difficile la gestion des problèmes d'offre de logements. Les participants créeront des solutions technologiques ou méthodologiques pour améliorer la collecte, le partage, l'analyse et l'intégration des données, améliorant ainsi la prise de décision relative à l'offre de logements. Ce premier cycle permettra de décaisser jusqu'à 25 millions de dollars pour financer une variété de solutions nouvelles. Le cycle fondé sur les données vise à créer des partenariats à long terme entre les experts en données, les experts en logement, les chercheurs et les collectivités, ce qui permettra la création de solutions d'offre de logements.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), en collaboration avec le Groupe de l'impact et de l'innovation du Bureau du Conseil privé et Infrastructure Canada, organisera plusieurs cycles au cours du programme quinquennal, chacun visant un obstacle différent à l'offre de logements. Les prochains cycles seront axés sur divers enjeux, notamment l'aménagement de logements, le logement dans le Nord et l'avenir du logement.

« Notre but est d'encourager la pensée novatrice et perturbatrice au sein de l'écosystème du logement. Les initiatives axées sur les défis se sont avérées efficaces pour découvrir de nouvelles idées et différents points de vue dans d'autres contextes, et je suis convaincu qu'elles aideront à répondre aux besoins en matière d'offre de logements. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Les problèmes liés à l'offre de logements sont complexes et ne peuvent être résolus par une seule organisation. Nous avons besoin du bon type de logements, à proximité des transports en commun, des écoles et d'autres services. Dans le cadre du Défi d'offre de logement, nous sommes à la recherche des meilleures idées et des bonnes solutions, tout en encourageant la collaboration entre les innovateurs, les chercheurs, l'industrie et tous les ordres de gouvernement. »

- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Selon le Recensement de 2016, environ 1,7 million de ménages canadiens éprouvaient des besoins impérieux en matière de logement en 2016. Le Canada doit donc augmenter l'offre de logement, mais il n'existe pas de solution unique pour répondre à ce besoin.





doit donc augmenter l'offre de logement, mais il n'existe pas de solution unique pour répondre à ce besoin. Pour aider les municipalités à accroître leur offre de logement, le budget de 2019 prévoyait 300 millions de dollars sur cinq ans pour lancer un Défi d'offre de logement afin de trouver de nouvelles solutions pour les Canadiens à la recherche d'un chez-soi abordable.





Le Défi vise à offrir de nouvelles ressources pour trouver de nouvelles solutions pour améliorer l'offre de logements et à créer une plateforme pour partager ces modèles avec les collectivités partout au Canada.





Le Défi permettra également de s'attaquer aux obstacles qui limitent l'offre de logements et minent l'abordabilité, de présenter de nouvelles idées et solutions, et de favoriser la collaboration et les partenariats.





Le Défi est une composante d' Impact Canada , un effort pangouvernemental qui aidera les ministères à accélérer l'adoption d'approches de financement novatrices pour produire des résultats significatifs pour les Canadiens.





, un effort pangouvernemental qui aidera les ministères à accélérer l'adoption d'approches de financement novatrices pour produire des résultats significatifs pour les Canadiens. Le Défi s'harmonise également avec la Stratégie nationale sur le logement et l'objectif de la SCHL, à savoir que d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.





La Société canadienne d'hypothèques et de logement lancera le cycle fondé sur les données à l'automne. Pour en savoir plus, visitez le https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/nhs/housing-supply-challenge.





Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.





Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

