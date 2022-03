OTTAWA, ON, le 23 mars 2022 /CNW/ - Tous les Canadiens et Canadiennes, peu importe où ils vivent, méritent d'avoir accès à des aliments abordables et nutritifs. Les communautés de chaque région ont leurs propres défis en matière de sécurité alimentaire, et cela est particulièrement vrai pour les communautés éloignées et nordiques.

Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, en compagnie de l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, ont lancé une nouvelle phase du Fonds des infrastructures alimentaires locales (FIAL), qui prévoit un investissement pouvant atteindre 20 millions de dollars. Ce financement, disponible au cours des deux prochaines années, permettra de soutenir les organisations communautaires et sans but lucratif dans leurs efforts pour créer des solutions à long terme afin de relever les défis relatifs à la sécurité alimentaire.

Cette nouvelle phase du Fonds pour des infrastructures alimentaires locales a été conçue pour répondre aux besoins des communautés autochtones, éloignées et nordiques en leur fournissant un financement pour les aider à établir un système alimentaire qui répondra aux besoins actuels et futurs de la communauté. Par exemple, un projet pourrait aider à étendre un programme de récolte communautaire pour y intégrer les méthodes traditionnelles de transformation et de distribution des aliments.

Les détails et les exigences du programme sont disponibles dès maintenant, et les demandes pour cette seconde phase peuvent être soumises du 1er juin au 15 juillet 2022. La publication des détails du programme avant le processus officiel de soumission des demandes de cette seconde phase permettra aux candidats potentiels de disposer davantage de temps pour examiner le guide du programme, créer des partenariats avec les communautés voisines, poser des questions et obtenir des commentaires des responsables du programme.

Les projets admissibles doivent être propres à l'infrastructure, dirigés par la communauté et voués à l'amélioration de l'accès à des aliments salubres et sains pour les Canadiens et Canadiennes susceptibles de vivre de l'insécurité alimentaire. Les subventions pour les projets peuvent aller de 100 000 $ à 500 000 $ pour soutenir des initiatives plus importantes qui auront une incidence durable dans les communautés.

La prochaine phase du Fonds des infrastructures alimentaires locales souligne l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir des projets qui contribueront à renforcer les capacités de nos communautés pour les générations à venir.

Pour de plus amples renseignements sur le Fonds des infrastructures alimentaires locales, veuillez communiquer avec les responsables du programme par courriel à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 1-877-246-4682. Des renseignements sur le programme sont également accessibles à l'adresse https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-services-agricoles/fonds-infrastructures-alimentaires-locales.

Afin de s'assurer que divers publics sont en mesure de recevoir des renseignements à jour sur ce programme, le contenu de ce communiqué de presse est disponible dans les langues suivantes Denesuline, Inuktitut, Innu-Aimun, Mi'kmaq, Michif Crie, Michif Français, Oji-Cri, Cri des Plaines, et Ojibway de l'Ouest.. L'information sur le programme est disponible en anglais et en Français conformément à la Politique sur les langues officielles du Canada.

Citations

« Notre gouvernement prend des mesures concrètes pour assurer un accès durable à des aliments de haute qualité, nutritifs, et abordables partout au Canada. Le Fonds des infrastructures alimentaires locales soutient l'acquisition d'équipements servant à récolter, entreposer, emballer et livrer des aliments au sein même des communautés. La capacité de s'approvisionner au niveau local améliore la sécurité alimentaire notamment des communautés autochtones, nordiques ou éloignées »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les communautés du Nord et de l'Arctique font face à des défis uniques tels que l'isolement et des facteurs socioéconomiques qui les rendent particulièrement vulnérables à l'insécurité alimentaire. Ces facteurs, ainsi que les prix d'aliments régulièrement plus élevés que dans le reste du pays, ont accentué le besoin de solutions à long terme, fondées sur les communautés et les traditions. C'est pourquoi notre gouvernement travaille avec des partenaires pour renforcer les solutions alimentaires locales dans les communautés nordiques et éloignées, en fonction de leurs priorités. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

En bref

Le Fonds des infrastructures alimentaires locales (FIAL), un programme de 50 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre de la Politique alimentaire pour le Canada , est destiné aux organismes communautaires sans but lucratif. Le programme a pour mission de diminuer l'insécurité alimentaire en établissant ou en renforçant les systèmes alimentaires locaux à moyen et long terme.

, est destiné aux organismes communautaires sans but lucratif. Le programme a pour mission de diminuer l'insécurité alimentaire en établissant ou en renforçant les systèmes alimentaires locaux à moyen et long terme. Le budget de 2021 a doté le FIAL d'un financement complémentaire de 10 millions de dollars qui permet d'accorder des subventions d'intervention rapide pour aider à prévenir la faim en investissant dans les infrastructures qui en ont besoin. À ce jour, sur ces 10 millions de dollars, 175 projets ont été approuvés, apportant une réponse rapide aux problèmes d'insécurité alimentaire provoqués par la pandémie.

Depuis son lancement en août 2019, le FIAL a engagé 35,7 millions de dollars pour appuyer plus de 801 projets vitaux visant à renforcer la sécurité alimentaire dans tout le pays, comme des jardins et des cuisines communautaires, des camions réfrigérés et des unités d'entreposage pour les dons d'aliments et des serres dans les communautés éloignées et nordiques, et bien plus encore.

À ce jour, le FIAL a soutenu 120 projets dirigés par des organisations autochtones pour un financement approuvé allant jusqu'à 5,7 millions de dollars.

Le gouvernement du Canada verse aussi 330 millions de dollars au Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire qui fournit du financement à des organisations nationales et régionales qui, à leur tour, offrent un soutien à des banques alimentaires et des organismes alimentaires locaux partout au Canada . Ce financement d'urgence contribue à améliorer l'accès aux aliments des personnes en situation d'insécurité alimentaire en raison de la pandémie de COVID-19.

verse aussi 330 millions de dollars au Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire qui fournit du financement à des organisations nationales et régionales qui, à leur tour, offrent un soutien à des banques alimentaires et des organismes alimentaires locaux partout au . Ce financement d'urgence contribue à améliorer l'accès aux aliments des personnes en situation d'insécurité alimentaire en raison de la pandémie de COVID-19. De plus, 25 millions de dollars ont été octroyés à Nutrition Nord Canada afin d'augmenter les subventions permettant aux familles du Nord et de l'Arctique de se procurer les aliments nutritifs et les produits d'hygiène personnelle dont elles ont tant besoin. Le budget de 2021 a engagé 163,4 millions de dollars pour élargir le programme Nutrition Nord Canada et permettre au ministre des Affaires du Nord de travailler directement avec les partenaires autochtones, notamment l'Inuit Nunangat, pour lutter contre l'insécurité alimentaire.

Liens connexes

Fonds des infrastructures alimentaires locales

Politique alimentaire pour le Canada

Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience

Liens supplémentaires

Fiche d'information - Liste des projets dans le cadre du programme du FIAL

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229; Les Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]