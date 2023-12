Le Groupe NFI reçoit 10 millions de dollars pour soutenir une économie durable, prospère et carboneutre dans les Prairies.

WINNIPEG, MB, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Les Prairies constituent une puissance économique, agricole et énergétique de plus en plus diversifiée et durable, qui a un grand impact sur la prospérité globale du Canada. Alors que nous nous dirigeons vers une économie carboneutre, les personnes qui vivent et travaillent dans les Prairies agissent et prennent les devants pour tirer parti des possibilités croissantes de développement économique. Au cours des six mois de consultations qui ont eu lieu au début de l'année, des partenaires de l'ensemble des Prairies ont été clairs quant à la nécessité de saisir de nouvelles possibilités d'emplois bien rémunérés dans une économie verte et compétitive à l'échelle mondiale, en tirant parti des atouts de la région dans le domaine de l'exploitation des ressources propres, des secteurs agricole et manufacturier, et du secteur des services.

La réussite passe par des partenariats délibérés entre des entreprises autochtones et non autochtones, les gouvernements, des communautés et d'autres acteurs. C'est pourquoi l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, soutenu par neuf autres ministres fédéraux, lance le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies. Il s'agit d'une nouvelle façon pour le gouvernement fédéral de collaborer plus étroitement avec les intervenants des Prairies sur leurs priorités en vue d'une économie plus propre et durable qui ne laisse personne de côté.

Le Cadre est une approche fondée sur des principes de collaboration avec des organisations et des partenaires locaux et régionaux, approche qui respecte les compétences provinciales et favorise la réconciliation économique avec les peuples autochtones. Le Cadre prévoit des mesures à long terme pour améliorer la coordination entre les ministères fédéraux et favoriser des investissements stratégiques dans la région, en encourageant des liens plus étroits avec les gouvernements provinciaux et d'autres intervenants pour améliorer l'accès aux programmes fédéraux qui répondent mieux à leurs besoins.

Le Cadre a été déposé au Parlement le 11 décembre 2023 et répond aux exigences de la Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies, loi qui engageait également le gouvernement à mener de vastes consultations dans les Prairies pour l'élaboration du Cadre et à en rendre compte régulièrement au Parlement.

Les thèmes communs qui se sont dégagés des consultations de PrairiesCan ont fait ressortir cinq domaines d'action concertée :

le développement de secteurs clés de la région, notamment les ressources naturelles, l'agriculture et la fabrication;

la circulation efficace des marchandises, des personnes et de l'information;

le développement et la mise à contribution de l'électricité propre;

le développement économique communautaire;

la réconciliation économique et la croissance inclusive.

Pour donner le coup d'envoi à ce travail ambitieux, le ministre Vandal a consacré 100 millions de dollars du financement existant de PrairiesCan pour soutenir des projets conformes aux cinq priorités au cours des trois prochaines années. L'objectif est d'encourager une plus grande collaboration quant aux possibilités d'investissement, de mobiliser des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies.

Dans le cadre de l'engagement de 100 millions de dollars de PrairiesCan, le ministre Vandal a annoncé un investissement de 10 millions de dollars dans le Groupe NFI qui illustre le travail en cours pour faire progresser l'économie verte des Prairies. Cet investissement, réalisé par l'intermédiaire du Fonds pour l'emploi et la croissance du Canada, permettra au Groupe NFI de construire de nouveaux autobus urbains et autocars à zéro émission et de moderniser son usine de fabrication d'autocars de Winnipeg afin d'accroître sa capacité de production. Par conséquent, le Groupe NFI conservera les emplois existants et créera des emplois locaux pour répondre à la demande à venir, en plus de tirer parti des nouvelles possibilités de vente et de soutenir les chaînes d'approvisionnement de l'Ouest canadien.

Citations

« Depuis longtemps, les résidents des Prairies ont un esprit de coopération et savent que la réalisation de la pleine valeur d'un avenir carboneutre sera possible quand les partenaires se réuniront dans un but commun et miseront sur les atouts et les forces locales de notre région. Aucun gouvernement, aucune industrie ou aucune organisation ne peut pas y arriver seul. Le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies renforce considérablement notre capacité à améliorer la coordination des programmes fédéraux orientés par les personnes qui bâtissent un avenir économique plus fort et durable. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor

« Le Groupe NFI est l'un des chefs de file les plus prometteurs de l'industrie à faibles émissions de carbone du Manitoba. Sous la direction de M. Soubry, le Groupe NFI est à l'avant-garde du transport en commun sans émissions, fournissant des autobus à certaines des plus grandes villes du monde et ici même à Winnipeg. Les Manitobains sont fiers de leur travail et nous sommes heureux de voir cet investissement du gouvernement fédéral aujourd'hui. »

- L'honorable Wab Kinew, premier ministre du Manitoba

« Nous sommes ravis de travailler en collaboration avec le gouvernement fédéral pour soutenir sa stratégie sur l'économie verte dans les Prairies. NFI est un chef de file de l'industrie à faible émission de carbone et un employeur solide du Manitoba qui emploie plus de 2 800 Manitobains. Cet investissement du gouvernement fédéral est une étape importante pour la création d'emplois et le maintien de la main-d'œuvre actuelle. »

- L'honorable Jamie Moses, ministre du Développement économique, de l'Investissement, du Commerce et des Ressources naturelles du Manitoba

« En tant que gardiens de ces terres depuis des temps immémoriaux, nous félicitons le Canada d'avoir adopté une approche fondée sur les distinctions pour l'économie verte. Grâce aux récentes approches des Premières Nations en matière de développement économique et d'énergie propre au Manitoba, plusieurs d'entre elles ont pu exploiter ou mettre en place des parcs solaires et éoliens et d'autres sources d'énergie propre. L'AMC comprend qu'une stratégie économique pour les Premières Nations fait partie de la feuille de route vers l'autodétermination. Mais nous sommes également conscients que toute stratégie doit être ancrée dans nos valeurs environnementales traditionnelles, nos modes de vie et nos connaissances, et qu'elle doit tirer parti des forces existantes de nos peuples pour contribuer au développement d'une économie verte dans les Prairies. L'AMC soutient pleinement le développement d'une économie verte, et les Premières Nations se réjouissent de travailler avec le Canada en tant que partenaires du traité avec la Couronne, en jouant un rôle beaucoup plus important dans les questions qui concernent les terres visées par le traité et les territoires traditionnels des Premières Nations, ainsi que les eaux qui les traversent. »

- Grande chef Cathy Merrick, The Assembly of Manitoba Chiefs

"La Fédération des Métis du Manitoba - le gouvernement national des Métis de la rivière Rouge - poursuit son engagement en faveur d'une économie verte et durable, à la fois pour nos citoyens et pour toutes les personnes qui participent à l'économie des Prairies. Cela comprend nos bâtiments à haut rendement énergétique, notre engagement à planter et à faire pousser 50 millions d'arbres au cours des 20 prochaines années, et à nettoyer nos rivières et nos ruisseaux qui ont besoin de notre soutien pour les poissons, la faune et la qualité de l'eau. Nous mettons également l'accent sur l'établissement de partenariats afin que tous profitent de l'économie verte. En tant que membre du tout nouveau Conseil des entreprises et de l'emploi du premier ministre du Manitoba, je me réjouis de travailler avec le président et directeur général du Groupe NFI, Paul Soubry, et d'autres chefs d'entreprise, en partenariat et en collaboration sur d'importantes initiatives qui seront soutenues par le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies. Notre peuple est né pour être le moteur économique de l'Ouest, et il ne fait aucun doute que nos décennies de travail pour reconstruire ce moteur portent leurs fruits pour tout le monde; nous avons tous la responsabilité de développer une économie verte."

- David Chartrand LL. D (hon.), O.M., président, Fédération des Métis du Manitoba

« Au nom de la Chambre de commerce de Calgary, nous applaudissons le gouvernement fédéral pour avoir pris des mesures visant à faire avancer la Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies, reconnaissant le rôle essentiel et vital que jouent les provinces des Prairies dans la réussite économique à long terme du Canada. Pour bâtir une économie verte prospère dans les Prairies, nous encourageons la mise en œuvre d'un cadre qui met l'accent sur la réconciliation économique des autochtones et qui souligne le leadership de l'industrie en matière de réduction des émissions dans tous les secteurs. Nous nous réjouissons de continuer à collaborer à la mise en œuvre de ce cadre au nom de la communauté des affaires. »

- Deborah Yedlin, présidente et directrice générale, Chambre de commerce de Calgary

« La Chambre de commerce de la Saskatchewan se félicite de l'annonce concernant le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies. L'allocation de fonds aux secteurs clés de la Saskatchewan, tels que les ressources naturelles et l'agriculture, est essentielle pour notre économie locale et renforce notre capacité à fournir ce dont le monde a besoin. La Saskatchewan est un chef de file en matière de durabilité et d'innovation, et nous sommes encouragés par le Cadre, qui représente une occasion d'accroître la collaboration entre les ordres de gouvernement et la communauté d'affaires locale. Cette annonce est conforme aux priorités de la Chambre en matière de croissance économique, de création d'emplois, de développement communautaire et de participation des Autochtones à l'économie. »

- Prabha Ramaswamy, président-directeur général de la Chambre de commerce de la Saskatchewan

« Ce cadre ouvre la voie à une croissance durable dans notre région, en tirant parti des atouts de secteurs clés tels que la fabrication, les transports et la production d'énergie. Il s'agit d'un effort de collaboration entre tous les gouvernements qui s'aligne sur l'engagement de Winnipeg en faveur d'un avenir prospère et vert. Nous nous réjouissons de contribuer à ce travail. »

- Scott Gillingham, maire de la ville de Winnipeg

« Au nom de toute l'équipe de NFI, je tiens à remercier PrairiesCan pour son partenariat et son soutien financier. NFI est fière d'avoir son siège social au Manitoba, où plus de 2 800 membres de notre équipe travaillent et vivent, et ce prêt sans intérêt a contribué à renforcer notre position dans la province. Les fonds ont été stratégiquement investis, parallèlement à nos propres fonds, dans la poursuite de l'innovation de nos offres d'autobus urbains et d'autocars à zéro émission et dans la transformation des lignes de production de notre usine MCI. Cela nous place dans une position extrêmement favorable pour notre redressement et notre succès futur, au moment où nous prenons la tête de l'évolution vers des transports publics à zéro émission. »

- Paul Soubry, président et directeur général, NFI Group Inc.

Faits en bref

En 2022, le produit intérieur brut (PIB) des Prairies s'élevait à 660 milliards de dollars, soit près de 24 % du PIB du Canada (2,8 billions de dollars).

(2,8 billions de dollars). La région des Prairies est le premier producteur mondial de potasse, le deuxième producteur d'uranium, le quatrième producteur de pétrole brut, et on y trouve plus de 80 % des terres agricoles du Canada , soit une superficie équivalente à celle de l'Espagne.

, soit une superficie équivalente à celle de l'Espagne. La Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies , fondée sur le projet de loi d'initiative parlementaire C-235, défendu par feu l'honorable Jim Carr , a reçu la sanction royale le 15 décembre 2022.

, fondée sur le projet de loi d'initiative parlementaire C-235, défendu par feu l'honorable , a reçu la sanction royale le 15 décembre 2022. L'honorable Dan Vandal , ministre de PrairiesCan, a été nommé en vertu de la Loi pour mener de vastes consultations dans les Prairies afin de contribuer à l'élaboration d'un cadre qui devait être présenté au Parlement un an après la sanction royale de la Loi .

, ministre de PrairiesCan, a été nommé en vertu de la pour mener de vastes consultations dans les Prairies afin de contribuer à l'élaboration d'un cadre qui devait être présenté au Parlement un an après la sanction royale de la . Les consultations avec le secteur privé, les gouvernements provinciaux, des dirigeants autochtones, des administrations municipales, des organisations de développement économique, le milieu universitaire et des organisations syndicales, menées de février à juillet 2023 par le ministre et des représentants, ont été les plus importantes jamais entreprises par PrairiesCan.

Les consultations ont permis d'entendre près de 500 participants dans le cadre de plus de 130 séances de consultation, et de recevoir plus de 130 contributions écrites, y compris celles provenant d'un portail en ligne ouvert au public.

Le ministre Vandal est soutenu dans le Cadre par ces ministres et leurs ministères : l'honorable Chrystia Freeland , vice-première ministre et ministre des Finances; l'honorable Randy Boissonnault , ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles; l'honorable François- Philippe Champagne , ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie; l'honorable Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités; l'honorable Steven Guilbeault , ministre de l'Environnement et du Changement climatique; l'honorable Patty Hajdu , ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'agence fédérale de développement économique pour le Nord de l' Ontario ; l'honorable Lawrence MacAulay , ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire; l'honorable Pablo Rodriquez , ministre des Transports; l'honorable Jonathan Wilkinson , ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

La future collaboration fédérale avec des secteurs de l'économie des Prairies s'appuiera sur les possibilités de relever des défis tels que ceux liés aux chaînes d'approvisionnement, à la lutte contre les changements climatiques, à l'énergie et à l'infrastructure pour les véhicules électriques (VE).

Des rapports d'étape seront présentés au Parlement en 2025 et tous les cinq ans par la suite, conformément à la Loi.

Produits connexes

• Document d'information

Document d'information

Aujourd'hui, parallèlement au lancement du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, le ministre Vandal a annoncé un investissement pouvant atteindre 10 millions de dollars dans le Groupe NFI par l'intermédiaire du Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) du Canada. Ce fonds, administré par PrairiesCan, aide les entreprises à créer et à conserver des emplois, tout en positionnant les économies locales en vue d'une croissance à long terme. Cet investissement fait partie des 100 millions de dollars que PrairiesCan s'est engagé à verser au cours des trois prochaines années pour soutenir des projets conformes au Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies.

Le Groupe NFI est un des principaux fournisseurs d'autobus et d'autocars électriques à batterie et à pile à combustible, et son siège social est situé à Winnipeg. Il est à l'avant-garde de l'évolution de l'Amérique du Nord vers des autobus à zéro émission. À mesure que le monde s'oriente vers une économie verte, les marchés exigent des énergies plus propres et des produits durables, et le gouvernement du Canada reconnaît que le Groupe NFI est en mesure de répondre à ces demandes.

Deux des filiales du Groupe NFI ont des activités de fabrication au Manitoba : New Flyer (autobus urbains) et MCI (autocars). Grâce à l'investissement annoncé aujourd'hui, le Groupe NFI construira de nouveaux autobus urbains et autocars à zéro émission et modernisera son usine de fabrication d'autocars de Winnipeg afin d'accroître sa capacité de production.

Ce soutien permettra au Groupe NFI de conserver les emplois existants et de créer des emplois locaux pour répondre à la demande croissante à venir, en plus de tirer parti de nouvelles possibilités de vente et d'accroître ses revenus. Le projet contribue également à la stabilité et au redressement des fournisseurs de I'Ouest canadien qui profitent d'importants contrats avec le Groupe NFI et qui jouent un rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement du secteur manufacturier.

Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) - jusqu'à 10 000 000 $

Le FEC est un programme de 700 millions de dollars qui soutient la création d'emplois régionaux et positionne les économies locales pour une croissance à long terme. Le Fonds offre aux entreprises et aux organisations des prêts sans intérêt ou des financements non remboursables. Ce fonds, administré par PrairiesCan, aide les entreprises à créer et à conserver des emplois, tout en positionnant les économies locales en vue d'une croissance à long terme.

Produits connexes

Communiqué

Liens connexes

Déclaration du ministre Dan Vandal - Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies - 15 décembre 2022

Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

Fonds pour l'emploi et la croissance

Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies (en anglais)

Développement d'une Économie verte dans les Prairies

