Le Canada investira 1,7 milliard de dollars pour attirer les meilleurs talents de l'étranger

MONTRÉAL, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, et la ministre de la Santé, l'honorable Marjorie Michel, ont annoncé un investissement de 1,7 milliard de dollars pour lancer l'Initiative Talent mondial en recherche Impact+ Canada, un ensemble de programmes visant à attirer au pays des chercheurs de renom de l'étranger. Cette initiative avait été présentée dans le budget de 2025. Les ministres étaient accompagnées du secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie Karim Bardeesy.

Cette initiative, conçue pour attirer des talents de premier ordre en recherche avec une rapidité et une souplesse exceptionnelles, constitue l'un des plus grands programmes de recrutement en son genre au monde et permettra de maintenir le Canada à l'avant-garde de l'innovation scientifique.

Le gouvernement du Canada investira jusqu'à 1,7 milliard de dollars sur 12 ans afin d'attirer et de soutenir plus de 1 000 chercheurs étrangers et expatriés de premier plan, dont des francophones. Le recrutement ciblera les personnes faisant progresser la recherche de pointe dans des domaines essentiels ayant des retombées directes sur l'économie et la société de même que sur la santé de la population canadienne.

L'initiative comporte quatre volets :

Le programme Chaires de recherche Impact+ Canada disposera de 1 milliard de dollars sur douze ans pour aider les établissements à attirer des chercheurs de renommée mondiale. Les titulaires de chaire et leurs équipes feront avancer des projets de recherche transformationnels pouvant être appliqués ou commercialisés en forgeant des liens avec des acteurs de l'industrie, du gouvernement et de la société. Ces chercheurs contribueront également à former la prochaine génération de personnel hautement qualifié. Il est important de préciser que le programme financera à la fois les salaires des chercheurs recrutés et l'infrastructure de soutien, fournissant un appui complet à leurs travaux.

disposera de 1 milliard de dollars sur douze ans pour aider les établissements à attirer des chercheurs de renommée mondiale. Les titulaires de chaire et leurs équipes feront avancer des projets de recherche transformationnels pouvant être appliqués ou commercialisés en forgeant des liens avec des acteurs de l'industrie, du gouvernement et de la société. Ces chercheurs contribueront également à former la prochaine génération de personnel hautement qualifié. Il est important de préciser que le programme financera à la fois les salaires des chercheurs recrutés et l'infrastructure de soutien, fournissant un appui complet à leurs travaux. Une enveloppe de 120 millions de dollars sur douze ans est prévue, par l'entremise du programme Leaders émergents Impact+ Canada , pour permettre aux établissements d'attirer des chercheurs étrangers en début de carrière. Ce programme fera entrer dans l'écosystème de recherche canadien encore plus de talents de l'étranger, qui apporteront des idées nouvelles, des perspectives diverses et un potentiel important.

, pour permettre aux établissements d'attirer des chercheurs étrangers en début de carrière. Ce programme fera entrer dans l'écosystème de recherche canadien encore plus de talents de l'étranger, qui apporteront des idées nouvelles, des perspectives diverses et un potentiel important. Une enveloppe de 400 millions de dollars sur six ans servira à créer le Fonds d'infrastructure de recherche Impact+ Canada et à mettre en place un volet complémentaire de soutien à l'infrastructure de recherche, garantissant ainsi que les titulaires de chaire et les chercheurs en début de carrière recrutés disposent des installations de calibre mondial nécessaires pour atteindre leurs objectifs de recherche.

et à mettre en place un volet complémentaire de soutien à l'infrastructure de recherche, garantissant ainsi que les titulaires de chaire et les chercheurs en début de carrière recrutés disposent des installations de calibre mondial nécessaires pour atteindre leurs objectifs de recherche. Les Bourses de formation en recherche Impact+ Canada s'accompagneront d'un investissement de 133,6 millions de dollars sur trois ans pour permettre aux meilleurs doctorants et chercheurs postdoctoraux étrangers de s'installer au Canada.

La communauté canadienne de la recherche regorge déjà de talents exceptionnels. En dirigeant des équipes de recherche de premier plan, les titulaires de chaire pourront travailler avec des experts canadiens et avoir accès à de nouvelles occasions de collaboration et de découverte qui leur permettront de résoudre les problèmes clés et de tirer parti des possibilités importantes qui se présentent dans l'économie, l'environnement et la société en cette période critique pour notre pays.

En cette ère de concurrence mondiale intense et d'évolution technologique rapide, le Canada est déterminé à promouvoir l'excellence au sein de l'écosystème de recherche.

En attirant des talents de classe mondiale, le Canada vise à stimuler l'innovation, à consolider ses industries stratégiques et à assurer sa sécurité économique et ses avantages concurrentiels à long terme.

L'urgence d'agir est manifeste, et le Canada se retrouve devant une occasion historique d'attirer des chercheurs de haut calibre à un moment charnière pour l'innovation mondiale. Le Canada souhaite recruter des chercheurs de talent du monde entier et, grâce à ses installations de pointe, à ses programmes de financement solides et à son environnement de recherche accueillant, il est déjà pour eux une destination de choix.

Le recrutement des meilleurs chercheurs au monde rehaussera l'excellence en recherche ainsi que l'engagement du Canada envers la diversité. Il contribuera aussi à faire de notre pays une plaque tournante majeure en matière de sciences et d'innovation. Les découvertes révolutionnaires et les nouvelles technologies qui en résulteront auront également pour effet de stimuler l'économie et de soutenir la santé et le bien-être des personnes vivant au Canada.

Citations

« Alors que d'autres pays limitent la liberté universitaire et minent la recherche de pointe, le Canada investit à fond dans les sciences. En attirant les meilleurs esprits du monde entier pour travailler aux côtés de chercheurs canadiens exceptionnels, le gouvernement du Canada se dote d'un atout scientifique et universitaire de premier plan essentiel pour établir l'économie la plus vigoureuse du G7. L'investissement d'aujourd'hui a comme objectif d'assurer au Canada une place de choix à l'avant-garde de la découverte et de l'innovation et de tirer parti de nos forces scientifiques pour soutenir notre prospérité et notre mieux-être, au profit des générations à venir. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Pour offrir de meilleurs soins de santé, il faut d'abord effectuer de meilleurs travaux de recherche. Au Canada, nous croyons que les sciences sont essentielles, et nous reconnaissons la valeur du travail des chercheurs. Ces investissements nous permettront d'attirer les plus brillants cerveaux du monde, y compris des francophones. C'est grâce à ces talents que nous trouverons de meilleurs moyens d'améliorer la santé de la population et de stimuler la croissance économique. »

- La ministre de la Santé, l'honorable Marjorie Michel

« Instaurer les conditions propices à la réussite des chercheurs, c'est également renforcer les établissements du savoir qui permettront au Canada de demeurer à l'avant-garde pendant des décennies. Grâce à l'investissement d'aujourd'hui, on pourra attirer des talents et protéger notre place de chef de file mondial en innovation. Le Canada favorisera ainsi l'excellence dans des domaines allant des technologies propres à la recherche médicale, ce qui profitera à tout le monde. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Notre gouvernement opte pour les sciences et croit aux sciences. Grâce à cet investissement de premier ordre, il pourra s'attaquer aux plus grands défis du Canada. L'Initiative Talent mondial en recherche Impact+ Canada permettra d'attirer les chercheurs les plus chevronnés et les plus prometteurs au monde, dont les travaux profiteront à la population en générant des retombées directes sur l'économie, la société et la santé. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie Karim Bardeesy

Faits en bref

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]