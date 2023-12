GATINEAU, QC, le 18 déc. 2023 /CNW/ - La pêche et la chasse aux animaux sauvages et aux mammifères marins sont des activités importantes pour les communautés et les modes de vie traditionnels des habitants des régions nordiques et des peuples autochtones.

Dans le Nord et l'Arctique du Canada, ces sources d'alimentation locales sont exposés à des contaminants transportés sur de grandes distances, notamment des polluants organiques persistants, des métaux lourds comme le mercure et des microplastiques. Il s'agit d'une préoccupation pour la santé de ceux et celles qui les consomment. Le gouvernement fédéral travaille en collaboration avec les partenaires locaux et les communautés pour répondre à ces préoccupations.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé le lancement de l'appel annuel de propositions pour des projets de recherche et de surveillance des contaminants qui proviennent d'autres parties du monde. Ces contaminants sont transportés par les courants aériens et maritimes vers le Nord et l'Arctique.

Dans le cadre du Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, à compter de 2024-2025, 1 005 000 dollars seront disponibles pour des projets chaque année, pendant trois ans. Cet investissement permettra d'appuyer de nouveaux projets liés à la santé humaine, à la surveillance et à la recherche environnementales et communautaires, ainsi qu'à des initiatives connexes de sensibilisation du public.

Les demandeurs ont jusqu'au 13 février 2024 pour soumettre leurs propositions. Les projets retenus à des fins de financement seront annoncés à l'été 2024.

Citation

« De plus en plus, les Inuit et les populations du Nord sont témoins de changements imprévisibles et rapides dans les milieux marins et terrestres. Des contaminants en provenance d'autres régions du monde pénètrent dans les écosystèmes du Nord et peuvent avoir une incidence sur la santé de la faune et des résidents. La recherche, appuyée par le Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord, vise à trouver ces contaminants afin d'aider les populations du Nord à faire des choix alimentaires éclairés et, au bout du compte, à appuyer les mesures mondiales visant à réduire les sources de polluants. » [traduction]

L'honorable Dan Vandal, c.p., député

Ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

Faits saillants

Le Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord dispose d'un budget annuel d'environ 5,1 millions de dollars, dont 1 million de dollars alloués chaque année jusqu'en 2026-2027 pour des initiatives du gouvernement du Canada en matière de réduction des déchets plastiques et de la pollution.

Au cours de l'exercice 2023-2024, 57 projets ont été retenus à des fins de financement au titre du Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord.

Les propositions de financement sont soumises à un rigoureux examen technique, social et culturel réalisé en coordination avec des experts en la matière ainsi que des habitants du Nord et des Autochtones membres de comités régionaux du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut , du Nunavik et du Nunatsiavut.

, du Nunavik et du Nunatsiavut. Les projets sont menés en partenariat avec les gouvernements et les organismes autochtones et territoriaux, le milieu universitaire et les chercheurs en milieu communautaire, ainsi que les ministères fédéraux à vocation scientifique.

Les conclusions et les résultats des projets sont communiqués par plusieurs moyens, dont le site Web du Programme, des ateliers et des activités de sensibilisation auprès des intervenants du Nord canadien et des publications du gouvernement du Canada.

Le Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord vise les Premières Nations, les Inuit et les Métis qui résident dans les régions du Nord et de l'Arctique.

