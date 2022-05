Les commentaires du public orienteront le plan visant à assurer le succès du Canada dans le domaine de la bioéconomie

OTTAWA, ON, le 24 mai 2022 /CNW/ - Au cours de ces dernières années, le Canada est devenu un centre d'excellence de renommée mondiale en recherche génomique. Cet atout de poids, en plus de son solide système public de soins de santé, de la diversité de ses écosystèmes et de ses industries alimentaires, et de l'abondance de ses ressources naturelles, lui a assuré une place comme leader en matière de technologies et d'innovations en génomique.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé le lancement d'une consultation publique en vue de l'élaboration de la Stratégie pancanadienne en matière de génomique. Le gouvernement tirera de cette consultation des informations précieuses qui lui permettront de concevoir une stratégie favorisant l'accroissement des investissements fédéraux dans le domaine de la génomique ainsi que la commercialisation et l'adoption de la génomique. L'objectif est de consolider la position du Canada comme chef de file de la recherche et de l'innovation.

La population canadienne est invitée à examiner le document de consultation et à fournir des commentaires au moyen d'un sondage en ligne. Le gouvernement organisera également des tables rondes qui cibleront des parties intéressées du monde universitaire, du secteur à but non lucratif et du secteur privé. La consultation en ligne et les tables rondes se tiendront à partir d'aujourd'hui et se dérouleront jusqu'au 24 juin. Un rapport sommaire des conclusions sera publié plus tard dans le courant de l'année.

La génomique est la science qui permet de mieux comprendre l'ensemble des informations génétiques encodées dans l'ADN et les molécules apparentées. Elle a d'ailleurs joué un rôle important dans la lutte du Canada contre la pandémie de COVID-19 (par exemple, pour le suivi et le séquençage, les dispositifs de diagnostic, et les vaccins et thérapeutiques à ARNm). Elle s'est également avérée déterminante dans les domaines des changements climatiques, de la sécurité alimentaire et énergétique, de la santé de précision, de la protection de l'environnement, et de la reprise économique.

Citations

« Le gouvernement du Canada est bien conscient de la valeur de la génomique comme technologie de premier plan permettant de répondre aux défis nationaux et mondiaux de ce siècle. C'est pourquoi la Stratégie pancanadienne en matière de génomique contribuera au renforcement de la position du Canada en tant que chef de file de la recherche en génomique, et à la commercialisation de nos innovations et de nos technologies dans le domaine. Tous ces éléments réunis auront pour effet de procurer de nombreux avantages clés à la population et d'assurer la réussite à long terme du pays en bioéconomie. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

La consultation s'articulera autour des thèmes prioritaires suivants :

Le paysage de la génomique au Canada - occasions et défis



Développer, retenir et attirer les talents



Optimiser la gestion, la normalisation et l'utilisation des données génomiques



Favoriser la commercialisation et l'utilisation des technologies et des innovations canadiennes en génomique



Adoption de la génomique dans les secteurs clés des soins de santé, de l'environnement, de la technologie propre, de l'alimentation et des ressources naturelles

Le budget de 2021 a prévu un financement de près de 400 millions de dollars pour soutenir la création et la mise en œuvre d'une stratégie pancanadienne en matière de génomique, et plus précisément :

136,7 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, à Génome Canada pour appuyer ses programmes axés sur les défis;

pour appuyer ses programmes axés sur les défis;

2,7 millions de dollars pour un secrétariat géré conjointement par ISDE et le Conseil national de recherches Canada , et qui offrira un soutien ciblé à l'élaboration et à la mise en œuvre de la Stratégie;

, et qui offrira un soutien ciblé à l'élaboration et à la mise en œuvre de la Stratégie;

260,3 millions de dollars pour soutenir les activités de la Stratégie

Produits connexes

Stratégie pancanadienne en matière de génomique - consultation

Stratégie pancanadienne en matière de génomique - sondage de consultation

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : @innovationcanadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Laurie Bouchard, Gestionnaire principale, Communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]