Le programme Lytton Business Restart offre du financement sous forme de contributions pour soutenir la relance et la revitalisation des entreprises locales de Lytton (C.-B.).

LYTTON, BC, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Un milieu d'affaires dynamique est essentiel à la relance de Lytton, en Colombie-Britannique. Les entreprises fournissent des emplois, créent des lieux de rassemblement, attirent des visiteurs et constituent une grande partie de ce qui attire les gens dans une collectivité.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui l'ouverture du processus de réception des demandes du programme Lytton Business Restart. Dans le cadre de ce programme de 7,2 millions de dollars, PacifiCan accordera du financement aux petites entreprises éligibles qui exerceront leurs activités dans la collectivité de Lytton.

Depuis les incendies dévastateurs de Lytton Creek en 2021, des efforts complexes de remise en état des terres ont été déployés et la collectivité est maintenant prête à se concentrer sur la reconstruction. L'année dernière, le gouvernement du Canada a lancé un programme visant à aider les propriétaires de Lytton à reconstruire des maisons plus résistantes au feu et plus écologiques. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada est présent pour soutenir la relance des entreprises de Lytton.

Le programme Lytton Business Restart aidera Lytton à reconstruire son économie de base. Les nouvelles entreprises et celles qui reprennent leurs activités peuvent demander un soutien dans le cadre du programme, qui comporte deux volets de financement adaptés aux besoins de la collectivité. Le volet Rapid Restart fournit jusqu'à 20 000 dollars de contributions non remboursables aux entreprises qui reprennent leurs activités et qui ont besoin d'un petit montant de financement pour relancer leurs opérations. Le volet Small Business Recovery prévoit des financements plus importants, jusqu'à un million de dollars, sous forme de contributions remboursables, avec une certaine possibilité de contributions non remboursables pour les entreprises reconnues comme essentielles à la reconstruction de Lytton et à sa vitalité économique à plus long terme.

En réponse aux besoins locaux, le Lytton Business Restart Program est ouvert aux petites entreprises qui prévoient mener leurs activités dans le Village de Lytton et dans un rayon de 15 kilomètres du Village, y compris les réserves. Tout au long de la période de réception, PacifiCan cherchera activement à obtenir des propositions, notamment de la part d'entreprises autochtones, ainsi que d'entreprises dirigées par des femmes, des jeunes et d'autres groupes sous-représentés. PacifiCan travaille également en partenariat avec la Société d'aide au développement des collectivités locale, qui aidera les demandeurs potentiels à planifier leurs activités.

PacifiCan est l'un des partenaires soutenant la reconstruction de Lytton, aux côtés de la Province de Colombie-Britannique, d'autres ministères fédéraux, du Village de Lytton, du district régional Thompson-Nicola, des communautés autochtones et des dirigeants de la région.

Pour de plus amples renseignements visitez le site Web de PacifiCan à Programmes de Lytton. Les demandeurs potentiels sont invités à communiquer avec l'équipe de PacifiCan à l'adresse [email protected] pour une consultation individuelle afin de discuter de leurs plans d'activités et de revoir les critères d'éligibilité au programme.

Citations

« Les résidents de Lytton ont dû faire face à de nombreux défis sur la voie de la reconstruction de leur collectivité. PacifiCan travaille en étroite collaboration avec la communauté, les dirigeants de la région et de nombreux autres partenaires pour s'assurer que nos programmes de reconstruction correspondent aux priorités de la communauté. Le programme de relance des entreprises contribuera à créer une économie forte et dynamique afin que Lytton redevienne un endroit où il fait bon vivre, travailler et séjourner. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens.

En juin 2022, le ministre Sajjan a annoncé un financement de 13,2 millions de dollars de PacifiCan pour la mise en œuvre de deux programmes de reconstruction de Lytton : 6 millions de dollars pour le programme Lytton Homeowner Resilient Rebuild et 7,2 millions de dollars pour le programme Lytton Business Restart Program.

En mai 2023, PacifiCan a commencé la réception des demandes pour le programme Lytton Homeowner Resilient Rebuild.

Les demandeurs admissibles au programme Lytton Business Restart sont des entreprises qui prévoient mener leurs activités dans le Village de Lytton , ou dans un rayon de 15 kilomètres du Village de Lytton , dans une région considérée comme faisant partie de la communauté de Lytton (y compris dans les réserves). Ce sont des petites ou moyennes entreprises (y compris les propriétaires uniques), qui sont des entreprises reconnues à des fins fiscales et qui sont prêtes à démarrer leurs activités conformément aux délais prévus pour la reconstruction de la collectivité.

, ou dans un rayon de 15 kilomètres du Village de , dans une région considérée comme faisant partie de la communauté de (y compris dans les réserves). Ce sont des petites ou moyennes entreprises (y compris les propriétaires uniques), qui sont des entreprises reconnues à des fins fiscales et qui sont prêtes à démarrer leurs activités conformément aux délais prévus pour la reconstruction de la collectivité. Bien que toutes les entreprises cherchant à mener leurs activités à Lytton soient autorisées à présenter une demande, la priorité de financement sera accordée aux entreprises offrant des activités essentielles reconnues comme nécessaires à la relance économique de la collectivité, notamment les magasins d'alimentation, les restaurants et les hôtels.

Le financement est disponible sous la forme de contributions remboursables et non remboursables. Les contributions remboursables sont exemptes d'intérêts lorsqu'elles sont remboursées selon un échéancier préétabli.

Des exemples de coûts admissibles couverts par le programme comprennent : l'équipement (par exemple, les machines, les ordinateurs); les fournitures (par exemple, les textiles, les ingrédients de cuisson); les autres dépenses de l'entreprise (par exemple, l'aménagement d'un espace commercial, les communications); les coûts de construction de base (seulement pour le volet Small Business Recovery)



