OTTAWA, ON, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Les communautés noires continuent à se heurter à d'importants obstacles en matière d'accès aux services et aux soutiens dans le domaine de la santé mentale, notamment le cout des soins, les expériences négatives liées aux préjugés et un manque général de professionnels de la santé mentale représentatifs et respectueux de la culture.

Aujourd'hui, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, lance un appel de propositions ouvert en vue d'allouer 1 million de dollars par l'entremise du Fonds pour la santé mentale des communautés noires. Les organismes communautaires peuvent demander jusqu'à 100 000 dollars pour soutenir des projets qui visent à renforcer la capacité des organismes à élaborer et à mettre en œuvre des programmes favorisant la santé mentale des personnes noires au Canada. La date limite pour soumettre une proposition est le 15 novembre 2024.

Pour être admissibles à un financement, les projets doivent être dirigés par des personnes noires, bénéficier aux communautés noires du Canada et être mis en œuvre dans ces communautés. Les activités suivantes sont admissibles à un financement:

Construire et renforcer l'engagement, les réseaux, les collaborations et les partenariats au niveau communautaire;

Recueillir et analyser des données et des informations provenant de diverses sources;

Consolider la connaissance des pratiques qui fonctionnent grâce à la synthèse des connaissances, à la mobilisation des données probantes et/ou des ressources et des actifs de la communauté, et à l'analyse des données pertinentes;

Évaluer les programmes de promotion de la santé mentale passés et présents pour en tirer des enseignements et des pratiques prometteuses, et;

Développer la conception et/ou la méthodologie de nouveaux programmes de santé mentale axés sur la culture.

Cet appel de propositions ouvert s'inscrit dans le cadre des 4 millions de dollars engagés dans le Budget de 2024 pour l'initiative Promouvoir l'équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires. Ce financement est destiné à soutenir des projets communautaires axés sur la culture qui visent à accroître l'équité en matière de santé et à lutter contre les déterminants sous-jacents de la santé mentale, y compris le racisme envers les Noirs.

Pour plus d'informations sur l'admissibilité à cet appel ouvert et sur les modalités de candidature, consultez le site.

Citation

« Lorsque les gens trouvent le courage de demander de l'aide, ils méritent d'être accueillis par des fournisseurs de services de santé mentale à leur écoute et en mesure de leur proposer des ressources adaptées à leur réalité. Le Fonds pour la santé mentale des communautés noires contribue à la réalisation de cet objectif en investissant dans des organismes communautaires dirigés par des membres de la communauté noire qui se consacrent à l'amélioration de la santé mentale des membres de leur communauté et les facteurs qui l'influencent, tels que le racisme envers les Noirs. Travailler aux côtés des leaders et des organismes communautaires noirs est essentiel pour ouvrir la voie à de meilleurs résultats en matière de santé. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

Entre 2018 et 2024, le Fonds pour la santé mentale des communautés noires a apporté son soutien à 32 projets, notamment par le biais du Fonds pour soutenir la santé mentale des personnes les plus touchées par la pandémie de COVID-19.

2024, le Fonds pour la santé mentale des communautés noires a apporté son soutien à 32 projets, notamment par le biais du Fonds pour soutenir la santé mentale des personnes les plus touchées par la pandémie de COVID-19. Les personnes victimes de discrimination en raison du racisme, du statut socio-économique et/ou de l'exclusion sociale ont plus de difficultés que les autres à accéder aux soins et aux soutiens en matière de santé mentale.

Le rapport sur les Inégalités en matière de santé mentale, de bien-être et de mieux-être au Canada examine les inégalités en matière de santé mentale. Premier du genre, le rapport examine comment une combinaison de facteurs sociaux, économiques et environnementaux peut influencer la santé des individus.

examine les inégalités en matière de santé mentale. Premier du genre, le rapport examine comment une combinaison de facteurs sociaux, économiques et environnementaux peut influencer la santé des individus. Le Fonds d'équité pour les lignes de détresse soutient des projets visant à combler les lacunes en matière d'équité, de diversité et d'inclusion dans le secteur des lignes de détresse au Canada . Les lignes de détresse sont un élément essentiel de l'approche de santé publique du Canada en matière de prévention du suicide, et ce fonds contribue à faire en sorte que les lignes et les centres de détresse soient en mesure de répondre aux besoins et aux expériences de toutes les personnes qui appellent.

. Les lignes de détresse sont un élément essentiel de l'approche de santé publique du en matière de prévention du suicide, et ce fonds contribue à faire en sorte que les lignes et les centres de détresse soient en mesure de répondre aux besoins et aux expériences de toutes les personnes qui appellent. Le 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide, est disponible dans tout le Canada pour toute personne qui pense au suicide ou à l'automutilation, qui est en deuil d'une personne décédée par suicide ou qui s'inquiète pour quelqu'un d'autre qui pourrait penser au suicide. Les Canadiennes et les Canadiens peuvent appeler ou envoyer un message texte au 9-8-8 pour obtenir, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un soutien en matière de prévention du suicide bilingue, tenant compte des traumatismes et adapté à la culture.

pour toute personne qui pense au suicide ou à l'automutilation, qui est en deuil d'une personne décédée par suicide ou qui s'inquiète pour quelqu'un d'autre qui pourrait penser au suicide. Les Canadiennes et les Canadiens peuvent appeler ou envoyer un message texte au 9-8-8 pour obtenir, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un soutien en matière de prévention du suicide bilingue, tenant compte des traumatismes et adapté à la culture. En 2018, le Canada a appuyé la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, qui s'étend de 2015 à 2024. Le 7 février 2024, le premier ministre a annoncé la prolongation, jusqu'en 2028, des efforts déployés par le gouvernement fédéral dans ces cadres pour promouvoir l'équité, donner aux Canadiennes noires et aux Canadiens noirs les moyens d'agir et renforcer leur leadership dans le monde des affaires, la justice sociale et la communauté. En avril dernier, le Canada a annoncé qu'il s'engageait à soutenir l'appel en faveur d'une deuxième décennie internationale.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Personnes-ressources : Yuval Daniel, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 819-360-6927; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public: 613-957-2991, 1-866-225-0709