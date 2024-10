OTTAWA, ON, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Les changements climatiques ont des répercussions constantes sur notre environnement et sur la santé des personnes au Canada.

Le Programme de maladies infectieuses et de changements climatiques (PMICC) de l'Agence de la santé publique du Canada se concentre sur la préparation et la protection des personnes au Canada contre les maladies infectieuses zoonotiques sensibles au climat, transmises par les aliments et par l'eau. Le Fonds du programme de maladies infectieuses et de changements climatiques (FPMICC) finance des projets qui font progresser le suivi et la surveillance de ces maladies, accroissent la sensibilisation des professionnels de la santé et partagent des informations et des outils pour prévenir et réduire les risques pour les personnes au Canada, en particulier parmi les populations vulnérables.

L'appel de propositions pour le FPMICC est maintenant ouvert et se poursuivra jusqu'au 28 novembre 2024. Les projets candidats doivent s'inscrire dans l'un des volets suivants sur les maladies infectieuses sensibles au climat :





Volet 1 -Renforcer les capacités et la résilience des populations autochtones en matière de maladies infectieuses et de santé sensibles au climat grâce à des projets élaborés par et avec les populations des Premières Nations, des Inuits et des Métis

Les projets soutenus par le FPMICC contribueront à sensibiliser la population canadienne et les organisations partenaires aux mesures à prendre pour réduire les risques de maladies infectieuses, s'adapter à l'évolution du climat, devenir plus résilients et, en fin de compte, améliorer notre santé et notre bien-être.

Les organisations intéressées peuvent poser leur candidature ici.

Citation

« La santé de la population canadienne est notre plus grande priorité. Le Fonds du programme de maladies infectieuses et de changements climatiques aide les Canadiennes et les Canadiens à agir pour faire face aux répercussions des changements climatiques. »

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé



Faits en bref

À ce jour, le Fonds du programme de maladies infectieuses et de changements climatiques a investi dans 41 projets, pour un montant total de 15,3 millions de dollars.

Le climat du Canada se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale, et trois fois plus vite dans le Nord. Les changements climatiques ont déjà de graves répercussions sur la santé et le bien-être des personnes vivant au Canada , aggravant les problèmes de santé publique existants et creusant les inégalités en matière de santé.

se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale, et trois fois plus vite dans le Nord. Les changements climatiques ont déjà de graves répercussions sur la santé et le bien-être des personnes vivant au , aggravant les problèmes de santé publique existants et creusant les inégalités en matière de santé. Le changement climatique se traduit par des températures généralement plus élevées, des hivers plus courts et plus doux, des étés plus longs et plus chauds, et des phénomènes météorologiques violents plus fréquents et plus intenses, tels que les ouragans, les orages, les feux de forêt, les inondations et les sécheresses. Ces changements sont l'un des principaux facteurs à l'origine de graves maladies transmises par des vecteurs, notamment par les tiques et les moustiques, ainsi que de maladies infectieuses d'origine alimentaire et hydrique.

Le Programme de maladies infectieuses et de changements climatiques aide le gouvernement du Canada à respecter ses engagements pour faire face aux répercussions sur la santé (risques de maladies infectieuses et répercussions connexes sur la santé) de notre climat changeant, énoncés dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et le changement climatique et dans le Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada , qui fait partie de la Stratégie nationale d'adaptation.

