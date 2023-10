GATINEAU, QC, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Les jeunes Canadiens sont parmi les plus brillants et les plus travailleurs et ils ont un objectif : bâtir un avenir meilleur pour eux-mêmes et leur communauté. Pour jeter de solides fondations, ils ont à cœur d'intégrer le marché du travail et de gagner de l'argent par des emplois valorisants. Beaucoup de jeunes, cependant, peinent toujours à trouver un emploi. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue d'investir à leur profit et de déployer un vaste éventail de programmes, afin qu'ils aient tous accès à des perspectives d'emploi gratifiantes.

Aujourd'hui, Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a lancé un appel de propositions dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse d'Emploi et Développement social Canada (EDSC).

Les projets financés dans le cadre du présent appel de propositions amélioreront les perspectives de près de 20 000 jeunes qui peinent à trouver un emploi. EDSC versera aux organismes admissibles jusqu'à 5 millions de dollars par année pendant tout au plus quatre ans (à compter de 2024-2025). La Stratégie emploi et compétence jeunesse versera les fonds à des organismes qui offriront toute une gamme d'activités visant à aider les jeunes (de 15 à 30 ans). Par exemple, les projets financés pourraient inclure des activités de mentorat, de perfectionnement des compétences et de formation; de l'expérience de travail rémunéré; des mesures de soutien complémentaires (aide pour les personnes à charge ou consultations en santé mentale).

Une nouveauté pour ce cycle de financement : l'accent sera mis sur les projets qui visent les jeunes en situation de handicap et ceux qui ont le plus de difficulté à trouver un emploi en raison d'obstacles multiples et combinés. Les autres groupes prioritaires comprennent les jeunes Autochtones, les jeunes Noirs, les jeunes racisés, 2ELGBTQI+ et ceux issus de communautés de langues officielles en situation minoritaire.

Les organismes sont invités à faire une demande de financement jusqu'à 15 h 59 (HNE) le 22 novembre 2023. Cliquez ici pour savoir comment faire une demande de financement.

D'autres occasions de financement seront affichées cet automne pour les organismes qui offrent des occasions de bénévolat et des emplois d'été aux jeunes par l'intermédiaire de Service jeunesse Canada et Emplois d'été Canada.

« Bien des jeunes sont toujours confrontés à des obstacles lorsqu'ils tentent de décrocher leur premier emploi ou de grimper au sein de la hiérarchie de leur domaine. C'est pourquoi nous nous sommes assurés que la Stratégie emploi et compétences jeunesse adopte une approche flexible et aide les jeunes qui en ont le plus besoin, y compris ceux qui sont en situation de handicap. Non seulement nous luttons contre la hausse du coût de la vie et bâtissons notre économie, nous veillons également à ce que les jeunes Canadiens puissent décrocher de bons emplois et bâtir leur avenir. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

Depuis 2000, plus de 45 000 jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi ont profité de la Stratégie emploi et compétences jeunesse.

Une récente évaluation de la Stratégie (couvrant la période de juin 2019 à décembre 2022) a montré qu'après leur participation au programme, plus de 80 % des jeunes avaient trouvé un emploi ou étaient retournés aux études.

Les organismes peuvent s'abonner aux notifications par courriel s'ils souhaitent connaître de nouvelles possibilités de financement d'EDSC.

