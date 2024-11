HALIFAX, NS, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement est conscient des immenses possibilités économiques que présente la mise en valeur de l'énergie éolienne extracôtière, aussi appelée éolien en mer.

L'honorable Jonathan Wilkinson a lancé aujourd'hui un appel de propositions pour des subventions destinées à soutenir des collectivités autochtones et côtières désireuses de saisir des possibilités de mise en valeur de l'éolien en mer en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. On accordera des subventions jusqu'à concurrence de 10 000 $ par année par bénéficiaire jusqu'au 31 mars 2027.

Ce financement aidera les collectivités autochtones et côtières à obtenir du soutien technique pour mener à bien des activités de mobilisation avec l'industrie de l'éolien en mer, les organismes de réglementation et les pouvoirs publics. Ces subventions favoriseront la mobilisation dans ce secteur en finançant la tenue de réunions et d'ateliers à l'échelle de la collectivité et en facilitant l'accès à des services pour aider les collectivités à instaurer des relations fructueuses avec cette industrie.

Les demandes de subventions seront acceptées jusqu'au 18 décembre 2024 dans le cadre du présent appel de propositions. Pour de plus amples renseignements sur les critères d'admissibilité et la procédure à suivre pour déposer une demande, consulter la page Web du Programme de pré-développement de l'énergie éolienne extracôtière.

« Ce gouvernement saisit les possibilités économiques sans précédent que présente l'éolien en mer en s'appuyant sur la réglementation et le financement, ce qui se traduira par de nouveaux emplois et des investissements en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. Nous voulons également nous assurer que les collectivités sont en position favorable pour saisir les possibilités les plus profitables pour elles. C'est pourquoi nous lançons, dans le cadre des Subventions aux collectivités autochtones et côtières pour l'énergie éolienne extracôtière, un appel de propositions qui permettra d'offrir aux habitants des deux provinces les occasions de mobilisation qu'ils désirent et méritent. Nous contribuerons ainsi à assurer un développement responsable, efficace et démocratique de l'industrie de l'éolien en mer au Canada atlantique. »

Les Subventions aux collectivités autochtones et côtières pour l'énergie éolienne extracôtière s'inscrivent dans le cadre du Programme de pré-développement de l'énergie éolienne extracôtière, qui a pour mission d'aider à réunir les conditions nécessaires à la mise en valeur de l'éolien au large des côtes de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et- Labrador .

. Le prochain appel de propositions du Programme aura lieu au printemps 2025.

Le Programme a reçu une enveloppe de 61,4 millions de dollars dans le budget de 2023, ce qui constitue un important investissement dans la mise en valeur responsable et efficace de l'éolien en mer au Canada atlantique.

