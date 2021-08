OTTAWA, ON, le 12 août 2021 /CNW/ - Acquérir une compréhension approfondie des besoins, des enjeux et des possibilités en matière d'infrastructure publique est essentiel à la prise de décisions fondées sur des données probantes qui optimisent les avantages de chaque dollar investi dans les infrastructures par tous les ordres gouvernementaux. Le gouvernement du Canada s'attache à faire en sorte que chaque dollar investi dans l'infrastructure procure le triple avantage d'assurer la croissance de notre économie et de créer des emplois, de lutter contre le changement climatique et de contribuer à l'édification d'un pays plus résilient et inclusif pour tous.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, lance un appel de propositions ouvert et concurrentiel dans le cadre de l'Initiative de recherche et de connaissances (IRC) afin de renforcer l'élaboration et l'utilisation des données et de la recherche à l'échelle communautaire et de soutenir des approches davantage fondées sur des données probantes et des résultats concernant les programmes d'infrastructure publique et les investissements associés, et ce, dans les villes, les régions rurales et éloignées et les collectivités autochtones du Canada. L'initiative de recherche et de connaissances, un programme de contributions fondé sur le mérite, vise à faciliter la collaboration et les partenariats entre les acteurs et les parties prenantes clés de l'infrastructure publique, et à soutenir les activités de recherche, d'échange de données et de connaissances.

L'investissement de 6 millions de dollars dans les données et la recherche sur les infrastructures publiques communautaires jouera un rôle important en favorisant une meilleure compréhension des réalités locales pour renforcer la croissance économique du Canada, relier entre elles les collectivités et bâtir un avenir plus vert. Le présent appel de propositions, lancé dans le cadre de l'Initiative de recherche et de connaissances et dont les activités se termineront le 31 mars 2024, visera à offrir un financement jusqu'à concurrence de 600 000 $ par exercice financier et par projet.

Les bénéficiaires admissibles sont des personnes morales dûment constituées ou enregistrées au Canada, comme les institutions universitaires ou autres institutions de recherche, l'industrie et les associations professionnelles, les organismes autochtones, les organismes à but non lucratif, les organismes privés. On invite également les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations régionales et municipales, les gouvernements autochtones, les entités internationales à but non lucratif et les particuliers non affiliés à une organisation. Vous trouverez de plus amples renseignements sur l'Initiative de recherche et de connaissances, des détails portant sur l'admissibilité et la façon de présenter une demande sur le site Web d'Infrastructure Canada. Un portail de demande en ligne sera accessible à compter du 1er septembre 2021, et les demandes doivent être présentées avant 23 h 59 HAP, le 25 octobre 2021.

L'infrastructure publique joue un rôle national important, en renforçant la croissance économique du Canada, en reliant entre elles les collectivités et en soutenant un avenir plus vert au sortir de la pandémie de COVID-19.

Citations

« Améliorer notre compréhension des réalités locales, tant des différences que des points communs, peut contribuer à améliorer le processus décisionnel national, régional et local en matière d'infrastructures publiques et peut faciliter l'innovation, responsabiliser les citoyens et améliorer la prestation de services partout au Canada. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Les faits en bref

L'Initiative de recherche et de connaissances est un programme national de financement sous forme de contribution fondé sur le mérite créé pour soutenir les données et la recherche sur les questions liées aux infrastructures publiques et aux collectivités, dans le but d'approfondir la compréhension des besoins, des enjeux et des possibilités en matière d'infrastructure publique concernant de près les Canadiens.

D'un montant maximal de 6 millions de dollars, l'appel de propositions actuel, lancé dans le cadre de l'Initiative de recherche et de connaissances, prévoit un investissement à hauteur de 600 000 dollars par an pour des projets visant à renforcer l'élaboration et l'utilisation des données et de la recherche liées aux infrastructures publiques à l'échelle communautaire dans les villes, les régions rurales et éloignées et au sein des collectivités autochtones du Canada .

Les projets doivent traiter d'un problème d'infrastructure publique actuel ou émergent d'une grande pertinence d'un point de vue local, mobiliser un large éventail de parties prenantes, favoriser un vaste échange durable de connaissances et être conçus pour produire les résultats escomptés et assurer une bonne intendance des ressources.

Liens connexes

