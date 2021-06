OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 9 juin 2021 /CNW/ - Tout au long de la pandémie de COVID-19, bon nombre de communautés des Premières Nations, inuites et métisses ont pris des mesures pour protéger leurs communautés et ont fermé ou réduit leurs activités, ce qui a entraîné une baisse de leurs revenus autonomes. En réponse aux demandes de soutien des partenaires pour contrer ces déclins et continuer d'appuyer les communautés qui offrent des programmes de base et des services importants, le gouvernement du Canada a créé l'Initiative de revenus autonomes dans les communautés autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé le lancement d'un appel de demandes pour l'Initiative de revenus autonomes dans les communautés autochtones.

Annoncée dans l'Énoncé économique de l'automne, cette initiative fournira aux communautés autochtones un financement de 332,8 millions de dollars pour compenser en partie les baisses de revenus autonomes.

Pour aider les Premières Nations à remplir et soumettre leurs demandes, Services aux Autochtones Canada collabore avec le Conseil de gestion financière des Premières Nations, la Commission de la fiscalité des premières nations et la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador.

Services aux Autochtones Canada aidera les communautés inuites et métisses à remplir et à présenter des demandes, au besoin.

Le remplacement partiel des revenus autonomes aidera les communautés à continuer à fournir des programmes communautaires de base et des services importants pour une relance en toute sécurité, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, du logement, de l'eau et des infrastructures communautaires.

De nombreuses communautés ont travaillé pendant des années pour créer des sources de revenus autonomes qui augmentent leur capacité à exercer leur autodétermination et réduisent leur dépendance aux transferts gouvernementaux pour fournir à leurs membres des programmes communautaires de base et des services importants. Dans le cadre de ce progrès vers l'autodétermination, il est important de s'assurer que cette voie vers l'autosuffisance est maintenue.

Citations

« Puisque la COVID-19 nuit à la capacité de bon nombre de communautés autochtones de générer des revenus autonomes comme elles le font normalement, il est crucial que nous intensifiions nos efforts pour aider à combler l'écart. L'Initiative de revenus autonomes dans les communautés autochtones fait exactement cela : elle fournit du soutien aux communautés des Premières Nations, inuites et métisses de sorte qu'elles puissent continuer à fournir à leurs membres les programmes et services importants, dans la mesure où cela est possible et sécuritaire. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones



Faits en bref

Par revenus autonomes, on entend l'argent que les communautés reçoivent des entreprises, des impôts fonciers ou d'autres activités, notamment la location de locaux commerciaux et les recettes fiscales.

Une compensation financière sera versée aux demandeurs retenus qui engagent des frais pour préparer leur demande, y compris les états financiers. Les demandeurs qui embauchent un tiers pour les aider à préparer leur demande, y compris les états financiers, peuvent être admissibles à un montant maximal de 10 000 $. Par ailleurs, les demandeurs qui préparent leur demande, y compris les états financiers, au sein de la communauté peuvent être admissibles à 5 000 $.

Liens connexes

Initiative de revenus autonomes dans les communautés autochtones

Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19

Lutter contre la COVID-19 - Énoncé économique de l'automne 2020

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Twitter : @Min_ServAutoch



Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Adrienne Vaupshas, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca