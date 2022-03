GATINEAU, QC, le 11 mars 2022 /CNW/ - La version préliminaire de la Stratégie fédérale de développement durable de 2022 à 2026 (SFDD) présente les priorités du gouvernement du Canada en matière de développement durable d'un point de vue environnemental. La SFDD explique ce que fait le gouvernement du Canada pour mettre le cap vers un avenir durable tout en faisant progresser les objectifs de développement durable (ODD) mondiaux adoptés par les Nations Unies en 2015. Les ODD mettent en évidence l'interrelation entre les questions environnementales, sociales et économiques, comme la sécurité alimentaire chez les communautés autochtones et du Nord, la production alimentaire durable et la promotion de l'égalité entre les sexes dans le secteur des technologies propres.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a donné le coup d'envoi aux consultations sur la version préliminaire de la Stratégie fédérale de développement durable de 2022 à 2026 afin de recueillir les commentaires des Canadiens sur les objectifs, les cibles et les mesures qui façonneront les plans du gouvernement en matière de développement durable pour les quatre prochaines années.

Quatre-vingt-dix-neuf organisations du gouvernement fédéral appuient la SFDD, notamment en préparant leurs propres stratégies qui sont conformes et qui contribuent aux résultats environnementaux liés à leurs programmes. Ces organisations collaborent pour promouvoir un environnement propre et s'attaquer aux crises des changements climatiques et de la perte de biodiversité, tout en stimulant l'économie.

Un vaste processus de consultation a été enchâssé dans la législation canadienne en décembre 2020, par le truchement de la Loi fédérale sur le développement durable, afin que le gouvernement fédéral soit dorénavant tenu de rendre des comptes. Chaque nouvelle stratégie est publiée pour une période de consultation publique d'au moins 120 jours avant qu'elle ne soit déposée au Parlement. Cette période permet à la population canadienne de contribuer au peaufinage des buts, des cibles et des jalons du Canada. Les commentaires sur la version préliminaire de la Stratégie fédérale de développement durable de 2022 à 2026 seront acceptés du 11 mars au 9 juillet 2022.

Les Canadiens qui veulent communiquer leurs points de vue peuvent utiliser l'une des options suivantes :

Soumettre des commentaires sur la version préliminaire en ligne de la stratégie à l'aide des boîtes de commentaires;

à l'aide des boîtes de commentaires; Fournir de la rétroaction par le truchement du site Web interactif de consultation PlaceSpeak;

Répondre aux messages Facebook (Environnement et Change climatique), Twitter (@environnementca) et LinkedIn (Environnement et Change climatique Canada ) ou envoyer un gazouillis accompagné du mot-clic #SFDD;

) ou envoyer un gazouillis accompagné du mot-clic #SFDD; Envoyer des commentaires écrits ou des vidéos par courriel à [email protected] ;

Écrire au Bureau du développement durable, 200, boulevard Sacré-Cœur, 7 e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3;

étage, (Québec) K1A 0H3; Participer activement aux webinaires, qui seront diffusés sur le site Web interactif de consultation.

Après la période de consultation, un rapport résumant les commentaires du public sera publié avec la version définitive de la stratégie.

Citation

« Les Canadiens croient fermement qu'il est important de protéger l'environnement et de lutter contre les changements climatiques. Alors que nous travaillons à l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050, le gouvernement fédéral doit prêcher par l'exemple, et la version préliminaire de la Stratégie fédérale de développement durable de 2022 à 2026 s'inscrit justement dans cette optique. Je suis impatient de lire vos commentaires sur la version préliminaire de la stratégie et de bâtir avec vous un avenir durable pour le Canada. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Au sens de la Loi fédérale sur le développement durable , le développement durable s'entend d'un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.





, le développement durable s'entend d'un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. La Loi fédérale sur le développement durable définit le cadre juridique de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD). En vertu de la Loi , le ministère de l'Environnement et du Changement climatique est tenu de déposer la SFDD au Parlement au moins une fois tous les trois ans.





définit le cadre juridique de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD). En vertu de la , le ministère de l'Environnement et du Changement climatique est tenu de déposer la SFDD au Parlement au moins une fois tous les trois ans. Le commissaire à l'environnement et au développement durable, le Conseil consultatif sur le développement durable, le comité pertinent des deux chambres du Parlement et le public examineront la SFDD et fourniront de la rétroaction afin de façonner la version définitive de la Stratégie.

