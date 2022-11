Un montant total pouvant atteindre deux millions de dollars sera disponible dans le cadre du Programme national de partage des frais pour les lieux patrimoniaux de Parcs Canada en 2023-2024.

GATINEAU, QC, le 21 nov. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger et à conserver les lieux patrimoniaux au Canada. Ces lieux irremplaçables reflètent le patrimoine riche et varié de notre pays et offrent aux Canadiens la possibilité d'en apprendre davantage sur notre histoire diversifiée.

Un exemple notable de projet en cours dans le cadre du Programme national de partage des frais pour les lieux patrimoniaux de Parcs Canada est l’élaboration d’un plan d’atténuation et d’adaptation aux inondations pour faire face aux menaces liées aux changements climatiques qui pèsent sur le lieu historique national de l’arrondissement historique d’Annapolis Royal, en Nouvelle-Écosse. Crédit photo : Ian Doull, Parcs Canada (Groupe CNW/Parcs Canada)

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a lancé l'appel de propositions pour le Programme national de partage des frais pour les lieux patrimoniaux de Parcs Canada. Pour 2023-2024, un total d'un maximum de deux millions de dollars est disponible pour aider à assurer la protection des lieux historiques nationaux, des phares patrimoniaux et des gares ferroviaires patrimoniales.

Le Programme de partage des frais est un programme de contribution qui permet de rembourser jusqu'à 50 % des coûts admissibles engagés pour la conservation et la mise en valeur des lieux patrimoniaux. Le financement est disponible pour les lieux patrimoniaux qui ont été officiellement reconnus, mais qui ne sont pas gérés, par le gouvernement fédéral. Le financement du projet permettra de s'assurer que ces lieux restent dynamiques et soutiennent le tourisme et la création d'emplois dans la collectivité. Une attention particulière sera également accordée aux projets qui visent à mieux représenter la diversité et la complexité de l'histoire du Canada, à faire face aux effets des changements climatiques ou à favoriser l'accessibilité ou l'inclusion des lieux patrimoniaux. À titre de projet pilote pour ce cycle de financement et afin de mieux comprendre les besoins des lieux patrimoniaux autochtones, les projets proposés par des organisations autochtones qui ne répondent pas entièrement aux exigences normales du programme peuvent être pris en considération.

Les lieux patrimoniaux illustrent les moments déterminants de l'histoire du Canada. Ensemble, ils racontent les histoires de notre identité et nous relient à notre passé, enrichissant ainsi notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays. Les lieux historiques nationaux, les phares patrimoniaux et les gares ferroviaires patrimoniales offrent un large éventail d'avantages culturels, sociaux, économiques et environnementaux à leurs collectivités.

La date limite pour soumettre une demande est le 6 janvier 2023. Des renseignements supplémentaires et des formulaires de demande sont disponibles sur le site Web de Parcs Canada.

« Grâce au Programme national de partage des frais pour les lieux patrimoniaux de Parcs Canada, nous prenons des mesures pour protéger et préserver les lieux historiques nationaux, les phares patrimoniaux et les gares ferroviaires patrimoniales, et nous aidons à soutenir les économies et le tourisme locaux. Jusqu'à deux millions de dollars sont disponibles en 2023-2024, et j'encourage ces importants lieux patrimoniaux à faire une demande de financement et j'invite tous les Canadiens à faire l'expérience de notre patrimoine et à en apprendre davantage sur celui-ci. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Faits en bref

Le Programme national de partage des frais pour les lieux patrimoniaux de Parcs Canada peut fournir une aide financière allant jusqu'à 50 % ou 250 000 $ pour des projets de conservation, et jusqu'à 50 % ou 25 000 $ pour des projets d'aide préparatoire ou de mise en valeur. Les demandes de financement sont soigneusement examinées à la suite d'un appel de propositions et d'un processus de sélection concurrentiel.





Les demandeurs admissibles sont des organismes sans but lucratif, des organisations autochtones et des gouvernements provinciaux, territoriaux, régionaux ou municipaux qui sont soit propriétaires, soit locataires à long terme de lieux patrimoniaux qui ont été officiellement reconnus par le gouvernement fédéral, y compris les terres associées, ou des parties d'un lieu patrimonial ou d'un quartier de lieu historique national.





Depuis 2016, le Programme national de partage des frais pour les lieux patrimoniaux de Parcs Canada a investi plus de 21 millions de dollars pour favoriser la conservation et la mise en valeur du patrimoine en soutenant 169 projets dans tout le pays, et grâce à des fonds de contrepartie réunis par les gardiens non fédéraux admissibles des lieux historiques nationaux, des phares patrimoniaux et des gares ferroviaires patrimoniales.





Un exemple notable de projet en cours dans le cadre du Programme national de partage des frais pour les lieux patrimoniaux de Parcs Canada est l'élaboration d'un plan d'atténuation et d'adaptation aux inondations pour faire face aux menaces liées aux changements climatiques qui pèsent sur le lieu historique national de l'arrondissement historique d' Annapolis Royal , en Nouvelle-Écosse.

