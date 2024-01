La ministre Khera s'engage à investir 3 millions de dollars dans l'appel à l'action de Renforcer la résilience des communautés pour mettre en œuvre des activités locales qui rassemblent les gens

OTTAWA, ON, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Devant la hausse croissante de la haine au pays, le gouvernement du Canada est plus déterminé que jamais à promouvoir une société diversifiée et inclusive tout en appuyant la création de communautés résilientes.

C'est pourquoi l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, a annoncé aujourd'hui avoir mis en réserve 3 millions de dollars en appui à une nouvelle priorité intitulée Renforcer la résilience des communautés. Le financement provient du volet Événements du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme et est consacré aux activités qui seront mises en œuvre d'avril 2024 à mars 2025.

L'appel à l'action de Renforcer la résilience des communautés a pour but d'aider les communautés à organiser des activités qui resserrent les liens, favorisent l'unité et renforcent la résilience, en plus de créer un réseau national prônant les meilleures pratiques au sein des organismes. Au bout du compte, l'objectif consiste à encourager et à catalyser la réalisation d'activités locales qui contribuent au renforcement des communautés au Canada.

Entre autres exemples d'activités admissibles qui rassemblent les communautés, mentionnons des activités d'éducation publique favorisant la compréhension interculturelle et le partage du patrimoine culturel, de traditions et de points de vue; des fêtes communautaires visant à souligner la contribution historique de groupes ethnoculturels, culturels ou religieux particuliers à la société canadienne; ou des rendez-vous musicaux visant à réunir des communautés ethnoculturelles, culturelles ou religieuses.

Le gouvernement demeure inébranlable dans sa volonté de lutter contre toutes les formes de haine, de racisme et de discrimination. Outre la mesure annoncée aujourd'hui, des travaux sont déjà en cours pour réviser et étoffer la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, et pour rédiger le premier plan d'action de lutte contre la haine.

La force du Canada réside dans la diversité de sa population et de ses communautés. Soutenir et respecter les diverses cultures et croyances sont à la base même de notre pays, car elles enrichissent notre tissu social et contribuent à rendre le Canada plus fort et plus dynamique.

Citations

« Devant l'augmentation alarmante des actes de haine au pays, chacun d'entre nous a un rôle à jouer et une responsabilité à assumer pour rassembler les Canadiens et Canadiennes. Notre gouvernement intensifie son appui aux projets locaux qui suscitent des changements positifs en jetant des ponts et en rapprochant les communautés pour qu'elles apprennent à mieux se connaitre et échangent des points de vue sur la lutte contre le racisme et la discrimination. Ce qui nous unit est de loin supérieur à ce qui nous divise, et l'appel à l'action lancé aujourd'hui nous rapproche collectivement un peu plus de l'édification d'un Canada plus résilient, plus inclusif et plus uni. »

-- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

Les faits en bref

Le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme (PMLCR) résulte de la fusion du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme et du Programme d'action et de lutte contre le racisme. Le PMLCR a été simplifié pour soutenir plus efficacement les communautés et les organismes partout au Canada.

Le PMLCR comporte trois volets distincts : Événements, Projets et Renforcement des capacités organisationnelles. Un appel de propositions a été lancé dans le cadre du volet Renforcement des capacités organisationnelles. Les organismes admissibles ont jusqu'au 22 février 2024 pour soumettre une demande. Les demandes dans le cadre du volet Événements du PMLCR sont acceptées en tout temps.

Produits connexes

Liens connexes

