Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie‑Claude Bibeau, a annoncé la création de neuf nouveaux laboratoires vivants répartis à travers tout le Canada. Alors que les producteurs et les Canadiens vivent de plein fouet les contrecoups des changements climatiques, ces nouveaux laboratoires vivants contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer la résilience climatique des systèmes alimentaires au pays.

Avec un investissement de 54 M$ au titre du programme Solutions agricoles pour le climat (SAC) - Laboratoires vivants, cette première vague de nouveaux projets collaboratifs se situera en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle‑Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. Le premier laboratoire vivant dirigé par des Autochtones de la Nation Mistawasis Nêhiyawak et de la Nation Cree de Muskeg Lake en Saskatchewan sera aussi créé.

Chaque laboratoire vivant servira à trouver des technologies innovantes et des pratiques de gestion pouvant être adoptées par les producteurs de partout au pays pour s'attaquer aux changements climatiques. Les solutions trouvées aideront aussi à protéger la biodiversité dans les exploitations agricoles, à améliorer la qualité de l'eau et des sols et à augmenter les bénéfices des agriculteurs grâce à une gestion efficace des ressources.

Fondée sur le succès de la précédente initiative des laboratoires vivants mise en place en 2018, la nouvelle génération de laboratoires utilise la même approche collaborative face à l'innovation en agriculture. Elle réunit les producteurs, les scientifiques et les intervenants pour développer, tester et surveiller les nouvelles pratiques et technologies dans en situation réelle, en éliminant les obstacles entre la recherche et la réalité de la production agricole. L'initiative précédente s'attaquait à un large éventail de problèmes environnementaux; le nouveau programme des SAC - Laboratoires vivants se concentre sur la réduction des gaz à effet de serre et sur la séquestration du carbone.

L'objectif est d'avoir au moins un Laboratoire vivant dans chaque province. Les détails sur les prochains projets seront annoncés dans les prochains mois.

Notre façon d'utiliser et de gérer les millions d'acres de terres agricoles au Canada sera déterminante dans la lutte contre les changements climatiques et dans notre capacité à nourrir le monde. En encourageant et en soutenant la collaboration dans le secteur, le gouvernement du Canada s'engage à faire croître les systèmes alimentaires du pays d'une manière écologique et durable, à stimuler notre reprise économique et à améliorer notre importante contribution à l'approvisionnement alimentaire mondial.

« Depuis des générations, les agriculteurs et les chercheurs canadiens trouvent de nouveaux moyens de protéger les ressources naturelles tout en améliorant l'efficacité des pratiques de production. En travaillant ensemble, ils créent des solutions innovantes fondées sur la recherche et applicables dans le monde réel de la production. Nos efforts accélèrent la capacité du secteur à répondre aux changements climatiques sans négliger notre travail pour assurer la sécurité alimentaire dans le monde. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'Alberta Conservation Association et la Food Water Wellness Foundation sont très heureuses de recevoir un financement du programme des SAC - Laboratoires vivants. Ce financement nous permettra de travailler directement avec les agriculteurs, les éleveurs, les chercheurs et d'autres organisations intéressées et connexes pour développer et mettre à l'essai les meilleures pratiques de gestion agricole qui améliorent les sols et augmentent la séquestration du carbone dans le sol. »

- Todd Zimmerling, président, Alberta Conservation Association (ACA), au nom de l'ACA et de la Food Water Wellness Foundation

« Les Producteurs de bœuf de l'Alberta sont extrêmement heureux de participer à ce projet collaboratif et multisectoriel de solutions climatiques agricoles. Ce projet profitera aux secteurs du bœuf, du fourrage et des cultures de l'Alberta. Nous reconnaissons l'importance de nos efforts continus pour améliorer la séquestration du carbone, réduire les émissions de gaz à effet de serre et atténuer les effets des changements climatiques, tout en veillant à ce que les exploitations agricoles restent compétitives, rentables et durables pour les prochaines générations. »

- Dre Melanie Wowk, présidente, Les Producteurs de bœuf de l'Alberta

Tous les projets annoncés aujourd'hui et le financement définitif sont soumis à la négociation d'accords de contribution avec les principaux bénéficiaires.

Le Canada a présenté le concept de laboratoires vivants aux ministres de l'Agriculture du G20 en 2018, et il a été accueilli comme un moyen novateur d'accélérer le développement de pratiques et de technologies agricoles durables dans le monde.

a présenté le concept de laboratoires vivants aux ministres de l'Agriculture du G20 en il a été accueilli comme un moyen novateur d'accélérer le développement de pratiques et de technologies agricoles durables dans le monde. Annoncé en 2021, le programme des Solutions agricoles pour le climat (SAC) - Laboratoires vivants est un programme de 185 millions de dollars sur 10 ans, qui aide à concevoir et à mettre en œuvre des pratiques agricoles comme la gestion des nutriments, les brise-vent et les cultures de couverture, pour séquestrer le carbone et réduire les gaz à effet de serre.

L'un des nouveaux laboratoires annoncés aujourd'hui est le premier centre dirigé par des Autochtones de la Nation Mistawasis Nêhiyawak et la Nation Cree de Muskeg Lake, le Projet de pont entre la terre, l'eau et le ciel. Ce projet verra les producteurs et les Premières Nations travailler dans le but commun d'améliorer l'environnement tout en s'engageant à protéger les valeurs, les traités, les communautés, les terres et les ressources autochtones.

Les neuf nouveaux laboratoires vivants annoncés aujourd'hui s'inscrivent dans la lignée de la première Initiative des laboratoires vivants, le précédent réseau de laboratoires vivants mis en place à l'Île-du-Prince-Édouard, au Manitoba , au Québec et en Ontario entre 2019 et 2021. Ces laboratoires vivants axés sur les questions environnementales sont depuis reconnus à l'échelle mondiale et ont servi de modèle à d'autres pays.

, au Québec et en entre 2021. Ces laboratoires vivants axés sur les questions environnementales sont depuis reconnus à l'échelle mondiale et ont servi de modèle à d'autres pays. Cette annonce s'inscrit également dans le cadre du Plan de réduction des émissions lancé en mars 2022, pour lequel le gouvernement du Canada s'engage à verser plus d'un milliard de dollars de nouveaux fonds pour accélérer les progrès du secteur agricole en matière de réduction des émissions.

DOCUMENT D'INFORMATION

Nouvelles Solutions agricoles pour le climat - Laboratoires vivants, partenaires et projets

Le gouvernement du Canada a annoncé neuf nouveaux laboratoires vivants dans six provinces au titre du programme Solutions agricoles pour le climat - Laboratoires vivants d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). Les laboratoires vivants se veulent une approche d'innovation agricole axée sur la collaboration de producteurs, de scientifiques et d'autres intervenants chargés de produire conjointement et de mettre à l'essai de nouvelles pratiques et technologies dans des situations réelles pour qu'elles puissent être adoptées plus rapidement par les producteurs canadiens.

Les nouveaux projets en cours à chacun des laboratoires vivants porteront sur la séquestration de carbone et l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES). Des pratiques de gestion bénéfiques (PGB) y seront élaborées et mises à l'essai, et elles pourraient ensuite être largement adoptées à l'échelle de la région et du pays. D'autres annonces de laboratoires vivants auront lieu plus tard dans l'année.

Voici les nouveaux laboratoires vivants :

Organisation bénéficiaire Financement d'AAC Lieu* : Axe du projet Alberta Beef Producers 8,5 M$ Alberta Ce laboratoire vivant explorera l'utilisation de systèmes de production de bovins, de fourrage et de cultures pour améliorer la séquestration de carbone dans le sol et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les travaux donneront lieu à l'élaboration de PGB dans six domaines clés, notamment les rotations culturales et les systèmes culturaux, les changements dans l'utilisation des terres, la gestion des pâturages, l'alimentation du bétail, la gestion des éléments nutritifs et l'augmentation de la séquestration de carbone pour l'ensemble de la ferme. Alberta Conservation Association (ACA) 7,7 M$ Alberta Un effort concerté entre l'ACA et la Food Water Wellness Foundation, ce laboratoire vivant visera à améliorer la santé des sols, à réduire les coûts de production et à séquestrer le carbone dans le sol grâce à l'agriculture régénératrice. Le laboratoire vivant étudiera les PGB en ce qui concerne les cultures de couverture, la culture intercalaire, la culture en relais, le pâturage adaptatif à enclos multiples, l'utilisation de vivaces et d'animaux dans les systèmes culturaux ainsi que les stratégies d'alimentation permettant de réduire la production de méthane. Aussi, les projets réalisés amplifieront et appuieront le savoir écologique traditionnel et les efforts déployés par les Premières Nations pour trouver des solutions agricoles pour le climat. Peace Region Forage Seed Association 6 M$ Nord de l'Alberta et Colombie-Britannique Ce laboratoire vivant met l'accent sur la séquestration de carbone, l'atténuation des émissions de GES et l'amélioration des services d'agroécosystème dans la région de Peace River qui chevauche la Colombie-Britannique et l'Alberta. Le laboratoire vivant se penchera sur la ferme dans son ensemble, ce qui comprend la gestion des terres, les questions économiques et les aspects sociaux de l'adoption de nouvelles PGB. C.-B. British Columbia Investment Agriculture Foundation 6 M$ Colombie-Britannique (C.-B.) Dirigé conjointement par l'IAF et le BC Agriculture Council, ce laboratoire vivant vise à étudier de nouvelles PGB avant-gardistes dans six domaines d'intérêt général pour aider les producteurs à lutter contre les changements climatiques. Il est notamment question des rotations culturales et systèmes culturaux, des changements dans l'utilisation des terres, de la gestion des pâturages, de l'alimentation du bétail, de la gestion des éléments nutritifs et de l'augmentation de la séquestration de carbone pour l'ensemble de la ferme. Mistawasis Nêhiyawak 4,8 M$ Mistawasis Nêhiyawak et Nation crie du lac Muskeg en Saskatchewan Le projet Un pont entre la terre, l'eau et le ciel, dirigé par des Autochtones, permettra à des producteurs et aux Premières Nations de poursuivre conjointement un objectif commun, soit améliorer l'environnement immédiat tout en s'engageant à protéger les valeurs, les traités, les communautés, les terres et les ressources autochtones. Parmi les PGB à l'étude dans le cadre de ce projet, mentionnons la diversification des cultures et les cultures de couverture, la gestion de l'azote selon le principe 4B, la gestion des pesticides et la diversification des paysages. South of the Divide Conservation Action Program 8 M$ Écozone des Prairies du sud de la Saskatchewan Ce laboratoire vivant mettra l'accent sur l'élaboration de solutions agricoles pour le climat pour les écorégions des Prairies. Quatre objectifs clés : éviter la conversion de l'utilisation des terres; gestion du pâturage adaptatif; restauration et amélioration des communautés de plantes vivaces; broutage par le bétail de diverses cultures de couvre-sol annuelles. Fédération de l'agriculture de Terre-Neuve-et-Labrador 3,8 M$ Terre-Neuve-et-Labrador Ce laboratoire vivant mettra l'accent sur des stratégies de culture, de fertilisation et d'amendement du sol pour lutter contre les changements climatiques sur les fermes à l'échelle de la province. Parmi les PGB à l'étude dans le cadre de ce projet, mentionnons la diversification des rotations de cultures fourragères et de légumes grâce aux cultures de couverture, une optimisation des doses d'engrais et l'ajout de compost et de biocharbon aux sols sableux. Alliance agricole du Nouveau-Brunswick 4,5 M$ Nouveau-Brunswick Ce laboratoire vivant étudiera la faisabilité de l'adoption de pratiques de séquestration de carbone et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à la ferme. Les PGB à l'étude dans le cadre de ce projet viseront notamment les systèmes culturaux de pointe, l'amélioration de la gestion des cultures fourragères, la gestion de pâturages à rendement élevé, la gestion efficiente de l'azote ainsi que l'utilisation du paysage. Nova Scotia Federation of Agriculture 4,5 M$ Nouvelle-Écosse En privilégiant quatre PGB importantes pour la région, ce laboratoire vivant étudiera l'utilisation de cultures de couverture dans les systèmes de cultures annuelles et vivaces, l'établissement de zones riveraines et de brise-vent, et l'échange de terres.

