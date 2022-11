OTTAWA, ON, le 10 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, accompagné de Jean Yip, députée de Scarborough--Agincourt, représentant Nathaniel Erskine-Smith, député de Beaches--East York, John Tory, maire de Toronto ainsi que Brad Bradford, conseiller de Beaches-East York, ont annoncé le lancement de la troisième ronde de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) et la liste des 41 municipalités sélectionnées à recevoir du financement sous le volet des villes. Ceci est rendu possible grâce à l'investissement additionnel de 1,5 milliard de dollars pour l'Initiative pour la création rapide de logements, portant le total du programme à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Ce montant devrait permettre de créer au moins 4 500 logements abordables supplémentaires au Canada pour les personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y retrouver, dont 25% des investissements seront dédiés aux projets de logements pour les femmes.

L'ICRL fournit du financement pour la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Le financement de 1,5 milliard de dollars sera divisé en deux volets : le volet des villes et le volet des projets.

Une somme totale de 1 milliard de dollars sera allouée au volet des projets au moyen d'un processus fondé sur les demandes. Les demandeurs admissibles dans le cadre de ce volet comprennent les provinces, les territoires, les municipalités, les organismes de gouvernance autochtones et les organismes sans but lucratif. Un portail de demande sera accessible par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) à compter du 12 décembre.

Les 500 millions de dollars du volet des villes seront affectés aux 41 municipalités suivantes :

Calgary

Edmonton

Burnaby

Capital Regional District

Richmond

Surrey

Vancouver

Brandon

Winnipeg

Fredericton

Moncton

Happy Valley-Goose Bay

St. John's



* Municipalité régionale Halifax

MR* de Cap-Breton

Yellowknife

Iqaluit

Whitehorse

Comté de Simcoe

Grand Sudbury

Région de Halton

Kingston

London

Région de Niagara

Région de Durham

Région de Waterloo

MR de Peel Toronto

Ottawa

Hamilton

Windsor

MR de York

Charlottetown

Summerside

Gatineau

Laval

Longueuil

Montréal

Québec

Regina

Saskatoon

Les deux premières phases de l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre de créer 10 000 logements abordables au lieu des 7 500 logements initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones.

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, notre gouvernement fournit rapidement de nouveaux logements abordables aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver partout au Canada. En travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires ayant comme objectif de créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins des Canadiens, notre gouvernement continue d'obtenir des résultats significatifs pour les Canadiens grâce aux programmes novateurs de la Stratégie nationale sur le logement. C'est l'une des nombreuses façons que notre Stratégie nationale sur le logement continue de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » ‒ L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Le logement abordable est essentiel afin de s'assurer que tout le monde puisse bénéficier d'un chez-soi sécuritaire. C'est pourquoi l'Initiative de création rapide de logements est un élément important de notre plan visant à créer des logements abordables et à mettre fin à l'itinérance chronique partout au pays.» Nathaniel Erskine-Smith, député de Beaches--East York

« Nous savons que tout le monde en Ontario et partout au Canada mérite un logement adéquat et abordable. La création rapide de logements pour répondre à cette crise du logement est une priorité pour notre gouvernement. Ce nouveau financement fait partie de notre engagement à répondre aux besoins criants en matière de logement partout au pays. Il fournira un soutien immédiat pour créer des logements sûrs et stables à des milliers de personnes et de familles à faible revenu vulnérables partout au pays. » - Jean Yip, députée de Scarborough--Agincourt

« Je remercie le gouvernement du Canada d'avoir reconnu l'urgence de créer des logements abordables avec services de soutien. Le succès de l'Initiative de création rapide de logements démontre l'importance des partenariats pour atteindre nos objectifs en matière de logement. Ce n'est que lorsque nous travaillons ensemble pour créer plus d'options de logement abordable que nos collectivités de Toronto peuvent prospérer et croître. Aujourd'hui, avec nos partenaires fédéraux, nous faisons un pas de plus pour nous assurer que personne n'est laissé pour compte. Ce nouveau financement aidera la Ville de Toronto à atteindre les objectifs ambitieux en matière de logement abordable établis dans notre Plan d'action 2020-2030 de l'Ontario pour les logements abordables. » - John Tory, maire de Toronto

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la Stratégie nationale sur le logement (SNL) : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2SLGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

