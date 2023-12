La ministre Khera annonce l'appel de propositions du volet Renforcement des capacités organisationnelles du programme renouvelé

OTTAWA, ON, le 11 déc. 2023 /CNW/ - La population canadienne est de plus en plus diversifiée. Par conséquent, il est crucial de renforcer notre engagement à l'égard de l'inclusion et de prendre les mesures nécessaires pour enrayer le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes.

Aujourd'hui, l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, a lancé l'appel de propositions du volet Renforcement des capacités organisationnelles (RCO) du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme, qui vise à aider le gouvernement du Canada à poursuivre son engagement envers l'édification d'une société diversifiée et inclusive.

Le volet RCO aidera les organismes à développer et à renforcer leurs capacités internes à faire progresser la lutte contre le racisme; à promouvoir la compréhension interculturelle et interconfessionnelle; à offrir des perspectives équitables; à soutenir le dialogue sur le multiculturalisme et la lutte contre le racisme; et à favoriser la compréhension des disparités. L'appel de propositions du volet RCO favorisera les propositions de projets suivantes :

les initiatives menées par ou destinées aux communautés visées par la stratégie canadienne de lutte contre le racisme (communautés autochtones, noires, racisées et religieuses, en situation minoritaire), en tant que communautés ayant vécu le racisme;

les organismes communautaires afin de les appuyer dans leurs efforts quotidiens pour susciter le changement positif;

les initiatives qui touchent les régions rurales et éloignées du Canada .

Le gouvernement du Canada a créé le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme dans le cadre des efforts qu'il déploie pour appuyer la diversité en favorisant l'inclusion. Ce programme renouvelé résulte de la fusion entre le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme et le Programme d'action et de lutte contre le racisme. Il vise à soutenir plus efficacement les communautés et les organismes partout au Canada, et à accroître leur efficacité.

Dans le cadre du volet RCO, les projets financés contribueront à améliorer la gestion financière d'un organisme, à renforcer ses capacités en matière de ressources humaines (personnel et bénévoles), à développer de meilleures pratiques de gouvernance, à augmenter ses partenariats et sa capacité à travailler en réseau, ainsi qu'à créer ou à améliorer des plans stratégiques.

Les organismes admissibles peuvent poser leur candidature d'ici le 22 février 2024.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'aider les organismes communautaires des quatre coins du pays à promouvoir la diversité et à favoriser l'inclusion au sein de leur communauté. Une société plus équitable est plus juste, résiliente et prospère. J'invite tous les organismes admissibles à présenter une demande dans le cadre du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme pour que nous puissions continuer à travailler ensemble à édifier une société plus juste et plus inclusive pour tout le monde. »

- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

Les faits en bref

Le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme remplace le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme et le Programme d'action et de lutte contre le racisme.

Le Programme comporte trois volets : Évènements, Projets et Renforcement des capacités organisationnelles. L'appel de propositions actuel porte sur le volet Renforcement des capacités organisationnelles.

