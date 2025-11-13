TORONTO, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, et l'honorable Jill Dunlop, ministre de la Protection civile et de l'Intervention en cas d'urgence de l'Ontario, ont fait la déclaration suivante :

« En tant que coprésidentes de la réunion des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux responsables de la sécurité civile, nous sommes heureuses d'avoir pu discuter des besoins en matière de sécurité civile et des moyens de renforcer notre partenariat avec les organisations autochtones nationales. Nous avons passé la journée avec George Mackenzie, chef régional de l'Assemblée des Premières Nations, Natan Obed, président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, et Victoria Pruden, présidente du Ralliement national des Métis. L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, a aussi participé à la réunion d'aujourd'hui.

La fréquence et la gravité des catastrophes naturelles augmentent, et les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis, en particulier celles en régions rurales et éloignées, font face à des défis uniques qui nécessiteront une collaboration étroite.

Les points de vue et les expériences vécues des communautés les plus touchées, qui ont été partagés durant la réunion d'aujourd'hui, nous seront très utiles alors que nous travaillons au renouvellement de la Stratégie de sécurité civile pour le Canada et que nous nous penchons sur la résilience des communautés autochtones dans un contexte marqué par la multiplication des risques.

Cette réunion était également axée sur des discussions constructives et réelles concernant les défis posés par les saisons des inondations et des feux de forêt de cette année, ainsi que les importantes répercussions ressenties par de nombreuses communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis.

Ces discussions reposent sur un dialogue continu direct avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis. Nous nous sommes engagées, dans le cadre de ces discussions, à approfondir notre engagement en matière de sécurité civile et à partager avec les dirigeants autochtones nationaux les analyses et les prévisions relatives à la saison des feux de forêt de 2026 afin d'améliorer les capacités de planification et d'intervention en cas d'urgence. Cet engagement continu se traduira par des résultats tangibles lors de la prochaine saison.

Ces discussions soulignent l'importance d'un appel à l'action collectif afin de renforcer la résilience pour tous les piliers de la sécurité civile et d'adopter une approche pansociétale tenant véritablement compte des besoins distincts de chacun.

En tant que coprésidentes, nous continuons à travailler en partenariat avec les dirigeants autochtones nationaux pour trouver des moyens d'améliorer la sécurité civile pour leurs communautés et pour l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes. Nous avons hâte de mettre à profit les échanges productifs d'aujourd'hui. »

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]