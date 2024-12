Le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires internationaux à améliorer l'intégrité dans le sport

GATINEAU, QC, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage activement avec des partenaires internationaux pour résoudre collectivement les enjeux qui menacent la sécurité des athlètes et l'intégrité des systèmes sportifs nationaux et internationaux.

Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, a présidé la première rencontre du Groupe de travail international sur l'intégrité dans le sport. Créé à l'initiative du Canada, le Groupe a défini son mandat et discuté des priorités communes, des domaines d'intérêt et des possibilités de collaboration.

Par l'entremise de ce groupe de travail international, le gouvernement mettra en commun l'expertise, les défis et les pratiques exemplaires avec ses partenaires internationaux pour conjuguer les efforts en vue de promouvoir et de protéger l'intégrité dans le sport, en plus de peaufiner et de renforcer les politiques et les programmes nationaux.

Récemment, la ministre Qualtrough a publié le Cadre pour assurer l'intégrité dans le sport du Canada. Celui-ci permettra de soutenir le système sportif canadien dans sa quête pour une plus grande intégrité dans le sport en recensant les enjeux nationaux; en servant de centre d'information afin de renseigner les athlètes, les participantes et participants ainsi que les organismes; et en orientant les efforts afin de résoudre les enjeux émergents. Le Cadre fait partie d'un processus visant à renforcer la responsabilité afin de s'assurer que le bien-être de tout le monde est au centre des préoccupations.

Le gouvernement du Canada reste déterminé à faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier d'un système sportif sûr, accueillant, inclusif et équitable.

Citations

« Tous les participants et participantes désirent et méritent des systèmes sportifs sûrs, inclusifs, accueillants et équitables. Cette première rencontre reflète le leadership du Canada dans la promotion de l'intégrité dans le sport sur les scènes nationale et internationale. Ensemble, les membres du Groupe de travail international sur l'intégrité dans le sport aborderont les enjeux actuels et émergents tout en mettant en commun les meilleures pratiques et les leçons apprises sur la protection des droits de la personne dans le sport. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique

Les faits en bref

Les pays membres du Groupe de travail international sur l'intégrité dans le sport sont l'Australie, le Canada (présidence), la Finlande, la France, l'Italie, la Jamaïque, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Le Cadre pour assurer l'intégrité dans le sport sera mis à jour au fur et à mesure que des ressources supplémentaires seront disponibles ou que de nouveaux enjeux liés à l'intégrité dans le sport émergeront.

Le Cadre aborde tous les sujets susceptibles de nuire à l'intégrité dans le sport, comme le dopage, la maltraitance, la discrimination, les commotions cérébrales, la gouvernance déficiente, la corruption, la manipulation des compétitions, les paris sportifs et les risques de tricherie.

