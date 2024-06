OTTAWA, ON, le 10 juin 2024 /CNW/ - Il est prouvé que des visites régulières chez un professionnel de la santé buccodentaire réduisent le risque de caries, de maladies des gencives et d'autres problèmes de santé graves, tels que les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux. Malheureusement, certaines personnes doivent choisir entre payer leurs factures et prendre soin de leurs dents, tandis que d'autres se heurtent à des obstacles liés à la distance géographique, à la difficulté d'accéder à un établissement de soins ou des obstacles liés à leurs besoins spécifiques. C'est pourquoi nous soutenons des projets qui explorent de nouvelles façons de réduire les obstacles et de connecter davantage de personnes à des soins buccodentaires de qualité.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a lancé un processus de déclaration d'intérêt pour le deuxième volet de financement du Fonds d'accès à la santé buccodentaire (FASB). Le financement soutiendra des projets visant à améliorer l'accès aux soins buccodentaires dans les régions rurales, éloignées et mal desservies, ainsi que pour les populations mal desservies. Il soutiendra également des projets visant à sensibiliser le public à l'importance de la prévention des maladies buccodentaires et du maintien d'une bonne santé buccodentaire.

La déclaration d'intérêt est ouverte aux organisations à but lucratif et non lucratif, ainsi qu'aux autres niveaux de gouvernement et à leurs agences. Les candidats admissibles sont invités à soumettre leur candidature en consultant le formulaire sur la page web du FSAB avant le 31 juillet 2024. Les candidats retenus seront invités à soumettre une proposition complète pour du financement à l'automne 2024.

Le mois dernier, Santé Canada a lancé le premier volet du FASB, pour lequel le processus de demande se termine aussi le 31 juillet 2024. Le volet 1 aidera les établissements de formation en santé buccodentaire à combler les lacunes en matière de compétences dans les connaissances et les aptitudes des étudiants et/ou des fournisseurs de soins buccodentaires lorsqu'il s'agit de traiter des populations ciblées, et à adapter la formation existante pour que les étudiants aient suffisamment d'occasions de formation pratique.

Le FASB complète le Régime canadien de soins dentaires (RCSD) en investissant dans des mesures ciblées visant à combler les lacunes en matière de soins buccodentaires chez les populations vulnérables et à réduire ou à supprimer les obstacles non financiers à l'accès aux soins, y compris dans les communautés rurales et éloignées.

Citations

« Nous savons que de nombreuses personnes telles que celles vivant dans des communautés rurales ou éloignées n'ont pas accès à des soins buccodentaires pour des raisons autres que financières. C'est pourquoi nous travaillons en collaboration avec des partenaires communautaires pour trouver des approches innovantes visant à améliorer l'accès aux soins buccodentaires, notamment pour les personnes vivant dans des communautés rurales et éloignées et celles ayant des besoins spécifiques. Le Fonds d'accès à la santé buccodentaire vient renforcer les énormes progrès déjà réalisés dans le cadre du Régime canadien de soins dentaires pour améliorer l'accès aux soins dentaires de près de neuf millions de personnes au Canada.

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

Faits en bref

Le Budget 2023 a octroyé 250 millions de dollars sur trois ans (2025-26 à 2027-28), avec 75 millions de dollars de financement en continu, pour le Fonds d'accès à la santé buccodentaire.

Le volet 1 (appel de propositions) a été ouvert le 13 mai 2024 et se concentre sur l'éducation et la formation en matière de santé buccodentaire. La date limite est le 31 juillet 2024, à 23 h 59 HAP.

se concentre sur l'éducation et la formation en matière de santé buccodentaire. La date limite est le 31 juillet 2024, à 23 h 59 HAP. Le volet 2 (déclaration d'intérêt) a été ouvert le 10 juin 2024 et porte sur l'accès aux soins et la prévention des maladies buccodentaires. La date limite est le 31 juillet 2024, à 23 h 59 HAP. Les candidats retenus seront invités à soumettre une demande complète de financement à l'automne 2024.

porte sur l'accès aux soins et la prévention des maladies buccodentaires. La date limite est le 31 juillet 2024, à 23 h 59 HAP. Les candidats retenus seront invités à soumettre une demande complète de financement à l'automne 2024. Le financement au titre des deux volets commencera dès le 1er avril 2025, après l'examen de la proposition et la négociation de l'accord de financement.

