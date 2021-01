L'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) a lancé un défi pancanadien qui porte sur l'adaptation de stratégies innovatrices en vue d'améliorer la sécurité alimentaire dans les territoires.

IQALUIT, NU, le 26 janv. 2021 /CNW/ - Compte tenu de l'isolement géographique de nombreuses collectivités, des coûts élevés de la main-d'œuvre et du transport, ainsi que du statut socio-économique, la sécurité alimentaire est problème de longue date dans le Nord. Les personnes les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire sont les femmes, les enfants et les peuples autochtones, et le gouvernement du Canada s'est engagé à effectuer des investissements stratégiques pour renforcer les systèmes alimentaires dans le Nord.

Le Défi alimentaire vise à trouver des solutions innovatrices dans les territoires canadiens

En lançant le Défi innovation alimentaire dans le Nord, le gouvernement du Canada appuie son engagement à améliorer la sécurité alimentaire dans les territoires. Il s'agit d'un défi pancanadien qui permet aux collectivités des territoires d'adapter des stratégies innovatrices en vue d'améliorer la vie de leurs résidents en renforçant la sécurité alimentaire.

Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor, a annoncé aujourd'hui le lancement du Défi innovation alimentaire dans le Nord de CanNor par l'ouverture de son appel à candidatures pour des projets innovateurs visant à renforcer les systèmes alimentaires dans les territoires.

Le Défi est ouvert aux associations à but non lucratif, aux gouvernements autochtones, aux sociétés de développement économique appartenant à des collectivités ou aux autres organisations, aux administrations municipales, aux établissements d'enseignement et aux petites et moyennes entreprises. Les candidats situés en dehors des territoires pourraient être admissibles à condition d'avoir un partenaire territorial et de pouvoir démontrer en quoi l'innovation proposée pourrait être avantageuse pour un ou plusieurs des territoires.

Le Défi portera sur les domaines prioritaires

Le Défi comprend deux phases et vise à mettre en œuvre des projets misant sur des solutions innovatrices qui conviennent à un milieu nordique ou éloigné, qui peuvent être déployées dans les territoires et qui répondent à un ou à plusieurs des principaux domaines prioritaires : production/récolte des aliments; transformation des aliments; ou distribution/transport des aliments.

Le lancement d'aujourd'hui concerne la phase 1 du Défi, et les candidats ont jusqu'au 31 mars 2021 pour soumettre leur proposition. En juin 2021, environ huit candidats seront sélectionnés en vue de recevoir un financement d'au plus 250 000 dollars pour lancer un prototype de leur projet.

Au cours de la phase 2, jusqu'à trois candidats retenus pour la phase 1 seront choisis et désignés comme finalistes. Chacun d'entre eux pourra bénéficier d'un montant maximal d'un million de dollars pour déployer ses projets dans un ou plusieurs territoires.

Le Défi innovation alimentaire dans le Nord relève du Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées (FICNI). Ce dernier est un programme quinquennal qui soutient des projets communautaires pour les systèmes de production alimentaire locaux et autochtones, en mettant l'accent sur des solutions innovatrices et concrètes pour accroître la sécurité alimentaire dans le Nord. CanNor continue de collaborer avec les administrations territoriales, les habitants du Nord et les peuples autochtones pour soutenir le développement économique et promouvoir des solutions innovatrices aux défis uniques des territoires du Canada.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de renforcer les systèmes alimentaires dans le Nord et nous sommes déterminés à travailler avec les habitants du Nord pour relever ce défi et élaborer des solutions innovatrices. Notre objectif est de collaborer avec des organisations pour les aider à mettre au point leurs idées et à soutenir les innovations qui amélioreront la sécurité alimentaire dans le Nord. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor

« Le Défi innovation alimentaire dans le Nord représente un investissement stratégique du gouvernement du Canada pour trouver des solutions innovatrices à l'insécurité alimentaire dans les territoires. En encourageant les organismes à but non lucratif, les gouvernements autochtones, les sociétés de développement économique et d'autres organisations du Nord, CanNor favorise l'élaboration de stratégies innovatrices qui reconnaissent précisément les défis du Nord. »

- Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord)

Faits en bref

Le Défi innovation alimentaire dans le Nord, organisé par CanNor, favorise l'élaboration de solutions innovatrices à l'insécurité alimentaire dans le Nord. L'innovation dans les territoires peut consister à créer un nouveau produit ou à mettre en place un nouveau processus, mais il peut aussi s'agir d'adapter un produit ou un processus existant pour qu'il convienne à un milieu nordique ou éloigné.

Un atelier catalyseur sera organisé durant l'été ou l'automne 2021. Cet événement favorisera l'échange d'idées entre les candidats, les experts et d'autres parties intéressées. Des précisions seront fournies dès que possible.

événement favorisera l'échange d'idées entre les candidats, les experts et d'autres parties intéressées. Des précisions seront fournies dès que possible. L'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2017-2018 révèle que les territoires sont aux prises avec un taux plus élevé d'insécurité alimentaire que le reste du Canada . Elle révèle en outre que l'insécurité alimentaire des ménages était de 57 % au Nunavut , de 21,6% dans les Territoires du Nord-Ouest et de 16,9% au Yukon .

Le gouvernement du Canada injecte des fonds pour soutenir les producteurs et les organismes agroalimentaires du Nord

