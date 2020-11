OTTAWA, ON, le 19 nov. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, pendant son allocution au Arrell Food Summit, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé le lancement des deux premiers volets du Défi de réduction du gaspillage alimentaire, une initiative du gouvernement du Canada. Ce défi s'inscrit dans le cadre d'une Politique alimentaire pour le Canada.

On estime que plus de la moitié de l'offre alimentaire est gaspillée au Canada chaque année. Or, il serait possible d'éviter de gaspiller environ 49,5 milliards de dollars d'aliments. Des aliments sont perdus ou gaspillés tout le long du parcours des aliments entre la ferme et l'assiette, que ce soit pendant la production, la transformation, la distribution, la vente au détail, ou encore dans les services de restauration ou à la maison.

Les volets A et B du Défi sont ouverts et des propositions de concept sont maintenant acceptées. La date limite de participation est le 18 janvier 2021. Jusqu'à concurrence de 10,8 millions de dollars seront remis aux innovateurs qui proposeront une façon novatrice de « faire des affaires » (c.-à-d. qui présenteront un nouveau modèle d'affaires) pour prévenir le gaspillage ou réacheminer des déchets alimentaires à n'importe quel point du parcours des aliments entre la ferme et l'assiette.

Le Défi de réduction du gaspillage alimentaire se déroulera selon une approche par étapes où les innovateurs participants pourront avancer dans le processus de développement et de déploiement de leurs solutions. À chaque étape du Défi, un groupe externe d'experts recommandera les noms des participants qui pourront passer à l'étape suivante du Défi et recevoir des fonds. Pour les volets A et B du Défi, un gagnant par volet recevra à la dernière étape un grand prix qui pourra s'élever jusqu'à 1,5 M$.

Une aide financière sera allouée à ceux dont les solutions innovatrices ont le potentiel de réduire la plus grande quantité d'aliments gaspillés, et l'accent sera mis sur les nouveaux innovateurs qui entendent accélérer et développer leurs solutions et qui n'ont peut-être pas les ressources nécessaires pour le faire.

Globalement, le Défi de réduction du gaspillage alimentaire représente un investissement de 20 M$. Deux autres volets axés sur des solutions technologiques au gaspillage alimentaire seront lancés au printemps 2021. Les volets C et D du Défi soutiendront des technologies susceptibles de prolonger la durée de conservation des aliments ou de transformer des aliments qui autrement seraient perdus ou gaspillés.

Citations

« Il est nécessaire de réduire le gaspillage alimentaire pour de nombreuses raisons : cela peut aider à faire faire des économies aux consommateurs, à améliorer la sécurité alimentaire, à soutenir l'efficience dans le secteur agricole et alimentaire et à réduire considérablement les gaz à effet de serre. En lançant ce défi stimulant, le gouvernement vise à trouver de nouvelles façons de réduire le gaspillage alimentaire tout le long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire ».

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Pour atteindre ses objectifs climatiques, le Canada doit réduire les émissions de tous les secteurs, y compris celles liées à la perte et au gaspillage d'aliments. La perte et le gaspillage d'aliments contribuent aux émissions de gaz à effet de serre à toutes les étapes, qu'il s'agisse de la production, du transport ou de l'élimination dans les sites d'enfouissement. Le Défi de réduction du gaspillage alimentaire aidera les Canadiens à élaborer des solutions novatrices et efficaces à ce problème, et j'ai hâte d'en voir les résultats. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« En tant qu'établissement réputé dans le domaine de l'alimentation au Canada, l'Université de Guelph félicite la ministre Marie-Claude Bibeau qui vient d'annoncer le lancement du Défi de réduction du gaspillage alimentaire à l'occasion du Arrell Food Summit de 2020. Le Défi stimulera la découverte de solutions innovatrices au problème du gaspillage alimentaire dans tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement alimentaire du Canada. En outre, il correspond parfaitement à la mission de l'Institut Arrell Food de l'Université de Guelph qui consiste à élever notre système alimentaire pour améliorer les conditions de vie ».

- Charlotte Yates -- président et vice-chancelier de l'Université de Guelph

"Près d'un tiers de tous les aliments produits sont perdus ou gaspillés : il est essentiel de s'attaquer au gaspillage alimentaire pour façonner un avenir plus durable. Le financement annoncé aujourd'hui par la ministre Bibeau lors du Arrell Food Summit nous permettra de travailler en ce sens, tout en offrant aux jeunes Canadiens une occasion de positionner notre pays comme chef de file dans ce domaine."

- Dr Evan Fraser, directeur de l'Arrell Food Institute

« Le Conseil national zéro déchet félicite AAC pour avoir mis en place le Défi de réduction du gaspillage alimentaire. Le Défi contribuera à réduire la perte et le gaspillage d'aliments en donnant la chance à de petites et moyennes entreprises du Canada de mettre en place un modèle d'affaires innovateur dans leur entreprise tout en encourageant aussi le leadership de plus gros joueurs. Nous sommes heureux que ce Défi s'harmonise aussi bien avec notre Stratégie de lutte contre la perte et le gaspillage d'aliments au Canada, et nous félicitons le gouvernement du Canada pour son leadership et son soutien aux efforts qui visent à réduire la perte et le gaspillage d'aliments, ce qui sera bénéfique pour la sécurité alimentaire, l'économie et le climat du pays ».

- Malcolm Brodie, président, Conseil national zéro déchet

« Les entreprises canadiennes de l'industrie des aliments et boissons sont à l'avant-garde de la lutte contre la perte et le gaspillage d'aliments. Toutefois, il reste encore beaucoup de chemin à faire, car nous avons aidé à déterminer que 50 entreprises auraient pu éviter de gaspiller plus de 11 millions de kilogrammes d'aliments l'an dernier. Le Défi de réduction du gaspillage alimentaire a un rôle important à jouer en faisant connaître les possibilités de prévenir et de réduire le gaspillage et en accélérant l'adoption de nouvelles solutions qui aideront les entreprises à concrétiser ces possibilités. »

- Cher Mereweather, présidente-directrice générale de la Provision Coalition

Faits en bref

8 % de tous les gaz à effet de serre émis dans le monde sont le produit du gaspillage alimentaire.

Les participants admissibles au Défi sont notamment les organismes à but lucratif et sans but lucratif, les organisations autochtones, les associations communautaires, les établissements d'enseignement canadiens des niveaux postsecondaires, les paliers d'administration régionaux et municipaux et les personnes à titre individuel. Le Défi est ouvert aux participants internationaux qui sont associés à un partenaire canadien ou qui ont la capacité de s'enregistrer au Canada pour y faire des affaires.

La Politique alimentaire pour le Canada constitue une feuille de route pour aller vers un système alimentaire canadien plus sain et plus durable. Elle prend appui sur un ambitieux programme du gouvernement visant à soutenir la croissance des producteurs agricoles canadiens et de nos entreprises alimentaires, ainsi que sur des initiatives fédérales clés.

La Politique alimentaire pour le Canada aidera aussi le pays à respecter les engagements qu'il a pris relativement aux Objectifs de développement durable des Nations Unies, lesquels visent notamment à mettre un terme à la faim, à promouvoir une bonne santé, à réduire le gaspillage alimentaire et à encourager le développement de systèmes alimentaires durables.

Le gouvernement du Canada soutient aussi les efforts qui visent à réduire le gaspillage alimentaire pendant la pandémie de COVID-19. Le programme contribue à éviter que des aliments excédentaires soient gaspillés ou éliminés sous forme de déchets alimentaires tout en s'attaquant au problème de l'insécurité alimentaire chez les populations vulnérables qui sont touchées par la pandémie.

Le Canada a pris des engagements dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, notamment dans le cadre de l'objectif de développement durable 12.3, qui vise en 2030 à « réduire de moitié le gaspillage alimentaire par habitant à l'échelle mondiale au niveau de la vente au détail et des ménages ainsi qu'à réduire les pertes d'aliments dans les maillons des chaînes de production et d'approvisionnement, y compris les pertes en post-récolte ».

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez notre page Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-549-2326 ; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]

Liens connexes

www.agr.gc.ca