La Stratégie s'accompagnera d'investissements importants dans la recherche, le talent et la commercialisation

WATERLOO, ON, le 13 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La science et les technologies quantiques sont à la fine pointe de la recherche et de l'innovation. Elles recèlent un énorme potentiel en matière de commercialisation et pourraient mener à des percées révolutionnaires, notamment pour la conception de médicaments plus efficace, de meilleures prévisions climatiques, une navigation facilitée ainsi que des innovations dans le domaine des technologies propres. Le gouvernement du Canada est déterminé à appuyer la croissance soutenue de ce secteur émergent, qui stimule l'économie canadienne et offre des emplois hautement spécialisés et bien rémunérés.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a lancé aujourd'hui la Stratégie quantique nationale, qui façonnera l'avenir des technologies quantiques au pays et contribuera à la création de milliers d'emplois. La Stratégie, assortie d'un investissement de 360 millions de dollars annoncé dans le budget de 2021, consolidera le leadership mondial du Canada en recherche quantique et favorisera la croissance des entreprises, le perfectionnement des technologies et le développement des talents au pays.

Lors du lancement, le ministre Champagne était accompagné de Raymond Laflamme, professeur au Département de physique et d'astronomie et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'information quantique à l'Institut d'informatique quantique de l'Université de Waterloo, et de Stephanie Simmons, professeure agrégée au Département de physique et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies quantiques au silicium à l'Université Simon Fraser , également fondatrice et chef de la direction quantique de Photonic Inc. M. Laflamme et Mme Simmons coprésideront un nouveau conseil consultatif sur la quantique, qui formulera des conseils d'experts impartiaux sur la mise en œuvre de la Stratégie.

La Stratégie quantique nationale repose sur trois missions dans des domaines clés des technologies quantiques :

Matériel informatique et logiciels : faire du Canada un chef de file mondial du développement, du déploiement et de l'utilisation soutenus de ces technologies;

faire du un chef de file mondial du développement, du déploiement et de l'utilisation soutenus de ces technologies; Communications : doter le Canada d'un réseau national de communications quantiques sécurisé et de capacités en matière de cryptographie post quantique;

doter le d'un réseau national de communications quantiques sécurisé et de capacités en matière de cryptographie post quantique; Capteurs : soutenir les concepteurs canadiens et les premiers utilisateurs de capteurs quantiques.

Les missions pourront être atteintes grâce à des investissements dans les trois piliers suivants :

Recherche : 141 millions de dollars serviront à soutenir la recherche fondamentale et la recherche appliquée en vue de trouver de nouvelles solutions et de concevoir des innovations;

141 millions de dollars serviront à soutenir la recherche fondamentale et la recherche appliquée en vue de trouver de nouvelles solutions et de concevoir des innovations; Talent : 45 millions de dollars serviront à former au Canada des spécialistes du domaine quantique et à les maintenir en poste, et à attirer des experts d'ici et d'ailleurs, en vue de bâtir le secteur quantique;

45 millions de dollars serviront à former au des spécialistes du domaine quantique et à les maintenir en poste, et à attirer des experts d'ici et d'ailleurs, en vue de bâtir le secteur quantique; Commercialisation : 169 millions de dollars serviront à traduire la recherche en produits et en services commerciaux adaptables qui profiteront à la population canadienne, aux industries et au monde entier.

Les efforts de mise en œuvre de la Stratégie sont déjà en cours. Pour solidifier les forces du Canada en recherche quantique et établir un bassin de talents favorisant le développement d'une solide communauté quantique, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada investit 137,9 millions de dollars par l'entremise des subventions Alliance et du Programme de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l'expérience en recherche (FONCER).

Mitacs offrira, par l'entremise de programmes de stages en innovation et de perfectionnement des compétences professionnelles, un soutien de 40 millions de dollars visant à attirer et à former du personnel hautement qualifié en science et en technologies quantiques, ainsi qu'à le maintenir en poste et à le déployer.

L'Initiative de recherche et de développement en quantique, un nouveau programme de 9 millions de dollars coordonné et administré par le Conseil national de recherches Canada (CNRC), est actuellement mise sur pied dans le but d'intensifier les travaux collaboratifs de recherche-développement quantique auxquels participe le gouvernement fédéral. Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement, qui fournira expertise et infrastructure, s'associera à des partenaires universitaires et industriels afin de faire progresser les technologies quantiques et d'ainsi réaliser les trois missions de la Stratégie.

Pour aider à transformer la science et la recherche quantiques en innovations commerciales qui génèrent des retombées économiques, ainsi qu'à soutenir l'adoption par les entreprises de solutions conçues au pays, le CNRC reçoit 50 millions de dollars pour élargir le programme Défi « Internet des objets : capteurs quantiques » et mettre en œuvre le programme Défi « Informatique quantique appliquée ». Par ailleurs, les grappes d'innovation mondiales du Canada reçoivent 14 millions de dollars pour mener des activités relevant du pilier de la commercialisation.

De plus, le programme d'approvisionnement stratégique phare du gouvernement, Solutions innovatrices Canada, reçoit 35 millions de dollars sur sept ans pour aider de petites et moyennes entreprises novatrices à croître, à prendre de l'expansion, à concevoir de la propriété intellectuelle, à exporter et à créer des emplois de grande valeur dans le secteur quantique.

Le secteur quantique joue un rôle essentiel pour ce qui est de stimuler l'économie canadienne, de favoriser sa résilience à long terme et de soutenir sa croissance, tout particulièrement au moment où les technologies atteignent une certaine maturité et que de plus en plus de secteurs tirent profit des possibilités quantiques. Les emplois dans ce domaine touchent la recherche et la science; le génie et le développement matériels et logiciels, y compris le génie des données; la fabrication; le soutien technique; les ventes et le marketing; et les activités commerciales. Le gouvernement continuera de travailler avec la communauté quantique canadienne pour assurer le succès non seulement de la Stratégie quantique nationale, mais également des scientifiques et des entrepreneurs bien positionnés pour tirer avantage de ces possibilités.

Citations

« Les technologies quantiques façonneront l'avenir, et le Canada se trouve déjà à l'avant-garde de ce domaine, montrant la voie à suivre. La Stratégie quantique nationale favorisera la résilience de l'économie en renforçant nos travaux de recherche, nos entreprises et notre bassin de talents, ce qui procurera au Canada un avantage concurrentiel pour des décennies à venir. J'ai hâte de collaborer avec les entreprises, les chercheurs et le milieu universitaire à l'essor de notre avenir quantique. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

Une étude commandée par le Conseil national de recherches Canada en 2020 indique que, d'ici 2045, une fois les technologies quantiques bien implantées, le secteur quantique du Canada deviendra, si l'on inclut toutes les retombées économiques, une industrie de 139 milliards de dollars offrant 209 200 emplois.

en 2020 indique que, d'ici 2045, une fois les technologies quantiques bien implantées, le secteur quantique du deviendra, si l'on inclut toutes les retombées économiques, une industrie de 139 milliards de dollars offrant 209 200 emplois. Le gouvernement du Canada a investi plus de 1 milliard de dollars dans le domaine quantique depuis 2012. Ces investissements de base ont permis au Canada de se démarquer comme chef de file mondial en science quantique.

a investi plus de 1 milliard de dollars dans le domaine quantique depuis 2012. Ces investissements de base ont permis au de se démarquer comme chef de file mondial en science quantique. La Stratégie quantique nationale a été élaborée à la suite de consultations publiques exhaustives comprenant des tables rondes avec les parties intéressées et une enquête en ligne.

Plusieurs investissements ont déjà été annoncés par l'intermédiaire de programmes gouvernementaux existants, et d'autres partenaires préparent le lancement de leurs programmes quantiques.

Quatre contrats, d'une valeur totale de 2,1 millions de dollars, ont été attribués dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada afin que les solutions de capteurs, de communications et d'informatique quantiques proposées par Xanadu Quantum Technologies Inc., CogniFrame Inc., Photon etc. inc. et Zero Point Cryogenics Inc. soient mises à l'essai.

afin que les solutions de capteurs, de communications et d'informatique quantiques proposées par Xanadu Quantum Technologies Inc., CogniFrame Inc., Photon etc. inc. et Zero Point Cryogenics Inc. soient mises à l'essai. Jusqu'à maintenant, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada a octroyé 17 subventions sur trois ans, dont la valeur totale s'élève à 1,5 million de dollars. Il prévoit annoncer au cours des prochains mois d'autres résultats de ses initiatives quantiques, dont ceux des subventions en quantique du programme Alliance, y compris du volet International, des subventions Consortiums en quantique du programme Alliance, et du Programme de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l'expérience en recherche (FONCER).

recherches en sciences naturelles et en génie du a octroyé 17 subventions sur trois ans, dont la valeur totale s'élève à 1,5 million de dollars. Il prévoit annoncer au cours des prochains mois d'autres résultats de ses initiatives quantiques, dont ceux des subventions en quantique du programme Alliance, y compris du volet International, des subventions Consortiums en quantique du programme Alliance, et du Programme de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l'expérience en recherche (FONCER). Le Conseil national de recherches Canada a lancé les programmes Défi pour soutenir des projets de collaboration avec le milieu universitaire et l'industrie visant à stimuler l'innovation commerciale et à faire fond sur le leadership mondial du Canada dans le domaine des technologies quantiques.

national de recherches a lancé les programmes Défi pour soutenir des projets de collaboration avec le milieu universitaire et l'industrie visant à stimuler l'innovation commerciale et à faire fond sur le leadership mondial du dans le domaine des technologies quantiques. Le programme Défi « Internet des objets : capteurs quantiques » est axé sur la mise au point de capteurs révolutionnaires qui utilisent l'extrême sensibilité des systèmes quantiques pour améliorer la précision des mesures et les taux de sensibilité, et même élargir la gamme de phénomènes pouvant être mesurés.



Le programme Défi « Informatique quantique appliquée » vise à exploiter la capacité des algorithmes et des logiciels quantiques ainsi qu'à mettre sur pied, en collaboration avec le milieu universitaire et l'industrie, des projets de recherche-développement qui permettront de simuler efficacement des systèmes physiques complexes, d'engendrer de nouvelles technologies utiles pour la santé et la lutte contre les changements climatiques, et de concevoir des matériaux de pointe.

Les gouvernements du Canada et du Royaume-Uni ont conjointement lancé un appel de propositions ouvert aux organismes des deux pays qui souhaitent former des consortiums pour la tenue de projets collaboratifs axés sur le développement de produits, de procédés et de services technologiques novateurs dans le domaine des technologies quantiques. L'appel est administré par le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches Canada et l'organisme Innovate UK.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez l'actualité scientifique canadienne dans les médias sociaux @ScienceCdn : Twitter, Instagram, Facebook

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Laurie Bouchard, Gestionnaire principale, Communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]