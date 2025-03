Il s'agit du plus grand projet d'infrastructure de propriété majoritairement autochtone au Canada

OTTAWA, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada comprend l'importance de diversifier les marchés d'exportation du pays, d'appuyer la réconciliation économique avec les peuples autochtones et de favoriser une croissance en harmonie avec nos objectifs climatiques et environnementaux. Le soutien de projets novateurs de grande envergure permet au Canada de se démarquer par son économie propre et robuste. Conjugué à des efforts judicieux et stratégiques, ce soutien favorisera une économie concurrentielle dans un monde à faibles émissions de carbone. Le projet de Cedar LNG ouvrira de nouveaux marchés d'exportation au secteur des ressources naturelles du pays tout en offrant de nouvelles possibilités économiques pour la population canadienne, dont les peuples autochtones.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé, au nom de la ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Anita Anand, un accord de contribution au titre du Fonds stratégique pour l'innovation dont la valeur pourra atteindre 200 millions de dollars, en appui à un projet de 5,963 milliards de dollars de Cedar LNG Partners LP (Cedar LNG). Ce projet permettra de créer environ 300 emplois à temps plein dans le secteur de la construction et des métiers et 100 emplois hautement spécialisés au Canada avec un fort accent sur la création de possibilités d'emploi à long terme pour les Autochtones. La phase de construction devrait générer un apport de 275 millions de dollars au produit intérieur brut (PIB), tandis que la phase d'exploitation représentera une tranche annuelle de 85 millions de dollars du PIB.

Cedar LNG est un partenariat entre la Nation Haisla et la Pembina Pipeline Corporation. D'une durée de quatre ans, le projet comprend la construction, la mise en service et l'exploitation d'une installation de traitement flottante de gaz naturel liquéfié (GNL) et d'un terminal d'exportation maritime de propriété majoritairement autochtone à Kitimat, en Colombie-Britannique. L'installation sera alimentée par l'hydroélectricité propre du réseau de la province et produira du GNL à très faibles émissions de carbone, ayant le potentiel de supplanter des formes d'énergie à plus fortes émissions en Asie. Lorsqu'elle sera opérationnelle, l'installation aura la capacité de traiter et de liquéfier 400 millions de pieds cubes standards de gaz naturel par jour et de produire 3,3 millions de tonnes de GNL par année pour des marchés étrangers.

Le projet de Cedar LNG constitue un modèle de propriété autochtone parmi les projets qui touchent les ressources naturelles. Il est essentiel de travailler en partenariat avec les peuples autochtones, les communautés et les entreprises pour bâtir un secteur des ressources naturelles inclusif, durable et résilient au Canada. Cedar LNG créera des emplois, stimulera la croissance économique, diversifiera les marchés d'exportation, soutiendra la sécurité énergétique à l'échelle mondiale et aidera à délaisser les sources d'énergie aux émissions plus élevées.

« Les entreprises canadiennes comme Cedar LNG transforment les idées en solutions essentielles pour permettre au Canada et au reste du monde de bâtir un avenir à faibles émissions de carbone. L'annonce d'aujourd'hui témoigne du rôle de l'innovation dans nos avancées vers la croissance économique durable, l'atteinte de nos objectifs climatiques et le soutien des communautés autochtones. »

- La ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Anita Anand

« Il est plus clair que jamais qu'il s'impose de bâtir une économie résiliente et de trouver de nouvelles occasions d'exportation pour les fournisseurs d'énergie canadiens. Nos partenaires internationaux sont à la recherche d'un fournisseur fiable de sources d'énergie à faibles émissions de carbone. Le Canada sera là pour aider les communautés, et des partenaires autochtones comme dans le cas présent, à être ce fournisseur fiable recherché, tout en créant de bons emplois et en stimulant la croissance économique. »

- Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson

« Le projet Cedar LNG se concrétise notamment en raison de l'important soutien que nous avons reçu du gouvernement du Canada par l'intermédiaire du Fonds stratégique pour l'innovation. Les valeurs de durabilité et de protection environnementale de la Nation Haisla sont au cœur du fonctionnement de Cedar LNG et feront de ce projet l'une des installations les plus novatrices dans le secteur du gaz naturel liquéfié en Amérique du Nord, à l'empreinte carbone parmi les plus faibles au monde. En collaboration avec notre partenaire, la Pembina, nous sommes fiers de travailler à révolutionner le secteur canadien de l'énergie, d'une manière qui incarne les valeurs autochtones de protection de l'environnement et de la culture. »

- La conseillère en chef de la Nation Haisla, Crystal Smith

« Cedar LNG représente un excellent exemple de collaboration entre l'industrie, les nations autochtones et les gouvernements ayant pour but d'approvisionner l'étranger en énergie canadienne grandement nécessaire. De concert avec notre partenaire, la Nation Haisla, et avec l'important soutien du gouvernement du Canada, Cedar LNG pourra offrir aux marchés étrangers, à des coûts concurrentiels, du gaz naturel liquéfié canadien de pointe à faibles émissions de carbone. Cette offre contribuera à la sécurité énergétique à l'échelle mondiale, à la création d'emplois et à la croissance économique, tout en respectant les normes les plus élevées de responsabilité sociale et environnementale. »

- Le président et chef de la direction de la Pembina Pipeline Corporation, Scott Burrows

Faits en bref

Cedar LNG est un partenariat dirigé par la Nation Haisla. La Nation Haisla est l'organe administratif du peuple Haisla qui réside sur la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique, et sa participation au projet est de 50,1 %. L'autre partenaire du projet est la Pembina Pipeline Corporation, un fournisseur intermédiaire de services basé à Calgary qui dessert l'industrie de l'énergie nord-américaine depuis 70 ans. Sa participation est de 49,9 %.

qui dessert l'industrie de l'énergie nord-américaine depuis 70 ans. Sa participation est de 49,9 %. Ce projet vise à fournir aux marchés étrangers, à des coûts concurrentiels, du gaz naturel liquéfié (GNL) à faibles émissions de carbone produit à l'aide de processus de pointe. Le projet contribuera à accroître la sécurité énergétique à l'échelle mondiale, tout en procurant des emplois et de la prospérité économique à la région.

Cedar fournira des emplois significatifs et assurera la prospérité économique de la région, et vise à avoir le plus haut taux d'emploi autochtone parmi tous les grands projets énergétiques au Canada.

Cedar LNG utilisera l'hydroélectricité propre du réseau de BC Hydro pour liquéfier du gaz naturel et distribuer sur les marchés étrangers ce GNL à faibles émissions de carbone de premier plan à l'échelle mondiale. Les innovations techniques qui seront utilisées, comme un système d'ancrage funiculaire étendu unique en son genre, permettront de réduire au minimum les impacts négatifs sur la communauté locale et l'environnement de l'installation de traitement flottante de GNL près de la côte. De plus, l'installation réduira ses impacts environnementaux grâce à la mise en œuvre de la technologie de procédé de refroidissement à l'air, unique parmi les installations flottantes de GNL.

