Cette proposition porte sur la production de sulfate de cobalt

TEMISKAMING SHORES, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement fédéral s'est engagé à élargir les chaînes de valeur des minéraux critiques du Canada afin d'alimenter les technologies propres. La demande croissante en minéraux critiques ouvre pour le Canada de nouvelles possibilités générationnelles, et nous devons en profiter pour bâtir l'économie la plus forte du G7, consolider nos chaînes d'approvisionnement et soutenir le virage vers une économie carboneutre.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Marc G. Serré, au nom de la ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Anita Anand, a accueilli la proposition d'Electra Battery Materials (Electra) relative à la transformation de son installation de Temiskaming Shores en raffinerie de sulfate de cobalt.

Ce projet permettra au Canada de renforcer sa position en tant qu'acteur de premier plan dans l'industrie des minéraux critiques et des batteries de véhicules électriques (VE). Electra traitera un des six minéraux critiques répertoriés comme étant prioritaires dans la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques. La production de sulfate de cobalt permettra non seulement à l'industrie de l'automobile d'avoir accès aux matériaux de batteries dont elle a besoin, mais aussi à plusieurs secteurs de croître, comme les secteurs axés sur la construction de VE, sur la fabrication de produits thérapeutiques médicaux et sur le développement d'applications militaires et de défense.

Citations

« Le Canada possède tous les atouts pour devenir une force de premier plan dans les domaines de l'extraction, du traitement et du recyclage des matériaux critiques. Ces ressources sont cruciales, car elles permettent d'alimenter une industrie à faibles émissions de carbone. J'ai bien hâte de voir ce projet prendre forme et de constater les retombées positives que la proposition d'Electra aura sur le traitement des minéraux critiques au Canada. »

- La ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Anita Anand

« Avec son abondance de ressources en minéraux critiques, le Canada est particulièrement bien placé pour jouer un rôle important dans la transition énergétique mondiale. À mesure que la demande en minéraux critiques s'accroît, ainsi que pour les énergies propres et les technologies qu'ils permettent, nos normes élevées en matière de gouvernance environnementale et sociale, couplées à l'expertise de notre main-d'œuvre, constitueront des avantages cruciaux dans l'économie à faibles émissions de carbone de l'avenir. Le projet d'Electra fournira au Canada un apport en minéraux critiques de haute qualité qui nous aidera à édifier une économie carboneutre et à renforcer notre industrie minière. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Marc G. Serré

« Il est manifeste que, par son soutien, le gouvernement fédéral reconnaît l'importance du Nord de l'Ontario, et que le secteur minier de cette région est appelé à jouer un rôle prépondérant dans la transition du Canada vers une économie propre et durable. »

- Le député de Nipissing--Timiskaming, l'honorable Anthony Rota

« Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler de pair avec le gouvernement du Canada, qui témoigne ainsi de sa volonté de faire avancer les choses afin que l'Amérique du Nord puisse jouir d'une sécurité énergétique et d'une indépendance en matière de minéraux critiques. La raffinerie d'Electra est la pierre angulaire de cet effort collectif, puisqu'elle offre une solution stratégique unique qui permettra de renforcer et de diversifier la chaîne d'approvisionnement des minéraux critiques de la région. En remédiant aux lacunes qui existent au pays et en réduisant notre dépendance à l'égard de la Chine, où environ 90 % du cobalt du monde entier est actuellement raffiné, nous nous assurons d'un avenir plus résilient, durable et autonome en Amérique du Nord. »

- Le président-directeur général d'Electra, Trent Mell

Faits en bref

Fondée en 2011 sous le nom de First Cobalt, Electra Battery Materials Corporation (Electra) est une entreprise canadienne cotée en bourse qui a son siège social à Toronto . L'entreprise a comme projet d'étendre la production de sulfate de cobalt pour l'industrie des véhicules électriques en Amérique du Nord.

. L'entreprise a comme projet d'étendre la production de sulfate de cobalt pour l'industrie des véhicules électriques en Amérique du Nord. L'entreprise souhaite remettre en service une ancienne raffinerie de métaux située à Temiskaming Shores, en Ontario , une communauté qui a une riche histoire en lien avec les mines.

, une communauté qui a une riche histoire en lien avec les mines. La raffinerie pourrait, selon les estimations d'Electra, traiter environ 6 500 tonnes métriques de cobalt pour batteries, ce qui représente jusqu'à 5 % de la part totale du marché mondial de sulfate de cobalt.

En juin 2024, Electra a reçu 5 millions de dollars du Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques de Ressources naturelles Canada pour soutenir la prochaine phase de sa proposition de recyclage des matériaux de batteries à Temiskaming Shores, en Ontario .

. L'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l' Ontario a investi une somme additionnelle de 5 millions de dollars par l'entremise du programme Croissance économique régionale par l'innovation, pour soutenir la poursuite de la remise en service et de l'agrandissement de sa raffinerie hydrométallurgique de cobalt en Ontario . Cet investissement s'ajoute à l'investissement initial de 5 millions de dollars en 2020.

