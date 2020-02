Le gouvernement du Canada lance la campagne #GrâceÀVous dans le cadre de la Journée internationale des femmes pour rendre hommage aux pionnières dans le domaine des droits des femmes

OTTAWA, le 24 févr. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, a lancé la campagne du gouvernement du Canada menée cette année dans le cadre de la Journée internationale des femmes sous le thème Grâce À Vous. La campagne trace le portrait de neuf pionnières canadiennes, dont l'athlète Christine Sinclair, la femme d'affaires Ann Devine et la lauréate du prix Nobel Dre Donna Strickland, et présente des personnes qui contribuent à rendre notre monde meilleur en remettant en question les normes culturelles et sociétales, en faisant entendre la voix des femmes et des filles, et en surmontant les obstacles dans leur domaine respectif.

La Journée internationale des femmes, qui a lieu chaque année le 8 mars, est le moment de reconnaître les contributions exceptionnelles de toutes les femmes en plus de permettre de promouvoir et d'appuyer l'égalité des genres. Le thème de cette année, Grâce À Vous, célèbre les personnes militantes, celles qui défendent les droits ainsi que les actrices et acteurs du changement des générations passées et présentes qui visent à faire avancer l'égalité des genres et les droits des femmes. Grâce à ces personnes, notre pays évolue dans la bonne direction. Les Canadiennes et les Canadiens d'un océan à l'autre sont encouragés à utiliser le mot-clic #GrâceÀVous pour désigner et célébrer les femmes dans leur vie et leur communauté qui les inspirent par leur travail et leur influence, ainsi que pour leur rendre hommage.

« La Journée internationale des femmes est l'occasion de reconnaître les accomplissements et l'apport extraordinaire de femmes et de filles qui ont contribué à rendre le monde meilleur. La Conférence mondiale sur les femmes de Beijing s'est tenue il y a 25 ans. Le temps est venu de dresser un bilan, d'examiner le travail à accomplir et de célébrer les personnes dont les efforts ont rendu notre pays et notre monde meilleurs. La seule façon de faire avancer les choses est de nous souvenir d'où nous venons et des personnes qui nous ont amenés jusqu'ici. Le thème de cette année, Grâce À Vous, encourage tout le monde au Canada à rendre hommage aux modèles dans notre propre vie. J'encourage la population canadienne à reconnaître l'influence incroyable des femmes qui provoquent des changements dans les collectivités, et à y prendre part. »

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

Faits en bref

La Journée internationale des femmes est née au tournant du XXe siècle dans le sillage des mouvements ouvriers d'Amérique du Nord et d'Europe, témoin d'un mouvement grandissant pour la participation à parts égales des femmes à la société.

siècle dans le sillage des mouvements ouvriers d'Amérique du Nord et d' , témoin d'un mouvement grandissant pour la participation à parts égales des femmes à la société. La première Journée internationale des femmes a été célébrée le 19 mars 1911 en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse. Ce jour-là, plus d'un million de personnes ont exprimé leur appui à la cause en participant à des manifestations. Dans les années qui ont suivi, d'autres pays ont commencé à marquer cette journée.

Les Nations Unies ont proclamé 1975 Année internationale de la femme et ont commencé à célébrer la Journée internationale des femmes le 8 mars.

Aujourd'hui, la Journée internationale des femmes est célébrée dans le monde entier et est même un jour férié dans de nombreux pays. Elle est devenue mondialement une journée où sont reconnues les réalisations des femmes tout en appelant au respect des femmes et à l'avancement de l'égalité des genres.

Le Canada a accueilli la conférence Women Deliver 2019, qui a eu lieu du 3 au 6 juin 2019 à Vancouver, en Colombie-Britannique. Tenue tous les trois ans, il s'agit de la plus importante conférence internationale consacrée à l'égalité des genres ainsi qu'à la santé, aux droits et au bien-être des femmes et des filles.

a accueilli la conférence Women Deliver 2019, qui a eu lieu du 3 au 6 juin 2019 à , en Colombie-Britannique. Tenue tous les trois ans, il s'agit de la plus importante conférence internationale consacrée à l'égalité des genres ainsi qu'à la santé, aux droits et au bien-être des femmes et des filles. Au cours de la conférence Women Deliver, la ministre Monsef a annoncé que le gouvernement du Canada restructure la manière dont il appuie les organisations de défense des droits des femmes, au pays et à l'étranger, afin de bâtir un héritage pour les droits et l'égalité des genres.

Non seulement le Fonds Égalité constituera une source de financement durable et prévisible pour les organisations et les mouvements de défense des droits des femmes dans les pays en développement, mais il modifiera la façon dont sont prises les décisions d'investissement pour obtenir des résultats en matière d'égalité des genres : il fournira des ressources directement aux organisations de droits des femmes et il fera des investissements en faveur de l'égalité des genres. Le Fonds Égalité a mobilisé des investissements initiaux de 100 millions de dollars à la suite de l'engagement initial du gouvernement du Canada, soit 300 millions de dollars. Le Fonds Égalité mobilisera aussi des fonds pour les organisations des droits des femmes au Canada.

