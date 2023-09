TORONTO, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Les organismes de défense des droits des femmes au Canada jouent un rôle de premier plan dans la promotion du changement social en soutenant les femmes et les filles de divers milieux, tant sur le plan économique que social. Ces organismes aident les femmes et les filles à atteindre la sécurité financière, s'efforcent de mettre fin à la violence fondée sur le sexe et assurent un lien essentiel vers les services et les mesures de soutien communautaires.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a lancé deux nouveaux appels de propositions pour soutenir des organismes au service des femmes au Canada. Les organismes sont invités à présenter une demande de financement dans deux domaines :

(1) Fonds d'opportunités économiques et de leadership pour les femmes : Financement pouvant atteindre 100 millions de dollars pour de nouveaux projets ou l'expansion de projets antérieurs qui modifient les systèmes afin d'accroître la sécurité et la prospérité économiques des femmes et des filles, ainsi que leur représentation dans des rôles de chef de file et de prise de décisions;

(2) Fonds de renforcement des capacités pour les femmes : Financement pouvant atteindre 30 millions de dollars pour permettre aux organismes d'accroître leur capacité d'atteindre leurs objectifs et de participer à des activités comme l'établissement de partenariats et la mobilisation communautaire.

Cette annonce a lieu pendant la Semaine de l'égalité des sexes. Le thème de cette année est « Ensemble pour l'égalité des sexes : unissons nos forces ». Le financement accordé par le gouvernement du Canada aux initiatives d'égalité des genres continue d'aider les groupes de femmes et les groupes en quête d'équité à s'attaquer aux obstacles systémiques qui nuisent à la réussite des femmes. Leurs projets et initiatives visent à renforcer les capacités à long terme des groupes de femmes et notamment de femmes autochtones.

La date limite pour présenter une demande est le 3 novembre 2023 à 12 h (midi), heure du Pacifique. Consultez le site de FEGC pour obtenir plus de renseignements et des détails sur la façon de présenter une demande.

Citations

« Des organismes de première ligne de tout le pays ont dit avoir besoin d'un financement fiable et soutenu pour continuer à fournir des services essentiels dans leur communauté. En plus des investissements historiques que nous avons faits avec les provinces et les territoires pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, ces nouveaux appels de propositions amélioreront la sécurité économique des femmes et augmenteront la participation des femmes et des filles à la prise de décisions, afin qu'elles puissent réaliser pleinement leur potentiel dans toutes les sphères de notre société. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Les faits en bref

Annonce dans le budget de 2023 de 160 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2023-2024, pour le Programme de promotion de la femme, afin de financer des organismes au service des femmes au Canada .

. Le Programme de promotion de la femme appuie des projets d'une durée limitée qui s'attaquent aux obstacles systémiques à l'égalité des femmes dans la société canadienne. Le financement cible la sécurité et la prospérité économiques, les rôles de direction et l'élimination de la violence.

Ces nouveaux appels de propositions s'appuient sur les investissements annoncés dans le budget de 2018 (100 millions de dollars sur cinq ans) et le budget de 2019 (160 millions de dollars sur cinq ans) pour appuyer le mouvement des femmes. En réponse aux besoins des parties prenantes, le Ministère a investi 16,5 millions de dollars supplémentaires en 2023-2024 pour prolonger d'un an les projets existants de renforcement des capacités financés dans le cadre du budget de 2018.

Certains groupes de femmes et de filles pourraient bénéficier de ce financement, car ils sont confrontés à d'autres défis ou obstacles à l'égalité. Les deux appels de propositions prioriseront les propositions qui mettent l'accent sur les femmes suivantes : autochtones, en situation de handicap, membres de communautés 2ELGBTQI+, migrantes ou nouvelles arrivantes, noires ou racialisées, membres d'une communauté de langue officielle en situation minoritaire, aînées, jeunes femmes et filles, à faible revenu ou vivant dans une communauté rurale, éloignée ou nordique.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Johise Namwira, Attachée de presse et conseillère en gestion des enjeux, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 873-353-0985, [email protected]; Relations avec les médias: Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]