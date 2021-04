OTTAWA, ON, le 31 mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada déploie des efforts pour que l'accès à l'information reflète le contexte numérique d'aujourd'hui et les attentes des Canadiens en matière de renseignements accessibles, opportuns et fiables. Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor, a lancé des consultations publiques en ligne auprès des Canadiens, des peuples autochtones et d'autres parties intéressées sur l'examen de l'accès à l'information du Canada.

L'examen de l'accès à l'information s'appuiera sur les changements ciblés apportés à la Loi sur l'accès à l'information en 2019. Au cours des prochains mois, les Canadiens, les groupes et représentants autochtones, les universitaires, les membres des médias, les organisations de la société civile et d'autres parties intéressées sont invités à fournir des observations écrites et à participer à des discussions virtuelles dans le cadre de tables rondes et d'ateliers sur diverses questions touchant l'accès à l'information selon trois principaux domaines d'examen :

le cadre législatif;

les occasions d'améliorer la publication proactive pour que l'information soit ouvertement accessible;

l'évaluation des processus et des systèmes pour permettre d'améliorer le service et de réduire les délais de traitement.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada continuera de travailler avec la commissaire à l'information et le commissaire à la protection de la vie privée pendant tout le processus d'examen. Leur apport continue de fournir de précieuses indications sur les défis en matière d'accès à l'information et les possibilités d'amélioration.

Le gouvernement encourage tous les Canadiens et les peuples autochtones intéressés à participer à l'examen et à contribuer à l'amélioration du régime d'accès à l'information.

Citation

« L'examen de la Loi sur l'accès à l'information donne suite à une série de changements apportés à la Loi en 2019, notamment la divulgation plus proactive des renseignements du gouvernement. Cette phase représente le premier examen complet de la Loi depuis 30 ans. Cela nous permettra de mieux relever les défis liés à l'accès à l'information et de nous assurer que l'accès à l'information au Canada continue de refléter le contexte numérique actuel. Nous invitons tous les Canadiens à participer pour contribuer à renforcer notre système d'accès à l'information. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor

Liens connexes

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada Gouvernement ouvert

Facebook : www.facebook.com/Votregouvernementaloeuvre/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Personnes-ressources (média), Marie-France Proulx, Attachée de presse, Cabinet du président du Conseil du Trésor, 613-369-3170; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.tbs-sct.gc.ca