Le gouvernement du Canada lance, au titre du Fonds de réponse stratégique, un appel de propositions pour promouvoir la sécurité alimentaire au pays et renforcer l'industrie canadienne

OTTAWA, ON, le 22 juin 2026 /CNW/ - Les perturbations aux chaînes d'approvisionnement mondiales et la hausse du coût des aliments posant des risques pour les familles canadiennes, le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour aider la population à se procurer des aliments sains et abordables.

Aujourd'hui, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé le lancement, au titre du Fonds de réponse stratégique (FRS), d'un appel de propositions invitant les organisations canadiennes et les partenaires de l'industrie à présenter une demande en vue d'obtenir un financement transformateur qui leur permettra de renforcer les chaînes d'approvisionnement alimentaire et les capacités industrielles nationales.

Le gouvernement accorde jusqu'à 350 millions de dollars du FRS à l'avancement de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire en finançant des projets admissibles d'une valeur pouvant aller de 10 millions à 50 millions de dollars chacun. L'initiative appuiera des entreprises et des organisations du secteur des aliments et des boissons spécialisées dans la fabrication, l'emballage, les systèmes industriels et la production d'intrants essentiels. Le FRS aidera des entreprises à développer leurs capacités, à moderniser leurs opérations et à mettre en place l'infrastructure résiliente dont les Canadiens ont besoin.

Cet investissement s'inscrit dans la Stratégie nationale de sécurité alimentaire, annoncée par le premier ministre Carney le 11 juin. Cette stratégie vise à accroître la production alimentaire intérieure et à améliorer l'accès des Canadiens à des aliments abordables et nutritifs. Elle soutient par ailleurs les petites et moyennes entreprises dans leurs activités de croissance et de commercialisation, en plus de renforcer la production nationale et les chaînes d'approvisionnement au pays. Les investissements réalisés dans le cadre du FRS aident à l'acquisition et au développement de capacités de production et de transformation, à la modernisation et à l'innovation des opérations existantes, et à l'amélioration de l'infrastructure sous-jacente, notamment des technologies avancées de conditionnement, d'entreposage et de chaînes d'approvisionnement. Nos systèmes alimentaires pourront ainsi évoluer, devenir résilients et efficaces, et répondre aux besoins actuels et futurs de la population.

Citations

« Il est essentiel d'avoir un secteur alimentaire fort et résilient au pays si l'on veut stimuler la concurrence, favoriser l'innovation et soutenir la croissance économique à long terme. À la suite de l'appel de propositions du Fonds de réponse stratégique, nous investirons dans des entreprises et des organisations canadiennes en vue de renforcer les chaînes d'approvisionnement, de moderniser l'infrastructure et de procurer des résultats concrets aux Canadiens. J'encourage les organisations d'un bout à l'autre du pays à passer à l'action, à saisir cette occasion, et à contribuer à l'établissement d'une économie concurrentielle et novatrice qui profitera à tout le monde. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Dans le cadre de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire, le Fonds de réponse stratégique offre un soutien important aux producteurs et aux transformateurs qui contribuent à nourrir les familles canadiennes. Cet investissement est essentiel pour bâtir un système alimentaire plus autonome, maintenir les entreprises canadiennes à la fine pointe de l'innovation et veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à des aliments nutritifs et abordables. »

- Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Heath MacDonald

Faits en bref

La Stratégie nationale de sécurité alimentaire propose des solutions à long terme visant le renforcement de la production alimentaire intérieure et l'amélioration de l'accès à des aliments abordables et nutritifs.

Le Fonds de réponse stratégique (FRS) soutient des projets qui contribuent à l'acquisition de capacités de production et de transformation alimentaires, à la mise à niveau des capacités existantes, et à l'amélioration de l'infrastructure sous-jacente, notamment des systèmes avancés de conditionnement et de chaînes d'approvisionnement alimentaires.

L'appel de propositions du FRS concerne les projets de grande envergure aux retombées économiques manifestes, dont la création d'emplois, l'innovation et le renforcement des chaînes d'approvisionnement nationales. La première ronde se déroulera jusqu'au 4 août 2026, et une deuxième ronde sera lancée à l'automne.

Les organisations intéressées trouveront les critères d'admissibilité, les priorités de financement et la marche à suivre pour soumettre leur demande sur la page Web consacrée au financement gouvernemental des projets liés à la transformation, aux chaînes d'approvisionnement et à la production alimentaires.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected] ; Relations avec les médias : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]